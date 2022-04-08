تم العثور على البكتيريا الخطرة في الطعام من PAE في بلدية Meta.

في 7 أبريل، كشف مكتب المراقب العام للجمهورية، من خلال تقرير، عن وضع خطير يمكن أن يعرض صحة القاصرين في مؤسسة سان لورينزو التعليمية، في كاستيلا لا نويفا، في ميتا للخطر.

وفقًا للوثيقة، تم العثور على إجمالي القولونية والقولونية البرازية/الإشريكية القولونية في الدجاج المخبوز الذي يقدم لطلاب تلك المؤسسة، ضمن خطة الغذاء المدرسية، التي تم جمعها El Tiempo.

ووفقا لنشر مكتب المراقب المالي المعروف للصحيفة، تم العثور على عوامل الخطر في مناولي الأغذية والتعامل مع النفايات الصلبة والسائلة.

فيما يتعلق بالتقرير، جادلت وزارة التعليم في كاستيلا لا نويفا بأن هذا خطأ في التفسير في قراءة التحليلات الموجودة في أيدي مكتب المراقب المالي والتي نفذتها وزارة الصحة.

وفقًا لمكتب عمدة البلدية، يتم تنفيذ طرق صارمة لمراقبة ومراقبة PAE هناك وتعمل جنبًا إلى جنب مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.

حتى الآن هذا العام الدراسي، في بوياكا، أنتيوكيا، ريسارالدا، كونديناماركا وميتا، تم الإبلاغ عن تفشي محتمل للأمراض المنقولة بالأغذية (ETS) في الوجبات التي تقدمها خطة الغذاء المدرسية (PAE). وتقوم وزارة التعليم الوطني، من خلال وحدة الغذاء مقابل التعلم التابعة لها، ووزارة الصحة (MinSalud) برصد الحالات، وقد خضع بعض القاصرين المتضررين لفحوصات طبية.

تمت الإشارة إلى أنه تم اكتشاف أول حالة محتملة لـ ETA في 28 فبراير في بوياكا. عند إجراء التحقيقات الأولية، قرر العاملون الصحيون الذين عالجوا الشخص المصاب أن الحالة يمكن أن تكون مرتبطة بالغذاء المقدم من PAE، لذلك اتصلوا بـ MinSalud. على الفور، قام مركز الاتصال الوطني (CNE)، الملحق بالحافظة المذكورة أعلاه، بإجراء التحليلات ذات الصلة وأبلغ UAPA.

عند التحقيق بدقة، وجدت وحدة الغذاء مقابل التعلم حالات مقلقة، خاصة في بوياكا. وفقًا لوزارة التعليم، لا يوجد حتى في عام واحد العديد من حالات ASD التي تم الإبلاغ عنها مثل تلك التي كانت معروفة في الأسبوعين الماضيين فقط.

قال خوان كارلوس مارتينيز مارتينيز مارتين، مدير Food to: «إنه موقف يفاجئ ويقلق بسبب عدد التنبيهات المتزامنة عمليًا في نفس الكيان الإقليمي المعتمد، في شهر واحد فقط، عندما لم يتم الوصول حتى في عام كامل إلى هذا العدد من التقارير». تعلم الوحدة (UAPA)، في 15 مارس في حوار مع RCN Mundo.

وتم تفصيل أن هناك خمس بلديات في بوياكا حيث تم الكشف عن حالات الإصابة بASD: بايبا، ساشيكا، بيلين، سوتا، سوكوتا. وفقًا للتقارير الوبائية الصادرة، كانت أسباب العدوى مرتبطة ببكتيريا تعرف باسم Bacillus Cereus، الموجودة في مسحوق الحليب كامل الدسم Nutralac، والذي تم توفيره من خلال EAP.

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