كلوديا شاينباوم هي منافس منذ AMLO جعلها معروفة: ريكاردو مونريال

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

أكد ريكاردو مونريال، زعيم مقاعد حركة التجديد الوطنية (مورينا) في مجلس الشيوخ في الجمهورية غير أن نواياه السياسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أكدت أن رئيسة حكومة مكسيكو سيتي, كلوديا Sheinbaum، هو المرشح المفضل للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

وفي مؤتمر صحفي من مجلس الشيوخ، علق أيضا رئيس مجلس التنسيق السياسي (جوكوبو) بأنه سيواصل العمل لتحقيق تعاطف المواطنين، إلا أنه تمنى لرئيس العاصمة بعد عامين من إجراء الانتخابات التي ستجرى فيها الانتخابات المقبلة أو بعد ذلك سيتم تحديد رئيس السلطة التنفيذية.

«يعلم الجميع أنها طموحة منذ اللحظة التي أعلن فيها الرئيس عنها قبل عام، لا يبدو الأمر غير طبيعي بالنسبة لي، يبدو من الطبيعي بالنسبة لي أنها في تلك العملية وأنها تقاتل حتى تتمكن من المشاركة داخل مورينا. لن أتحدث عنها بسوء، لا أعتقد أن الوقت قد حان، أتمنى لها حظا سعيدا»، قال مونريال أفيلا.

Según Monreal, Sheinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

وبالمثل، قال مشرع حزب غيندا إنه في الوقت الحالي سيركز على لعب دوره بشكل كامل داخل مجلس الشيوخ، لكنه سينتظر اللحظة المناسبة للتسجيل كمرشح مورينا المحتمل في عام 2024.

«نحن لسنا يائسين، نحن نعمل في مجلس الشيوخ، في محاولة للامتثال للقانون. أنا صارم في الامتثال للقانون، وألتزم بسيادة القانون ولا أخلق أي مشاكل لأنني أؤمن بالقانون. أنا رجل مدرب على الانضباط القانوني، وعندما يكون لدى الأمم مراعاة مخلصة لسيادة القانون ومبدأ الشرعية، سيكون دائما أفضل»، قال رئيس جوكوبو.

في سبتمبر من العام الماضي، كان افتتاح فرع من Banco del Bienestar في مكتب رئيس البلدية Gustavo A. Madero في عاصمة البلاد، برئاسة الرئيس التنفيذي والرئيس، حقيقة حددت النغمة داخل حزب الكرز لأن لوبيز أوبرادور تعالى عمل Sheinbaum Pardo على رأس CDMX وقال إنه يشعر بتمثيلها بشكل جيد.

وقال لوبيز أوبرادور في ذلك الوقت: «إنها مدينة داعمة للغاية، وأخوية للغاية، وتحكمها أيضًا كلوديا شاينباوم».

En aquella ocasión, AMLO dijo que se siente bien representado por Claudia Sheinbaum (Foto: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM) Juan Sotelo

ومع ذلك، فإن ما تسبب في ضوضاء في المجال السياسي للبلاد هو أن لوبيز أوبرادور رفع يد شينباوم باردو في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى ذلك. وبالنظر إلى ذلك، صنف المسؤولون العموميون والصحفيون والمحللون والأكاديميون هذه الحقيقة على أنها كشف محتمل من قبل Tabasqueño.

على الرغم من أن شاينباوم باردو قد قادت صناديق الاقتراع قبل عام 2024، إلا أن رئيسة العاصمة قالت في أكثر من مناسبة أن أولويتها هي CDMX، ومع ذلك، فقد أوضحت أيضًا أن المرشحة التي تمثل مورينا في بطاقات الاقتراع يجب أن يتم اختيارها من خلال استطلاع داخلي.

«هذا هو ما تم تأسيسه في قوانين الحزب الذي ننتمي إليه، وهو مورينا، إنه بموجب القوانين، إنه شيء أتفق معه، ولكن أيضًا، لقد حافظ عليه رئيس الجمهورية دائمًا حتى قبل وجود مورينا، إنه شيء موجود حتى في القوانين وأعتقد أنه هي طريقة مناسبة»، قال رئيس العاصمة في مؤتمر صحفي في عام 2021.

وفقا لشركة الاستشارات إنكول، كلوديا شينباوم، فإنها تقود التفضيلات مع 37٪ من المستطلعين الذين سيصوتون لها لتكون المرشحة، بينما في المركز الثاني هو رئيس وزارة الخارجية (SRE)، مارسيلو إبرارد، بنسبة 20٪.

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