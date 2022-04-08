أندي بولو: محامي جينيس ألاركون يقول أنها لن تتهم بالقضية ضد لاعب كرة القدم

بعد أن علم أن آندي بولو سُمح له باللعب في Universitario de Deportes بعد فترة الانتظار التي استمرت 15 يومًا، أعطاه النادي لإصلاح وضعه القانوني مع جينيسيس ألاركون، وكان محاميه كلوديا زوميتا أكثر من ساخط.

«أعتقد أننا سئمنا جميعًا من طلب، توسل عمليًا، للتوصل إلى اتفاق»، بدأ الخريج يقول في 7 أبريل في برنامج Magaly Medina.

«البيان الصادر عن نادي الجامعة غير صحيح. ليس صحيحا أنه (أندي بولو) توصل إلى اتفاق أو أنه اقترح. لقد صاغنا التوفيق، وذهبنا إلى مركز التوفيق لانتظاره لكنه لم يأت أبدًا».

كما يُذكر، أخبر الدفاع القانوني عن ألاركون كاميرات تلفزيون Magaly La Firme أنه تم اقتراح صيغة تصالحية بشأن نظام الزيارات وحيازة الأطفال والنفقة، وهو «ما سيتم ترجمته لاحقًا إلى وثيقة للتوفيق خارج نطاق القضاء». ومع ذلك، لم يوقع أي من الطرفين مثل هذه الاتفاقية بسبب غياب الرياضي.

وقال انه لن تهمة لتمثيل جينيسيس ألاركون

«لقد سمعت من أطراف ثالثة أن شخصي سيفرض نوعًا من العمولة. أريد أن أوضح أنني لا أفعل ذلك من أجل المال. أنت تعرف Magaly أن هذه القضية جاءت مجانًا وكناشطة أخذتها. لدي منظمة غير حكومية».

تؤكد محامية جينسيس ألاركون أنها لن تتهم شمس واحدة للقضية المرفوعة ضد لاعب كرة القدم. فيديو: مركبة

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