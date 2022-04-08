سجلت تشيهواهوا وتاماوليباس مرة أخرى أدنى سعر للبنزين في البلاد.

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

في أجزاء مختلفة من البلاد، ارتفع سعر البنزين بشكل كبير ليتجاوز 21 بيزو مكسيكي في بعض المؤسسات. ليس هذا هو الحال مع الحدود بين تشيهواهوا وتاماوليباس، حيث استقر ما يسمى gasolinazo، مما أدى إلى المستهلكين العثور على أقل أسعار الوقود.

في كلتا الولايتين، استقر سعر البنزين حيث يباع البنزين Magna حاليًا بسعر 16 بيزو للتر الواحد و 18 بيزو قسط التأمين، وتكاليف التسجيل أقل بكثير من المعتاد في المكسيك.

ويرجع هذا الوضع إلى حقيقة أن الإعانات والحوافز المالية التي تمنحها الحكومة الاتحادية سمحت بعرض سعر البنزين بما يزيد قليلاً عن 16 بيزو للتر الواحد. ومع ذلك، في 1 أبريل، تم إلغاء تحفيز الوقود على الحدود الشمالية للبلاد ومعها تجاوز الوقود 20 بيزو في المنطقة.

Los precios rebasaron los 20 pesos mexicanos. Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

تسبب هذا في طوابير تصل إلى أكثر من ساعة، فضلا عن نقص الوقود في محطات الإرسال، في مواجهة السخط، وزارة المالية والائتمان العام (SHCP ) تدخلت وأوضحت على توريد البنزين في المكان المذكور أعلاه، لذلك أوضح في بيان رسمي أن:

«هذا هو نتيجة لحقيقة أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مما كانت عليه في المكسيك ومواطني ذلك البلد يعبرون الحدود لتزويد أنفسهم. حتى مع التحديث المؤقت لمحفزات البنزين على الحدود، في المتوسط، لا تزال الأسعار في المكسيك أقل من في الولايات المتحدة الأمريكية».

لذلك استغرق الأمر بعض الوقت حتى تستقر المبالغ مرة أخرى، مرتبة بأقل التكاليف في البلاد.

بعد إعادة تطبيق الدعم، عبر أشخاص من تكساس ونيو مكسيكو البلاد للحصول على غاز يصل إلى أربعة بيزو أقل من المعتاد. في البلد المجاور، يبلغ سعر جالون الوقود أربعة دولارات، في المتوسط، وهو ما يقرب من 20 بيزو مكسيكي للتر الواحد. منذ أن تم إنشاء هذه المحفزات في الشمال لتقديم سعر تنافسي مع قيم الوقود في الولايات المتحدة.

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022. Fotógrafo: Bloomberg/Bloomberg

الخميس الماضي، 7 أبريل، قدم مشرع مجموعة مورينا البرلمانية، أوليفيا إسكيفل نافا، مشروع قانون إلى مجلس النواب الذي اقترح فيه معاقبة محطات البنزين التي تبيع لترا غير مكتملة من الوقود بالسجن لمدة تصل إلى 12 سنة, وهي ممارسة شائعة في محطات البلد.

وتضيف مبادرة الإصلاح المادة 389 إلى قانون العقوبات الاتحادي لمعاقبة هذه الفترة من السجن، فضلا عن غرامة تصل إلى 120 ضعف القيمة اليومية لوحدة القياس والتحديث (UMA)، أي ما يصل إلى 11,546 بيزو.

في 15 مارس، ذكرت بروفيكو أنها ستكثف عمليات التفتيش في محطات الوقود المبلغ عنها لعدم إعطاء لتر غير مكتمل من البنزين أو بيعه بأسعار أعلى من المتوسط.

طلب ريكاردو شيفيلد باديلا، رئيس الوكالة، من محطات الوقود عدم إساءة الاستخدام لأن الحكومة المكسيكية لا تفرض ضريبة خاصة على الإنتاج والخدمات (IEPS) للحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود العالمي بسبب غزو الجيش الروسي لأوكرانيا.

En la frontera norte del país se presenciaron largas filas de hasta una hora en las diversas gasolineras de la zona. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

وأوضح أنه لا يوجد في البلد رقابة على أسعار البنزين؛ ومع ذلك، يتم إجراء فحوصات على تلك التي تقدم أسعارًا أعلى بكثير من المتوسط لأنها تتلقى شكاوى من المستهلكين.

استمر في القراءة:























