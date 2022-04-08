العشرات يموتون بعد هجوم على مركز الإخلاء في أوكرانيا

اعلن مسؤولون اوكرانيون اليوم الجمعة ان عشرات الاشخاص قتلوا واصيبوا بعد ان قصفت روسيا مركز اخلاء السكك الحديدية الرئيسي على الجانب الشرقي من الاراضي التي تسيطر عليها الحكومة في كييف.

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مسؤولون ان 39 شخصا على الاقل قتلوا واصيب اكثر من 80 اخرون عندما اصيب صاروخ روسي واحد على الاقل من طراز «توشكا - يو» بالذخائر العنقودية محطة السكة الحديد الرئيسية في كراماتورسك، وهي بلدة تبعد 75 كيلومترا عن دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وقال العمدة اولكساندر هونشارينكو ان المدينة اصبحت مركز اخلاء تقدم حوالى 8 الاف شخص يوميا، معظمهم من النساء والاطفال، فرصة الفرار من الحرب فى روسيا. وأظهرت الصور التي نشرتها Zelenski ووزارة الدفاع الضحايا متناثرة بين الحقائب الكاملة. أثار الهجوم إدانة قوية من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

كتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك: «مع عدم وجود قوة أو شجاعة لمواجهتنا في ساحة المعركة، فإنهم يدمرون المدنيين بشكل ساخر».

نفت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت أنها ألغت بالفعل استخدام نوع الصاروخ الذي عثر عليه في مكان الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس.

وقبل عدة ساعات من الهجوم، قصفت القوات الروسية خط السكة الحديد الوحيد الذي تسيطر عليه الحكومة من كراماتورسك إلى الأجزاء الغربية من أوكرانيا، وفقا للسكك الحديدية الإقليمية.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الاقليمية تيتيانا اهناتتشينكو لتلفزيون اوكرانيا 24 للتلفزيون ان اكثر من 200 الف من سكان منطقة دونيستك استخدموا خط السكة الحديد للاخلاء منذ بدء الحرب يوم 24 فبراير.

وقال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، في شريط فيديو إعلامي إن الحادث كان هجوما متعمدا على المدنيين.

واضاف «انهم يعرفون اين يهاجمون»، واعدا بمواصلة عمليات الاجلاء من المنطقة في الوقت الذي تستعد فيه القوات الروسية لهجوم وتصعيد واسع النطاق في المنطقة.

وقال كيريلينكو: «إنهم يقصفون كل شيء: البنية التحتية المدنية الحيوية والبنية التحتية الطبية الحيوية». «العدو لن يتوقف عند أي شيء.»

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم، حيث غرد رئيس السياسة الخارجية جوسيب بوريل بأنه «محاولة أخرى لإغلاق طرق الهروب لأولئك الفارين من هذه الحرب غير المبررة والتسبب في معاناة إنسانية».

يزور بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين كييف يوم الجمعة للقاء زيلينسكي.

الملاحظة الأصلية:

العشرات قتلوا بينما تضرب روسيا مركز إخلاء السكك الحديدية في أوكرانيا (1)

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