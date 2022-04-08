يدافع Aníbal Torres عن موقفه من هتلر: «حتى المجرم الأكثر خبرة يمكنه القيام بأعمال إيجابية»

أنيبول توريس يدافع عن خطاب هتلر في بونو | فيديو: قناة N

رئيس وزراء بيدرو كاستيلو يقود الدورة الخامسة لمجلس الوزراء اللامركزي في بونو. خلال خطابه، دافع أنيبل توريس عن خطابه حيث ذكر أدولف هتلر، على الرغم من الإدانة الوطنية والجالية اليهودية، الألمانية والدولية، ولكن هذه المرة أجرى مقارنة وطنية مع الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، مشيرا إلى أنه «حتى المجرم الأكثر خبرة يمكن أن تفعل أشياء إيجابية».

«بالأمس قدمت مثالاً على كيفية قيام المجرم الأكثر خبرة بأعمال إيجابية، لكنني الآن سأقدم مثالاً من بيرو. واحد من الحكام الأكثر خبرة الذي هو الآن وراء القضبان»، وقال في خطابه.

«كان صاحب البلاغ بوساطة لاختطاف وتعذيب وتقطيع أوصال طلاب لا كانتوتا، وكذلك حرق رفاتهم والدفن السري على الطريق من ليما إلى سينيغيلا. هل يمكنني أن أقول أنك لم تفعل شيئًا جيدًا؟ سأكون في عداد المفقودين الحقيقة. أنا شخص نزيه وأقول الحقيقة. وأنا لست خائفا من أي شيء، لأنني لا أتمسك بالمنصب. لقد تعلمت البقاء على قيد الحياة مع عملي وليس فقط التسول للحصول على وظائف كما فعل الآخرون في 200 عام من الحياة الجمهورية».

وبهذه الطريقة، يحل توريس محل الرئيس السابق فوجيموري والإبادة الجماعية أدولف هتلر في نفس الموقف. يذكر أنه بعد أن حكمت المحكمة الدستورية (TC) لصالح الإفراج عن ألبرتو فوجيموري، أظهر رئيس الوزراء رفضه من خلال مقارنة الرئيس السابق للديكتاتور الألماني.

«يجب أن نعترف بأعماله الصالحة، لكنني أعطيهم كمثال: في ألمانيا لم يكن أدولف هتلر هو الذي جعله قوة عالمية؟ كان هو، لكنه أدين، ليس فقط من قبل الألمان، ولكن من قبل العالم كله، للجرائم العظيمة التي ارتكبها. ولا يحكم على احد - قضائيا - على اعماله الجيدة، ويحكم عليه بسبب الافعال الشريرة».

وشدد توريس على أنه على الرغم من الانتقادات، «سندعم دائمًا حكومة بيدرو كاستيلو من أي مكان كنا فيه، لأننا لسنا هنا من أجل الوظيفة ولكن للدفاع عن مصالح البلاد».

«نحن لا نطبق اقتصادًا شيوعيًا ماركسيًا، نحن نمارس اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أنشأه كونراد أديناور في ألمانيا ونأمل أن يدرسوه، لأنني رأيت ذلك المجتمع شخصيًا وسافر عبر هذا الواقع. أنا أتكلم بالمعرفة المكتسبة ليس فقط في الكتب، ولكن المكتسبة من هذا الكتاب العملاق الذي لا يمكن لأحد التغلب عليه»، أكد رئيس الوزراء للحكومة اليسارية في كاستيلو تيرينز

خطاب سيئ السمعة

خلال خطابه في مجلس الوزراء اللامركزي في 6 أبريل، في هوانكايو، استخدم توريس كمثال جيد في بناء الطرق السريعة إدارة الإبادة الجماعية النازية أدولف هتلر خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

«في إحدى المناسبات يزور أدولف هتلر شمال إيطاليا ويظهر له موسوليني طريقًا سريعًا مبنيًا من ميلانو. رأى هتلر ذلك وذهب إلى بلاده وملأها بالطرق السريعة والمطارات وجعله أول قوة اقتصادية في العالم».

أثنى أنيبل توريس على هتلر في خطاب مثير للجدل في مجلس الوزراء | فيديو: قناة N

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحاته لم تتعرض لانتقادات شديدة على الشبكات الاجتماعية فحسب، بل اعتبرت أيضًا «غير دقيقة» من قبل المؤرخين. أوضح الفيلسوف والمضيف الإذاعي فرناندو كارفالو، الذي انتقد أنه غير دقيق، لأن الشخص الذي اقترح بناء العديد من الطرق السريعة كان كونراد أديناور، الذي كان آنذاك عمدة كولونيا (1917-1933).

وأضاف أن هتلر اقترح بعد ذلك إنشاء المزيد من الطرق للتحضير للحرب العالمية الثانية، التي خلفت ملايين القتلى.

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