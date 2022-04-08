أعلنت البرازيل الموجة الثالثة من الوباء في «مرحلة الانقراض»

Imagen de archivo de pacientes esperando para recibir atención médica y someterse a un examen de COVID-19 en un club donde se levantó una unidad de cuidado de la salud especializada en coronavirus y síntomas de la influenza, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de enero, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

قالت مؤسسة أوزوالدو كروز المملوكة للدولة (فيوكروز)، والمرتبطة بوزارة الصحة والمركز الرئيسي للدراسات الطبية في البلاد، يوم الجمعة، أحد أكثر المتضررين من فيروس كورونا في العالم، إن الموجة الثالثة من جائحة COVID في البرازيل «في مرحلة الانقراض».

وفقًا لنشرة مرصد Fiocruz COVID-19، الصادر يوم الجمعة، يحافظ كل من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على اتجاه انخفاض حاد في البرازيل، مما سمح، لأول مرة منذ مايو 2020، للولايات الـ 27 في البلاد بمعدلات وفيات من COVID أقل من 0.3 حالة وفاة لكل 000 100 نسمة.

واختتمت النشرة التي تسلط الضوء على الانخفاض التدريجي في عدد الحالات الشديدة والاستشفاء والوفيات: «تسمح لنا البيانات الجديدة بالتأكيد على أن الموجة الوبائية الثالثة في البرازيل، مع هيمنة متغير omicron، هي في مرحلة الانقراض».

وتوضح النشرة أن «العلماء يحذرون من أن هذا السيناريو لا يعني نهاية الوباء، وأنه يمكن تغييره إذا ظهرت متغيرات جديدة أكثر فتكًا أو هربت من المناعة الناتجة عن اللقاحات».

Tanto la incidencia como la mortalidad por coronavirus mantienen una tendencia de fuerte caída en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli) REUTERS

يمثل الاستنتاج إغاثة للبرازيل، وهي ثاني دولة لديها أكبر عدد من وفيات COVID في العالم، بعد الولايات المتحدة، مع ما يقرب من 661,000 ضحية، والثالث مع معظم الحالات، بعد الولايات المتحدة والهند، مع 30.1 مليون إصابة.

على الرغم من هذه الأعداد الكبيرة من الوفيات والإصابات، انخفض متوسط عدد ضحايا COVID في البرازيل في الأسبوع الماضي إلى 174 يوميًا يوم الخميس، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا، منذ 17 يناير (154 ضحية يوميًا).

هذا المتوسط أقل بكثير من العدد القياسي للوفيات اليومية التي سجلتها البرازيل في 12 أبريل من العام الماضي (3,124 حالة وفاة في اليوم)، عندما كانت البلاد في ذروة الموجة الثانية.

انخفض متوسط عدد الوفيات الناجمة عن COVID في الأسبوع إلى 94 يوميًا في 6 يناير، وهو مستوى مشابه جدًا لما كان عليه في الأسابيع الأولى من الوباء (مارس 2020)، لكن وصول omicron إلى بلد omicron، وهو متغير أكثر عدوى، تسبب في قفز المتوسط إلى 951 ضحية يوميًا في 11 فبراير، من عندما يتعلق الأمر بالسقوط.

La fuerte caída tanto de las muertes y los casos es atribuida al avance de la campaña de vacunación en Brasil (REUTERS/Adriano Machado) REUTERS

انخفض متوسط عدد الحالات، التي وصلت إلى الرقم القياسي 189,526 في اليوم في 3 فبراير الماضي بسبب الانتشار السريع للأوميكرون وفي ذروة الموجة الثالثة من الوباء، بشكل حاد في الشهرين الماضيين وكان يوم الخميس 20,837 إصابة يومية، وهو أدنى مستوى له منذ 6 يناير (15,670 حالة). يوميًا).

ويعزى الانخفاض الحاد في كل من الوفيات والحالات إلى تقدم حملة التطعيم في البرازيل، حيث 162 مليون شخص لديهم بالفعل المسار الكامل للتحصين (الجرعتين أو اللقاح جرعة واحدة)، وهو ما يعادل 76٪ من السكان.

سمح التطعيم لمعدل وفيات COVID في البرازيل، والذي وصل في عام 2021 إلى 3٪ من المصابين، ليكون أقل حاليًا من 0.8٪، وفقًا لفيوكروز.

هناك حقيقة أخرى يحتفل بها أكبر مركز للدراسات الطبية في أمريكا اللاتينية وهي معدل إشغال السرير لمرضى COVID، والذي ظل أقل من 60٪ في جميع ولايات البلاد للأسبوع الثالث على التوالي.

(مع معلومات من EFE)

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