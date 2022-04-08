دانيال أورريستي ورافائيل لوبيز ألياغا وجورج فورسيث يتقدمان استطلاعات الرأي لمكتب عمدة ليما

في 7 أكتوبر 2022، ستجرى الانتخابات البلدية والإقليمية في بيرو ووفقًا لآخر استطلاع للرأي، يقود دانيال أورريستي نية التصويت بنسبة 21٪، يليه زعيم التجديد الشعبي و اليمين المتطرف، رافائيل لوبيز Aliaga، بنسبة 19٪. بينما في المركز الثالث، وبعيدًا، هو رئيس بلدية لا فيكتوريا السابق، جورج فورسيث بنسبة 10٪.

يحتل ريكاردو بلمونت المرتبة الرابعة بنسبة 7٪، يليه ألبرتو تيخادا (4٪). ألفارو باز دي لا بارا لديه 3٪ وإيدي كويلار لديه 2٪.

ممثل القوة الشعبية، سيزار كومبينا بالكاد يصل إلى 1٪.

ومع ذلك، قال 22٪ إنهم سيصوتون فارغًا أو معيبًا أو بدون مرشح، وما زال 10٪ آخر لا يقررون المرشح الذي سيختارونه.

ووفقا لصحيفة الوقائع، تم إجراء هذا المسح على الصعيد الوطني في المجموعة المستهدفة من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 عاما، ويبلغ هامش الخطأ 4.5٪.

حملة لقاعة البلدية

على الرغم من أن مرشحي الحزب الحاكم والأحزاب السياسية الأخرى غير معروفين بعد، إلا أن السباق للوصول إلى قاعة البلدية بدأ على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا يتردد المرشح لحزب «Podemos» في الإدلاء بتعليقات قاسية ضد رئيس بلدية ليما الحالي وخورخي مونيوز والمرشحين المنافسين.

أعلن أورستي، الذي كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، نفسه «حامل معيار» ضد الجريمة ومن بين وعوده في حملته الانتخابية، مثل المرشحين الآخرين، مكافحة الجريمة في العاصمة البيروفية التي طغى عليها القتلة والمبتزون والفنزويلية mafias الذين اتخذوا مناطق مختلفة من ليما.

رافائيل لوبيز علياغا من التجديد الشعبي، أكد مؤخرا ترشحه لمنصب عمدة ليما، ولكن التصريحات المهينة للمتحدث باسم الكونغرس لحزبه خورخي مونتويا، الذي قال عشية إنه يؤيد الشلل الذي قررته الحكومة، حيث كان لديه معلومات تفيد بأنها الذهاب إلى «النزول إلى أسفل التلال لنهب المدينة»، قد أزعجت زعيم اليمين المتطرف وحملته الانتخابية.

وقال لوبيز علياغا، في مقابلة مع حزب الشعب الديمقراطي، إن قول مونتويا كان بصفته الشخصية ولا يعكس موقف مقعده البرلماني. «تلك العبارة حيرتني، اتصلت به وأخبرته أنه يجب أن يعتذر، لكنه لم يعتذر واضطررت إلى الاعتذار وأعتذر كطرف عن تلك العبارة التعيس. أنا ساخط وأنا لا أوافق، ستكون مسؤولية خورخي مونتويا ما يعنيه، هذه عبارة مهينة».

وفي الوقت نفسه، تعرض جورج فورسيث، الذي يحتل المرتبة الثالثة في نية التصويت، لانتقادات شديدة لاستخدامه حياته الشخصية كعرض للفوز بالتصويت الشعبي. قبل بضع سنوات، قبل الحملة الانتخابية البلدية لعام 2018، انخرط وتزوج الممثلة فانيسا تيركيس. ظهر حفل زفافه في وسائل الإعلام وساعده هذا المعرض على الفوز بمنصب عمدة لا فيكتوريا، وهو المنصب الذي استقال بعد عامين لخوضالانتخابات الرئاسية، لكن فضيحة انفصاله واتهامه بالعدوان ضد شريكه السابق عكست النتائج وفشلت و ضعه في المراكز الأولى و خسر حزبه تسجيله الانتخابي لأنه لم يتمكن من الوصول إلى 5 في المائة من الأصوات.

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