وافق الكونغرس على مبادرة لتبرئة الغذاء الأساسي من IGV

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

هذا الخميس، 7 أبريل، وافقت الجلسة العامة للكونغرس على مبادرة تهدف إلى تبرئة ضريبة المبيعات العامة (IGV) من الضروريات الأساسية، من أجل إفادة الأسر البيروفية.

وفي خضم مظاهرات القرويين لزيادة أسعار سلة الأسرة، وقد أيد الاقتراح 97 من أعضاء الكونغرس، تسعة ضد وامتناع اثنين عن التصويت. وبعد ذلك، تم تبرئته من الاقتراع الثاني بأغلبية 96 صوتا مقابل عشرة أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وفقًا للمبادرة، تقترح إنشاء إعفاء من IGV المفروض على استيراد أو بيع الدجاج والبيض والحليب ودقيق القمح والمعكرونة والسكر ومنتجات اللحوم. الغذاء الضروري الأساسي في الأسر البيروفية.

وبالمثل، إنشاء آلية لاستخدام وإعادة الائتمان الضريبي IGV المتراكم الذي كان من شأنه أن يفرض ضرائب على اقتناء المواد الخام والمدخلات والخدمات الأخرى المستخدمة في عملية إنتاج الأغذية المعفاة.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج الملحق I-A في النص المفرد المطلوب لقانون ضريبة المبيعات العامة وضريبة الاستهلاك الانتقائي، المعتمد بموجب المرسوم الأعلى 055-99-EF.

ومع ذلك، فإنه ينص على أنه يمكن تقديم طلب استرداد الائتمان الضريبي المتراكم وغير المستخدم كل ثلاثة أشهر وبمبلغ لا يقل عن وحدة ضريبية واحدة (ITU). يتم تنظيم النموذج والمواعيد النهائية والشروط الأخرى من قبل Sunat.

وفي الوقت نفسه، وكحكم تكميلي نهائي، ينص على أنه بموجب مرسوم أعلى أقره وزير الاقتصاد، يتم وضع اللوائح اللازمة لتطبيق القانون.

وبالمثل، فإنه يحدد أن المعيار المعتمد ينطبق من اليوم التقويمي الأول من الشهر التالي لتاريخ نشره وحتى 31 ديسمبر 2022.

وفي حين أن الحكم الانتقالي التكميلي يشير إلى أن السلطة التنفيذية مكلفة بتشكيل لجنة متعددة القطاعات تتألف من ممثل لوزارات الاقتصاد والتنمية الزراعية والطاقة، لتقييم خفض تكاليف المنتجات الغذائية، آليات لصالح الأمازون.

كما ثبت أن Sunat و Indecopi ستكون مسؤولة عن مراقبة أسعار المبيعات للمستهلك النهائي للمنتجات الغذائية التي تشكل جزءًا من سلة الأسرة الأساسية.

روزانجيلا بارباران تتحدث عن إعفاء IGV

«لقد كان من الممكن الموافقة على الإعفاء من IGV أنه تم العثور على بعض المنتجات في سلة الأسرة وأعتقد أنه مهم للغاية لأنه سيساعد في الحصول على استراحة لتلك العائلات، التي عانت من ارتفاع الأسعار طوال هذه الأيام. أعتقد أنه عندما يأتي كونغرس الجمهورية إلى نقاط مشتركة، تظهر مشاريع مهمة»، قالت عضوة الكونغرس لراديو Exitosa.

استمر في القراءة