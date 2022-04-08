فيروس كورونا: قطرة صغيرة من اللعاب تكفي لإصابة شخص آخر

انتشر فيروس كورونا من الصين إلى العالم في عام 2019 ولا يزال ينتشر. واحدة من المزايا التي تتمتع بها هي العدوى، والتي كانت أكبر مع المتغيرات المختلفة للقلق التي تم إنشاؤها. وجدت دراسة في المملكة المتحدة أن قطرة 10 ميكرون فقط من السعال أو العطس تكفي لإصابة شخص بفيروس كورونا.

تم اكتشاف من خلال دراسة مثيرة للجدل أنه أصاب مجموعة من 36 شخصًا تطوعوا بالفيروس. كان الهدف من الدراسة هو فهم كيفية حدوث العدوى لدى الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس كورونا. كان يقودها باحثون من إمبريال أوف كوليدج وظهرت في مجلة Nature Medicine.

كما كشف أن الأمر يستغرق يومين فقط حتى يبدأ الشخص الذي يصاب بالعدوى في نشر الفيروس للآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور على المزيد من الأدلة على ما قبل الأعراض أنها معدية: الأشخاص المصابين القضاء على كبير عدد الفيروسات قبل إظهار الأعراض.

De los 36 pacientes estudiados, 18 se infectaron. Dos de ellos nunca desarrollaron síntomas/ REUTERS/Toby Melville/Archivo REUTERS

تألفت التجربة من إصابة 36 شخصًا بفيروس كورونا تمت مراقبتهم لمدة تصل إلى أسبوعين بعد إقامتهم في المستشفى في مارس 2021. ثم تابعوا تطورهم. لم يصاب الجميع بالفيروس على الرغم من تعرضهم.

كان المتطوعون البالغ عددهم 36 عامًا بين 18 و 30 عامًا ولم يكن لديهم عوامل خطر لـ Covid-19 الشديد وأصيبوا بقطرة صغيرة من السائل تحتوي على السلالة الأصلية من فيروس كورونا. كإجراء احترازي، أصيب المرضى على مراحل. تلقى أول 10 أشخاص عقار remdesivir المضاد للفيروسات لتقليل فرصإصاتهم بمرض خطير، على الرغم من أنه كان يعتبر غير ضروري.

راقب الباحثون المرضى على مدار 24 ساعة في اليوم أثناء بقائهم لمدة أسبوعين في المستشفى الملكي المجاني في لندن. من بين 36 مريضًا، أصيب 18 مريضًا. لم يظهر اثنان منهم أبدًا أعراض.

Solo se necesitan dos días para que una persona que adquiere la infección empiece a contagiar el virus a otras

كان لدى المرضى حالات خفيفة من احتقان الأنف، واحتقان، والعطس، والتهاب الحلق. لم يصاب أي من المرضى بمشاكل في الرئة، ربما بسبب صحتهم الجيدة أو حقيقة أنهم حصلوا على كميات صغيرة من الفيروس.

فقد حوالي 83٪ حاسة الشم، جزئيًا على الأقل. بعد ستة أشهر من الانتهاء من الدراسة، لم يسترد الشخص بعد حاسة الشم، لكنه يتحسن . قام متطوعو الدراسة بطرد الفيروس لمدة 6.5 أيام تقريبًا، في المتوسط، أو حتى 12 يومًا، حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض.

كان البروفيسور كريستوفر تشيو، من إمبريال كوليدج لندن، قائد البحث. وأوضح أن «دراستنا تكشف عن بعض الأفكار السريرية المثيرة للاهتمام، خاصة حول فترة الحضانة القصيرة للفيروس، والإفراز الفيروسي العالي جدًا عبر الأنف، بالإضافة إلى فائدة اختبارات التدفق الجانبي، مع الآثار المحتملة على الصحة العامة».

Christopher Chiu trabaja en el Imperial College de Londres y fue el líder de la investigación/Archivo

كما أجرى الباحثون اختبارات معرفية للتحقق من ذاكرة المتطوعين قصيرة المدى ووقت رد الفعل، على الرغم من أن البيانات قيد التقييم. قام متطوعو الدراسة بطرد الفيروس لمدة 6.5 أيام تقريبًا، في المتوسط، أو حتى 12 يومًا، حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض.

بعد معرفة نتائج الدراسة، هناك وجهات نظر مختلفة. اعتبر مايلز دافنبورت، عالم المناعة في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، أستراليا، أنه «يمثل خطوة مهمة محتملة إلى الأمام في الطريقة التي نقيم بها فعالية اللقاحات والأدوية المستقبلية. هذا يفتح عددًا من الاحتمالات المهمة لدراسة المناعة في بيئة خاضعة للرقابة».

Se determinó que solo basta una gota de 10 micrones de tos o estornudo para infectar a una persona con el coronavirus/Archivo Stella Levi | Getty Images

ومع ذلك، يتساءل بعض الباحثين عما إذا كانت المعرفة التي اكتسبتها الدراسة حتى الآن مهمة بما يكفي لتبرير المخاطر التي يتعرض لها المشاركون، مثل إمكانية حدوث آثار جانبية طويلة الأجل. وقالت سيما شاه، عالمة الأخلاقيات الحيوية في جامعة نورث وسترن بشيكاغو، في إلينوي، الولايات المتحدة: «في رأيي، لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت هذه الدراسات مبررة أخلاقيًا، وأنا أنتظر لمعرفة ما وجدوه أيضًا».

وقد استخدمت دراسات التعرض للعدوى الخاضعة للرقابة لعقود لدراسة الأنفلونزا والملاريا والعديد من الأمراض المعدية الأخرى. دعا بعض الباحثين إلى إجراء مثل هذه التجارب مع فيروس كورونا في الأشهر الأولى من الوباء، كوسيلة لتسريع تطوير اللقاح. لكن آخرين شعروا أن مثل هذه التجارب كانت خطيرة للغاية بحيث لا يمكن قبولها, عندما لم يعرف الكثير عن الفيروس ولم يكن هناك عدد قليل من العلاجات الفعالة المتاحة.

تم دعم التجربة من قبل منظمة أبحاث سريرية تجارية مقرها في دبلن تسمى Open Orphan وشركة HVivo التابعة لها في لندن. حصل المتطوعون على 4,565 جنيهًا إسترلينيًا (6,200 دولار) لمشاركتهم، والتي تضمنت أسبوعين على الأقل من الحجر الصحي في وحدة عزل عالية المستوى في مستشفى رويال فري في لندن.

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