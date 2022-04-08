ذهب أنيبول توريس ومديحه لأدولف هتلر في جميع أنحاء العالم: هكذا ذكرت الصحافة الدولية

أثنى أنيبل توريس على هتلر في خطاب مثير للجدل في مجلس الوزراء | فيديو: قناة N

أثار رئيس مجلس الوزراء الوزاري في بيرو، أنيبال توريس، موجة من الانتقادات يوم الخميس ذكر كنموذج لمتابعة برنامج أدولف هتلر لبناء الطرق السريعة في ألمانيا النازية.

«أعطيك مثالاً: كانت إيطاليا وألمانيا مثلنا تمامًا. ولكن مرة واحدة، يزور أدولفو هتلر شمال إيطاليا ويظهر له [بينيتو] موسوليني طريقًا سريعًا تم بناؤه من ميلانو إلى بريشيا»، قال توريس، اليد اليمنى للرئيس اليساري بيدرو كاستيلو.

واضاف توريس خلال جلسة عامة لمجلس الوزراء يوم الخميس فى مدينة هوانكايو الانديز التى انضم اليها كاستيلو فى وقت لاحق «ان هتلر رأى ذلك وذهب الى بلاده وملأها بالطرق السريعة والمطارات وجعل المانيا اول قوة اقتصادية فى العالم».

ولدت كلماته على الفور رفض السياسيين المعارضين والمسؤولين الحكوميين، وكذلك السفارتين الألمانية والإسرائيلية في ليما، مما دفع توريس إلى الاعتذار بعد ساعات.

وبالمثل، كان رد الفعل لدرجة أنه تجاوز الحدود. وسائل الإعلام مثل الجارديان، واشنطن بوست، من بين أمور أخرى، ذكرت كلمات سياسية بيرو التعيس.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان «رئيس وزراء بيرو استشهد بادولف هتلر يوم الخميس كنموذج لتطوير البنية التحتية حول المانيا الى» قوة اقتصادية رائدة فى العالم «، وهو تعليق اثار غضبا مع استمرار بلاده فى الوقوع فى الفوضى السياسية».

ويضيف أن تعليقات رئيس الوزراء هي الجدل الأخير الذي يؤثر على إدارة كاستيلو، التي ابتليت بمزاعم الفساد وانتقاد تعييناتها في مجلس الوزراء. «في الأشهر الثمانية التي انقضت منذ تولي المعلم السابق عديم الخبرة منصبه، نجا من صوتين للإقالة. و تورط و زير الزراعة التابع له, ول كنه لم يدان, في عمليتي قتل, ادعاءات ينفيها. وقد اتهم وزير التربية والتعليم بسرقة أطروحة الدكتوراه. وقد اتُهم مؤخرا وزير الصحة الذي باع مياه بنكهة كعلاج مضاد للشيخوخة».

بينما كتبت صحيفة الغارديان: «في أسبوع سقطت فيه حكومة بيدرو كاستيلو في أزمة سياسية ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وجهود الرئيس الخرقاء الخاصة لتهدئة أعمال الشغب، فإن توريس المفاجئة التعليق يوم الخميس أثار اللوم من جميع الجهات».

كما ذكرت وسائل الإعلام الأخرى عن هذا.

اعتذارات لاحقة

اعتذر رئيس مجلس الوزراء للسفير الإسرائيلي في بيرو، قائلاً إنه لم يرغب في أي وقت من الأوقات في تمجيد شخصية أدولف هتلر، الذي أكد أنه مجرم.

«يجب ألا نسيء فهم الأشياء، أنا لا آخذ هتلر كمثال يحتذى به، لأنني قلت أيضا أنه كان مجرما عظيما. السيد سفير إسرائيل، إذا كنت تعتقد أنني أساءت إليك، أعتذر، سنتحدث شخصيا».

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