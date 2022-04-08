ترحيب بوفون المفاجئ ونصيحة المدرب كونتي لرفع الجمهور: الكشف عن تيفيز عن وقته في يوفنتوس

تحدث أباتشي مع القناة الرسمية لفريق تورينو وترك العديد من اللؤلؤ.

زار كارلوس تيفيز الدورة التدريبية لانتر ميلان، بطل دوري الدرجة الاولى الايطالي الحالي، كجزء من إقامته في إيطاليا حيث سينضم كرة القدم العليا في يوفنتوس. بعد أن شهد يوم الأحد الماضي خسارة يوفنتوس الكلاسيكية أمام إنتر (1-0) في تورينو، انتقل أباتشي هذا الخميس إلى مركز التدريب Neroazzurro في بلدة أبيانو جنتيلي.

شاهد تيفيز ممارسة الفريق بقيادة سيمون إنزاغي واستقبل خافيير زانيتي، نائب رئيس النادي وزميله السابق في الفريق الوطني الأرجنتيني، الأرجنتينيين لوتارو مارتينيز وخواكين كوريا، والتشيلي أرتورو فيدال، الذي لعب معه لجوف. ووفقا للمقال المنشور على بوابة صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الرياضية فان تيفيز سيواصل جولته فى الاندية الايطالية الاخرى حيث يعتزم ان يكون مدربا بعد ان فصل نفسه كلاعب كرة قدم عن بوكا جونيورز فى يونيو من العام الماضى.

بالإضافة إلى ذلك، شارك حساب يوفنتوس الرسمي مقابلة مع كارلوس تيفيز، الذي قام بالعديد من الكشف عن وقته في طاقم تورينو. من بينها، أعطى تعريفًا خاصًا لـ يوفنتوس كمؤسسة وكيف تم استقبال الاستقبال من قبل تاريخي مثل جيانلويجي بوفون. بالإضافة إلى ذلك، استذكر أول ظهور وأول حديث مع أنطونيو كونتي، المدرب. امتنانه للرئيس أنييلي والهدف الذي يتذكره أكثر مع قميص يلقي تورينو.

عاد كارلوس تيفيز إلى يوفنتوس للعب لفريق كبار. زار غرفة خلع الملابس في فرقة دوري الدرجة الأولى الحالية واستقبل اللاعبين وغيرهم من زملائه السابقين في الفريق.

«عندما وصلت إلى جوف، اعتقدت أنني قادم إلى نادٍ مختلف تمامًا عما كنت أتخيل. ثم أدركت أنه نادٍ كبير جدًا، ولكنه نادٍ حي. في مروحة Juve، ترى الشارع ينعكس. في المؤسسة تركت القليل من قلبي. ارتداء قميص النادي الخاص بك لطيف للغاية... كان ارتداء 10 من ديل بييرو إضافيا بالنسبة لي»، اعترف كارليتوس.

وقال حكاية مع آرتشر من ذوي الخبرة: «في اليوم الأول جيجي (بوفون) يستقبلني: يمسك رأسي ويقول «كيف حالك، واحد كبير؟ «بالنسبة لي كان قويًا جدًا، ومنذ اليوم الأول، كان الالتزام مختلفًا تمامًا».

استعرض تيفيز حياته المهنية وتحدث أيضًا عن أول ظهور له. في هذه المرحلة، تذكر الكلمات الأولى التي أعطاها له المدرب. «في المباراة الأولى، عرف كونتي كم أردت وقلت:» الكرة الأولى تذهب، اذهب بكل قوتك، لأن هذه هي الطريقة التي سينهض بها الناس.» قال وفعلت، في أول واحد على واحد ذهبت للنزاع، نهض الناس وكانت بيئة أخرى.»

«حاولت دائمًا أن أفعل ما هو أفضل ليوفنتوس. كان النادي هو الذي فهمني عندما قلت إنني أريد العودة إلى منزلي (لبوكا جونيورز)، بالقرب من والدي وأشقائي. لم يعارض في أي وقت من الأوقات قراري، وهذا هو السبب في أنني ممتن، للشعب، للرئيس أندريا (أنييلي)»، وقال عن ذلك القرار بالعودة إلى الأرجنتين في عام 2015 وبعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

وسلط الضوء على موقف زعيم يوفنتوس الأعلى: «أحد الرؤساء الذين لمستني واحتفظ بكلمته في اليوم الذي أخبرني فيه أنه سيرافقني إلى الطائرة إذا وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. سأكون ممتنًا دائمًا لـ Juventus، لأنهم فهموني في جميع الأوقات. إنهم قلبي أيضًا، لقد أخذوني لأكون كبيرًا. وعندما قررت العودة إلى المنزل، عانقوني بشدة وفهموني في جميع الأوقات».

للانتهاء، اختار كارليتوس هدفه المفضل مع سترة Vecchia Signora، التي تخفي خيارًا عاطفيًا. «من الصعب اختيار هدف. كما قلت من قبل، لطالما لعبت بقلبي في Juve. هذا هو السبب في أنه من الصعب العثور على واحد. أخذت واحدة من بوروسيا، واحدة من أهمها، ومع واحد في بارما، لأن والدي كان في الملعب. لقد لعبت دائما له. لذلك، عندما كان قادما، كان معجبي الأول. جئت وأصبحت الطفل الذي لعب في الحي، معه يراقبني ألعب. كانت تلك الليلة مميزة للغاية، لقد سجلت للتو هدفًا مذهلاً».

«الحب الذي لدى المعجبين بالنسبة لي، الذي أعطاني إياه كل يوم، هو ما أحتاجه لأعطيه لاحقًا ما أعطيته له: قلبي. جلبت العودة إلى Juve أحاسيس لطيفة للغاية، والتي احتفظت بها في قلبي. من الصعب شرح... لقد تركت القليل من قلبي هنا, "خلص كارلوس تيفيز, الذي ترك ذكرى ممتعة للغاية في يوفنتوس.

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