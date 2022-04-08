أبلغت كولومبيا عن 320 حالة جديدة من covid-19 يوم الجمعة 8 أبريل

Estudiantes atienden en clase en un colegio de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

ذكرت وزارة الصحة، يوم الجمعة 8 أبريل 2022، 320 حالة جديدة من covid-19 في كولومبيا. في الـ 24 ساعة الماضية، تمت معالجة 25189 اختبارًا، منها 10500 PCR و 14,689 مستضدات.

كما أشار التقرير إلى أن عشرة كولومبيين لقوا حتفهم بسبب المرض في اليوم الأخير. وبهذه الطريقة، تصل البلاد إلى ما مجموعه 139,703 حالة وفاة بسبب الفيروس منذ بداية الوباء.

Reporte del covid-19 en Colombia este viernes 8 abril de 2022

من خلال تجميع جميع الأرقام، وصلت كولومبيا إلى ما مجموعه 6،087,443 إصابة، منها 3699 حالة نشطة و 5,920,596 تتوافق مع الحالات الإيجابية التي تمكنت بالفعل من التغلب على المرض.

هناك 175 تكتل في البلاد. الأراضي هي: الأمازون، أنتيوكيا، أراوكا، الأطلسي، بارانكويلا، بوغوتا، بوليفار، بوياكا، بوينافينتورا، كالداس، كاكويتا، كارتاخينا، كازاناري، كاوكا، سيزار، شوكو، قرطبة، كونديناماركا، غوينيا، غوافياري، هويلا، لا غواجيرا، ماغدالينا، ميتا، نارينيو، نورتي دي سانتاندير، بوتومايو، كوينديو، ريسارالدا، سان أندريس، سانتا مارتا، سانتاندر، سوكري، توليما، فالي ديل كاوكا، فوبيس، فيتشادا.

هذه هي الطريقة التي يسير بها التطعيم في البلاد

يشير أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة أيضًا إلى أنه اعتبارًا من الساعة 11:59 يوم الأربعاء 6 أبريل 2022، تم بالفعل تطبيق ما مجموعه 81,433,240 جرعة من اللقاح ضد covid-19 في كولومبيا.

Reporte del Plan Nacional de Vacunación en Colombia este viernes 8 de abril de 2022

وفقًا للتقرير نفسه، فإن عدد الكولومبيين الذين لديهم جدول التطعيم الكامل، أي أولئك الذين تلقوا بالفعل جرعتين من البيولوجية، يبلغ حاليًا 28,645,656 شخصًا، بينما تم تحصين 6,370,816 شخصًا بجرعات واحدة. وبالمثل، تم تطبيق 10,714600 جرعة معززة.

وبالمثل، خلال اليوم الأخير، تم تطبيق ما مجموعه 86,911 لقاحًا، منها 23388 للحقنة الثانية، في حين أن 4,418 لقاحًا آخر كان جرعة واحدة.

قال وزير الصحة فرناندو رويز إنه بعد 14 شهرًا ستكتمل مرحلة خطة التطعيم الوطنية، وستستمر عمليات تحصين السكان من خلال البرنامج الموسع للتحصين، PAI.

ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيبدأ الإغلاق الجماعي في جميع أنحاء البلاد، حيث سيقومون بإجراء تعداد للقاحات المتاحة وأيضًا للأشخاص الذين تم تحصينهم ضد الفيروس. لذلك سنبدأ في بوغوتا.

قال الوزير الذي يشير إلى الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة مؤسسية، حيث التطعيم ضد فيروس كورونا: «لقد أتينا من نموذج اعتمدنا فيه العمليات التي جاءت من برنامج EPI، لكننا اعتمدنا بجانب هيكل تشغيلي حيث تم تطبيق ما يقرب من 84 مليون لقاح ضد covid-19». يتكامل مع التحصين المنتظم.

«سنرسل فرق Minsalud مع هيئة الإشراف على الصحة للتحقق من عدد الأشخاص الذين تم إرسالهم، وعدد الأشخاص الموجودين في المستودعات، وعدد الأشخاص الذين تم تسليمهم إلى البلديات وهم في الثلاجات، وعدد الأشخاص الموجودين بالفعل. سيؤدي ذلك إلى التحقق من صحة الحسابات، وهي النقطة الثانية، التحقق من التهم»

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