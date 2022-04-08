Asopartes: تراجع سرقة السيارات في كولومبيا

Vista de congestión vehicular en Santiago (Chile), en una fotografía de archivo del 8 de octubre del 2021. EFE/Elvis González

مع انخفاض بنسبة 3.5٪ في الشهرين الأولين من عام 2022، ممثلة بـ 1443 وحدة مسروقة مقارنة بـ 1495 وحدة في نفس الفترة لعام 2021، سلمت Asopartes رصيد سرقة المركبات في كولومبيا.

في حالة الدراجات النارية، ذكرت النقابة، كان الانخفاض أكثر جذرية: 4600 في فترة الشهرين، على عكس 5156 سرقت في عام 2021.

كما ذكر أن أكثر قطع غيار السيارات المسروقة في كولومبيا كانت الإطارات، مع 32٪، والمرايا الجانبية مع 31٪، ولوحات المركبات، مع 13٪.

فيما يتعلق بسرقة قطع غيار السيارات، أكدت الشرطة الوطنية أنه في الواقع، تم تقديم قطع غيار سيارات، وأبلغت الشرطة الوطنية عن انخفاض في الحالات المبلغ عنها، في الشهرين الأولين من عام 2021 كان هناك 1358 وحدة إلى 1323 وحدة في عام 2022.

تم تسليم هذه الأرقام في إطار اجتماع Asopartes السنوي، الذي تم تنظيمه في بوغوتا. في هذا الحدث، قال كارلوس أندريس بينيدا، رئيس الاتحاد، إنه «على الرغم من أن هذه الأرقام الإجمالية مرضية، إلا أن هناك قلقًا بشأن الزيادة العرضية في سرقة المركبات في بوغوتا وبارانكويلا، والتي زادت بنسبة 16.7٪ و 14.3٪ على التوالي في سرقة المركبات. و بالمثل, تتجاوز سرقة الدراجات النارية في العاصمة 5.4 في المائة»,

ونتيجة لذلك، طلب الزعيم اتخاذ إجراءات قوية من قبل سلطات المقاطعة. بالإضافة إلى ذلك، أصر على التنسيق مع مكتب العمدة بحيث، بالتنسيق مع قطاع التنقل، يحققون نتائج قوية مقابل عدد السرقات.

واعتبرت بينيدا أن كل سرقة تروج لسلسلة من الآثار بالنظر إلى أنه عند حدوث سرقة مركبة، تكون العصابات الإجرامية وراءها، والتي تقسم العمل، مثل تقطيع أوصال السيارة المسروقة ثم بيعها في السوق السوداء إلى قطع، وهي دورة سلبية للقطاع.

Reunión de motociclistas colombianos, antes de la pandemia (Colprensa - Luisa González)

كما أصر على أنه حسب القسم, أنتيوكيا, كونديناماركا وفالي تتفوق في الرسومات, مع أكبر عدد من سرقات الدراجات النارية في فبراير. ولكن بالمقارنة، يتجاوز قسم واحد الأقسام المتراكمة في يناير وفبراير، أي Atlántico، الذي سجل زيادة بنسبة 11.3٪؛ على النقيض من ذلك، يصل كونديناماركا إلى 4.7٪.

أشار اتحاد قطع غيار السيارات إلى أن عدد سرقة قطع غيار السيارات، على الرغم من كونه عند الحد الأدنى مقارنة بعام 2021، يقلل من القدرة التنافسية والهيبة لصناعة قطع غيار السيارات، مما يؤثر على ملايين العمال الذين يراهنون على الشرعية.

وحذرت بينيدا من أن إحدى أفضل الطرق لخفض معدل السرقة، سواء كانت دراجات نارية أو قطع غيار، هي التوقف عن شراء قطع الغيار المستعملة، لأن «ذلك يؤدي إلى قيام عصابات من الأشخاص عديمي الضمير باستخدام هذه الآلية للسرقة وسحب المركبات وبالطبع تقليل أجزائها».

وغني عن القول، وفقا لانديموس، العلامات التجارية للدراجات النارية الأكثر مبيعا في كولومبيا حتى الآن هذا العام هي: ياماها (59,582 وحدة)، باجاج (45،728)، AKT (44,963)، هوندا (41،844)، النصر (35،801)، سوزوكي (30،992)، TVS (22,981)، بطل (16,529)، كيما (5،992) 052) وبينيلي (4,535).

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