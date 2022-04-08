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الجمعة 8 أبريل 2022
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وأكد AMLO أن وزراء SCJN تصرفوا بحرية، على عكس ما حدث في عام 2005، عندما ثبطوا ذلك

كجزء من الموافقة على قانون الكهرباء من قبل SCJN، استذكر الرئيس عمليته من desafuero التي وقعت قبل 17 عاما

Newsroom Infobae

8 أبريل 2022
MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM
MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

استدعى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، الرئيس الدستوري للمكسيك، صباح يوم 8 أبريل في المؤتمر الصباحي، كيف قبل 17 عامًا، مع 360 صوتًا مؤيدًا، 127 ضد وامتناع اثنين عن التصويت، قرر مجلس النواب «بشكل غير عادل» تحديه كرئيس لحكومة ثم المقاطعة الفيدرالية.

في إطار الجلسة التي عقدتها محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) أمس 7 أبريل 2022، قال الرئيس إنه على الرغم من عدم الاتفاق مع جميع الوزراء، لم يتعرض أحد لضغوط لاتخاذ قرارات ضد عمل عدم دستورية قانون الكهرباء أو أي عمل آخر.

واتهم الرئيس السابق للمكسيك، فيسنتي فوكس، سانتياغو كريل ونواب «رجال الأعمال» الآخرين، بالعمل كشعار يدير عملية الخروج عن القانون من خلال رئيس SCJN آنذاك، ماريانو أزويلا غويترون، الذي «قدم»، جنبا إلى جنب مع وزراء آخرين، لتنفيذ هذا القانون ضده.

كما احتفل بالموقف ألفريدو غيتيريز أورتيس مينا، الذي صوت لصالح دستورية قانون الكهرباء، على عكس جده أنطونيو أورتيس مينا، الذي روج لتأميم صناعة الكهرباء في فترة ست سنوات من أدولفو لوبيز ماتيوس .

«[الوزراء] أحرار. كان لديهم الغطرسة ليشعروا بالحرية. وفعلوا ذلك بشكل جيد للغاية. هذه قاعدة حقيقية للقانون».

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