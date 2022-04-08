وأشار محامي AMLO إلى الفوضى في السابعة عشرة من عمره: «انتهى الأمر بالناس إلى إثبات صحته»

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

لقد مرت سبعة عشر عامًا منذ أن قرر الكونغرس سحب رئيس حكومة المقاطعة الفيدرالية، perredist أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من ازدراء قرار المحكمة.

العديد من السياسيين الذين ما زالوا قريبين من رئيس الجمهورية آنذاك والآن، نشر رسائل الدعم والتذكير لحامل المعايير الآن لحركة التجديد الوطنية (مورينا).

كان هوراسيو دوارتي، رئيس وكالة الجمارك الوطنية المكسيكية، يعمل في عام 2005 كنائب اتحادي عندما قرر الكونغرس أخذ أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى الخروج على القانون، وكان محاميه خلال ذلك الوقت.

كان دوارتي أيضًا رئيسًا لقسم التعليمات في الكونغرس, تتكون من أربعة نواب, حيث وصل اقتراح desafuero في وقت أبكر من أي مكان آخر. بقي التصويت في أيدي نائبين من PRI، واحد PAN وكتب الخيط.

(FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO) Eunice Adorno | Eunice Adorno

لهذا السبب، بعد 17 عامًا من العملية، كتب موضوعًا على Twitter يحتوي على أهم المذكرات والصور ومقاطع الفيديو والأحداث التي لا يزال لديه لوحات جدارية في ذاكرته منذ ذلك الحين.

أولاً، أكد أن هذا هو اليوم الذي «يجب تذكره على أنه اليوم الذي تم فيه إنجاز واحدة من أكثر الأخطاء السياسية إثارة في السياسة المكسيكية».

وفي وقت لاحق، أضاف أنه كان دائما على يقين، من دوره كمدافع قانوني عن رئيس حكومة مكسيكو سيتي آنذاك، من أنه «سيكون فقط خطوة إلى الأمام لتبرئة التحول الذي نشهده اليوم».

بالإضافة إلى ذلك، كانوا واضحين أنها كانت عملية رمزية، حيث لم تكن هناك حجة قانونية يمكن أن تهاجم Tabasqueño، لوبيز أوبرادور.

Horacio Duarte Olivares recordó el desafuero de AMLO como un parteaguas en la historia de México (Foto: Cuartoscuro)

في هذا السياق، أكد دوارتي أن هذه العملية تم الترويج لها من قبل رؤساء فصيل PRI و PAN آنذاك في كونغرس الاتحاد، وكذلك من قبل الوزير ماريانو أزويلا، نواب 360 الذين صوتوا للقضاء على الولاية القضائية و «المافيا التجارية»، الذين، وأضاف، «سيشاركون في وقت لاحق في التزوير الانتخابي لعام 2006».

وراء الحدث، كان لديهم الهدف المفترض هو «إخراج الرئيس الحالي للمكسيك من السباق الانتخابي» من خلال الاضطهاد السياسي، ولكن بدلا من ذلك، أصر، «انتهى الأمر بالناس إلى الاتفاق معه».

بالنسبة لهوراسيو دوارتي، كان الحدث أيضًا هو الذي أفسح المجال لـ «مشاريع الأمة التي لا تزال تواجهحتى اليوم»؛ من ناحية، «واحدة حيث يسود الفساد والتأثير والاستسلام لسيادتنا»، والآخر «حيث تحكمها الإرادة الشعبية والدفاع عن الأمة».

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين قاموا بعد ذلك ببطولة النزاع القانوني، تساءل دوارتي عن مكانوجودهم وماذا يفعلون حاليًا، فأجاب عليه: «في وقت لاحق يختبئ وراء الشخصيات الإعلامية والمتاجرين بالنفوذ».

(FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

وقال إن هذا الأخير لم يدرك في ذلك الوقت أن أخذ رئيس حكومة المقاطعة الفيدرالية، بدلاً من الضرر يمثل مساعدة لا إرادية «لبناء شيء يدوم حتى يومنا هذا بحيوية أكثر من أي وقت مضى»، في إشارة إلى مشروع التحول الرابع للمكسيك.

ولهذا السبب، وبعد مرور 17 عاماً على الخروج على القانون، أشار إلى أنهم سيواصلون إحراز تقدم في إنشاء حكومة لا تمثل سوى جدول أعمال الشعب الذي صوّت لصالحها، حيث تلتزم بتعزيز المؤسسات وسيادة القانون.

«اليوم أكثر من أي وقت مضى، نكرر قيم عدم الكذب، وليس السرقة وعدم خيانة الناس. ومثل ذلك 7 أبريل 2005، سنواصل المشي مع أندريس مانويل لوبيز أوبرادور».

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