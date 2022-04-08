كوما: قتل ثلاثة رجال على يد رجال يشتبه في أنهم ضربوا في حديقة، أمام الأطفال

في ليلة 7 أبريل، في حديقة «Año Nuevo» قريبة جدا من شارع ميغيل غراو، في منطقة كوما، مجموعة من الرجال ضرب ثلاثة أشخاص قتلوا أمام السوق المحلية الواقعة في شارع خوان فيلاسكو ألفارادو. لم يتم التعرف على الرجال حتى الآن.

ووفقا لشهود الحادث، وصل شخصان إلى مكان الحادث على متن دراجتين دراجتين خطيتين وأطلقا النار أكثر من 30 مرة على ضحاياهم. الشيء الأكثر إثارة للقلق هو أنهم لم يهتموا بوجود حوالي 30 طفلاً يلعبون في حديقة الترفيه.

وصل الضحايا إلى الحديقة على متن سيارتين, سيارة أجرة وشاحنة. كانوا سيتحدثون مع بعض الأصدقاء حتى وصلت الدراجتان الدراجتان إلى المنطقة وأطلق أحد الرجال الضاربين النار عليهم من مسافة قريبة. حاول الضحايا الهرب، لكنهم أصيبوا بالرصاص.

في تحقيقات الشرطة

وصل ضباط إنفاذ القانون من مركز شرطة باسكانا إلى مكان الحادث وطوقوا المنطقة، ثم وصل خبراء الجريمة. وكان هناك أيضا وجود المدعي العام المناوب، الذي تم نقل الجثث معه إلى مشرحة كوليك، لمواصلة التحقيقات. تم العثور على أكثر من 20 غلاف رصاصة.

كما وصلت عائلات الضحايا إلى مكان الحادث، لكنها تجنبت كل اتصال مع الصحافة.

على الرغم من أنه لم يتم التعرف على القتلى, هناك بعض الروايات عن سبب الجريمة ومن سيكون الرجال الضاربون المزعومون. ويعتقد أنهم سيكونون أعضاء في البناء المدني؛ على الرغم من أنها نسخة غير مدعومة من قبل السلطات.

ومن ناحية أخرى، يُفترض أن أحد القتلى كان ضابطا في الشرطة الوطنية. في نسخة أخرى، يُعتقد أن أحد الضحايا كان رجل أعمال والآخران كانا من ضباط الشرطة الذين عملوا كأمن. ومع ذلك، لا تزال الجريمة حتى الآن في مجال التحقيق.

في الحديقة التي ارتكبت فيها الجريمة كان هناك حوالي 30 طفلا يلعبون. | فيديو: بوينس دياس بيرو (Panamericana)

الجيران يبلغون عن جرائم مستمرة في المنطقة

وقد شجب سكان «العام الجديد» التحضر وكرروا طلبهم بزيادة الأمن والقيام بدوريات في المنطقة. ويشيرون إلى أنه قبل شهر واحد فقط، قُتل زوجان في نفس الحديقة، التي لم تكن بها إضاءة لفترة طويلة.

تحدث هذه الجرائم في سياق حالة الطوارئ في ليما وكالاو، والتي تم تمديدها لمدة 45 يومًا أخرى، بدءًا من 20 مارس

الحقوق المعلقة أثناء حالة الطوارئ

الحق في الحرية: يجوز لأصحاب الحقوق الانخراط في أي نوع من النشاط، ينطوي على ممارسة حقوق أساسية أخرى غير الحرية، طالما أنهم لا ينتهكون معها القواعد التي تشكل النظام العام والعادات الجيدة وتلك التي هي حتمية في طبيعتها.

حرمة المسكن: يجوز لأصحاب الحقوق منع أي شخص آخر من دخول منزله لإجراء تحقيقات أو عمليات تفتيش أو أسباب أخرى إذا لم يأذن بذلك أو عندما لا يكون لدى أطراف ثالثة أمر من المحكمة. ومع ذلك، قد لا يمنعها في حالة التلبس الفاضح أو الخطر الخطير لارتكابه.

حرية التجمع: يجوز لأصحاب الحقوق التجمع أو التجمع أو التجمع، دون إشعار مسبق، في الأماكن الخاصة والمفتوحة للجمهور طالما أنهم يفعلون ذلك سلمياً. على العكس من ذلك، تتطلب الاجتماعات في الأماكن العامة أو الطرق إشعارًا مسبقًا للسلطة، والتي قد تمنعها فقط لأسباب مثبتة تتعلق بالسلامة أو الصحة العامة.

حرية العبور داخل الإقليم الوطني: يمكن لأصحاب الحقوق، من حيث المبدأ، أن يتحركوا بحرية، داخل الأراضي الوطنية التي يقيمون فيها وأيضًا خارجها، مما يعني القدرة على اختيار مكان العيش. باستثناء أسباب صحية أو بأمر من المحكمة أو بتطبيق قانون الأجانب.