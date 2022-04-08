الكونغرس: تبرئة IGV على المنتجات من السلة الأساسية يعني خفض الأسعار بنسبة 15.25٪

هذا الخميس 7 أبريل، وافقت الجلسة العامة للكونغرس على مبادرة تسعى إلى تبرئة ضريبة المبيعات العامة (IGV) إلى الأطعمة الأساسية من سلة الأسرة الأساسية (الدجاج والبيض والمعكرونة والدقيق واللحوم وغيرها). وبالتالي، إذا تم نقلها بالكامل إلى المستهلك النهائي، فإن الأسعار ستنخفض بنسبة 15.25٪.

وفقًا للأستاذ والخبير المالي في كلية باسيفيكو للأعمال، خورخي كاريو أكوستا، لا يمكن أن يكون رقم التخفيض 18٪، لأن هذا الرقم يتوافق مع «قيمة المبيعات» وليس «سعر البيع»، فهو المبلغ النهائي المدفوع لمنتج. يتوافق سعر البيع مع قيمة البيع بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وتقترح المبادرة إنشاء إعفاء من ضريبة المبيعات العامة (IGV)، التي تفرض ضرائب على استيراد أو بيع الدجاج والبيض والحليب ودقيق القمح والمعكرونة والسكر ومنتجات اللحوم. ويقترح أيضا إنشاء آلية لاستخدام وإعادة الائتمان الضريبي IGV المتراكم الذي كان من شأنه أن يفرض ضريبة على اقتناء المواد الخام والمدخلات والخدمات الأخرى المستخدمة في عملية إنتاج الأغذية المعفاة.

بيد أن الخبير يقدر أن النسبة المئوية لتخفيض الأسعار ستكون، من الناحية العملية، أقل من 15.25 في المائة. وذلك لأن «الشركات استعادت IGV من المشتريات مع IGV من المبيعات (الائتمان الضريبي)، وإذا تم تبرئة المنتج النهائي، فإن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على بعض المشتريات ستصبح «تجاوز التكلفة». هذا يعني أنه عندما لا يتم استرداد مبلغ دفع ضريبة القيمة المضافة، سيتم تحويله إلى المستهلك.

يسري المعيار المعتمد من اليوم التقويمي الأول من الشهر التالي لتاريخ نشره وحتى 31 ديسمبر 2022.

التصويت في الكونغرس

بسبب مظاهرات المواطنين حول الزيادة في أسعار سلة الأسرة، تم دعم الاقتراح من قبل 97 من أعضاء الكونغرس، تسعة ضد وامتناع اثنين عن التصويت. وبعد ذلك، تم تبرئته من الاقتراع الثاني بأغلبية 96 صوتا مقابل عشرة أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت.

بالإضافة إلى ما سبق، تم دمج الملحق I-A في النص الفردي المطلوب لقانون ضريبة المبيعات العامة وضريبة الاستهلاك الانتقائي، المعتمد بموجب المرسوم الأعلى 055-99-EF.

ومع ذلك، ثبت أن طلب استرداد الائتمان الضريبي المتراكم وغير المستخدم، والذي يمكن تقديمه كل ثلاثة أشهر وبمبلغ لا يقل عن وحدة ضريبية واحدة (الاتحاد الدولي للاتصالات). يتم تنظيم النموذج والمواعيد النهائية والشروط الأخرى من قبل Sunat.

وفي الوقت نفسه، وكحكم تكميلي نهائي، ينص على أنه بموجب مرسوم أعلى أقره وزير الاقتصاد، يتم وضع اللوائح اللازمة لتطبيق القانون.

ويشير الحكم التكميلي الانتقالي إلى أن السلطة التنفيذية مكلفة بتشكيل لجنة متعددة القطاعات تتألف من ممثل لوزارات الاقتصاد والتنمية الزراعية والطاقة، لتقييم خفض تكاليف المنتجات الغذائية والآليات تستفيد من أمازون.

كما ثبت أن Sunat و Indecopi ستكون مسؤولة عن مراقبة أسعار المبيعات للمستهلك النهائي للمنتجات الغذائية التي تشكل جزءًا من سلة الأسرة الأساسية.

«لقد كان من الممكن الموافقة على الإعفاء من IGV أنه تم العثور على بعض المنتجات في سلة الأسرة وأعتقد أنه مهم للغاية لأنه سيساعد في الحصول على استراحة لتلك العائلات، التي عانت من ارتفاع الأسعار طوال هذه الأيام. وقالت عضوة الكونغرس روزانجيلا بارباران لراديو Exitosa: «أعتقد أنه عندما يأتي كونغرس الجمهورية إلى نقاط مشتركة، تظهر مشاريع مهمة».

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