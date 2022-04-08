حولت آنا باربارا وغيرها من المشاهير دعمهم لأنجيلا أغيلار: «امرأة مثالية»

شاركت أنجيلا أغيلار في جدل كبير بعد نشر صورتين شوهدت فيها للغاية قريب، حتى مغرم، بجانب الملحن Gussy Lau، وهي علاقة تم تأكيدها لاحقًا.

كان الفنان نفسه, جزء من Equinoccio Records لبيبي أغيلار, الذين أبلغوا عن علاقة الحب التي كانوا يحتفظون بها منذ ذلك الحين حوالي منتصف فبراير 2022، وقت قصير.

ومع ذلك، حولت الأغنية الشبكات الاجتماعية حولها، وظهر أن Gussy يبلغ من العمر 33 عامًا، أكبر بـ 15 عامًا من المغني، وريث موهبة سلالة Aguila r.

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

تسبب هذا الاتجاه في مشاعر مختلفة في مؤدي الموسيقى الإقليمي المكسيكي، الذي نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن كل شيء المشجعين، عامة الناس أو الشخص المهتم الذي يشعر بالحزن وخيبة الأمل، مع ألم في الروح.

في هذا الصدد، قدم العديد من الفنانين كل دعمهم لابنة بيبي أغيلار. من بينها، آنا باربارا، صديقة للعائلة، ولكن أيضًا ملحن لبعض أغاني أنجيلا مثل أغنية «في الواقع».

من خلال Instagram الرسمي الخاص بها، تركت المؤدية أيضًا لنوع الفرقة، الرسالة التالية: «أنا أحبك وأنت ملكة ذات روح جميلة جدًا، والأهم من ذلك، أنت تثق لأنك جيد! وهذا هو أعظم كنز يمكن أن يمتلكه الإنسان!»

Ana Bárbara no dudo en darle palabras de ánimo a su "ahijada" (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

كما انضمت المغنية وكاتبة الأغاني Amandititita، التي ادعت أنها لا تعرف أو تفهم سياق ما كان يحدث، لكنها أخبرتها أنها ليست وحدها. «هنا هو حزمة الخاص بك»، وكتب.

ومع ذلك، كان أحد التعليقات الأكثر شعبية هو جوني كاز، العضو المؤسس لمجموعة Firme المشهورة عالميًا، وشقيق المغني Eduin Caz، الذي ذكره بأنها امرأة مثالية حقًا.

«ليس عليك أن تشرح كيف تعيش أو كيف تحب، من هو معك حقًا بسبب موهبتك وملاكك وهؤلاء الناس لا يحتاجون إلى تفسير وأولئك الذين يطلبون منهم لا يستحقون ذلك. إنها لا تزال مشرقة».

Johnny Caz de Grupo Firme le mandó palabras de aliento a la cantante Ángela Aguilar (Foto: Instagram/@grupofirme)

لكن واحدة من أهم النقاط التي تطرقت إليها أنجيلا أغيلار في ردها على الصور المنشورة لها علاقة بالأشخاص الذين تأثروا بها، لأنه لم يكن فقط عملاً غير أخلاقي ضدها، ولكن أيضًا ضد عائلتها؛ «ما الوجه الذي يمكنني أن أعطيه لعائلتي؟» ، وقال انه نطق.

في هذا الصدد، انضم ابن عمها، ماجو أغيلار، إلى رسائل الدعم، التي أخبرتها من خلال Instagram الرسمي أنها لا ينبغي أن تندم على أي شخص، ناهيك عن عائلتها، لأنها لم تفعل شيئًا خاطئًا.

وأضاف أنه كان يراها دائمًا كامرأة قوية وكبيرة، لأن هذا هو ما تمثله، لذلك لم تكن هناك حاجة للاعتذار على الإطلاق. واختتم قائلاً: «أنا أحبك، لأستمر في كسرها».

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