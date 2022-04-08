انتباه الطلاب: من 18 إلى 21 أبريل، سيتم تطبيق اختبارات صابر الثالث والخامس والسابع والتاسع

في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة التعليم الوطني والمعهد الكولومبي لتقييم التعليم (Icfes) أن اختبارات صابر للصفوف 3 و 5 و 7 و 9 ستعقد بين 18 و 21 أبريل.

سيتم تطبيق الاختبار هذا العام على 200,000 طالب من 1300 مكان تعليمي تم اختيارهم في 32 قسمًا في البلاد.

قال وزير التربية والتعليم: «أنا ممتن لدعم رئيس الجامعة الذين يعملون بشكل دائم للمجتمع وأدعوهم للعمل هذا الشهر للعمل على تنفيذ اختبارات صابر الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة تحت طريقة الورق والقلم الرصاص، تذكر أن المكون الافتراضي عقد في العام السابق»، ماريا فيكتوريا أنغولو.

وأضاف أنه من خلال هذه الاختبارات سيكون من الممكن تحديد أين تكمن هذه التحديات التعليمية في البلاد وتكون بمثابة مدخلات لتصميم سياسة أقرب إلى ما تتطلبه كل منطقة وكل مؤسسة تعليمية.

من جانبها، حذرت المديرة العامة لشركة Icfes، Mónica Ospina Londoño، من أن المؤسسة تريد «ترك عملية منظمة في البلاد مع إنشاء خط أساس لرصد مسارات المدرسة الكاملة من المدرسة الابتدائية إلى المتوسطة وبالتالي توحيد أحد المكونات الأساسية. من التحسين المستمر لجودة التعليم في كولومبيا».

وأشار المسؤول أيضا إلى أن الأطفال والمراهقين الذين سيخضعون هذه الاختبارات صابر الثالث والخامس والسابع والتاسع من التعليم الأساسي الابتدائي والثانوي، هم أولئك الذين يدرسون الصفوف 4 و 6 و 8 و 10 هذا العام.

حول ما ستقيمه هذه الاختبارات، أوضح مدير Icfes أنه «في هذه الدورة الجديدة وخط الأساس لاختبارات صابر الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة، بالإضافة إلى تقييم مجالات المعرفة المختلفة، سنحصل على معلومات تكميلية حول تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية وبعضها المرتبط العوامل ذات الصلة والتي قد تكون مع التركيز على تطوير كفاءات الطلاب».

وبالتالي، وفقًا للوزارة، سيقدم الطلاب الذين سيتم تقييمهم اختبارات تتعلق بمهارات الاتصال في اللغة والقراءة والرياضيات. وبالنسبة للطلاب الخامس والسابع والتاسع، سيقدمون اختبارات في العلوم الطبيعية والتربية البيئية، والتفكير المواطن، وأخيرا، مهارات التواصل في اللغة مع اختبار الكتابة.

وأشار MINeducation و Icfes إلى أنه سيتم أيضًا تطبيق ثلاثة استبيانات مساعدة من أجل جمع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والعوامل المرتبطة بها والمهارات الاجتماعية والعاطفية للطلاب. يجب على المعلمين وقادة المجموعات أيضًا تقديم الاستبيان الثاني المذكور أعلاه.

أوضح Icfes أيضًا أن المؤسسات التعليمية التي ستشارك في الاختبارات تم اختيارها من عينة، حيث تم طلب التمثيل وفقًا لطبيعة المؤسسة التعليمية (الرسمية وغير الرسمية) وموقعها (الحضري والريفي)، من بين خصائص أخرى.

وفي هذا الصدد، علقت وزارة التربية والتعليم قائلة: «نظرًا لأنه عينة واختبار خاضع للرقابة، مع تمثيل وطني وإقليمي، سيتم نشر تقرير عام في عام 2022 ولن تكون هناك نتائج على مستوى المؤسسة التعليمية».

بالإضافة إلى ذلك، توخى هذا التطبيق تصميم عينة من شأنه أن يسمح بتوليد تقديرات على مستوى الإدارة.

أخيرًا، يتم التفكير أيضًا في تطبيق ثلاثة استبيانات مساعدة، هدفها جمع المعلومات: العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها والقدرات الاجتماعية والعاطفية للطلاب. كما سيقدم المعلمون ومديرو التدريس في المقر ومديري المدارس استبيانًا للعوامل المرتبطة بذلك.

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