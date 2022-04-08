تم إجلاء 900 شخص بسبب «حادث كيميائي» في لندن

كان لا بد من إجلاء حوالي 900 شخص من صالة الألعاب الرياضية في لندن بسبب «حادث كيميائي»، وفقا لما ذكرته فرقة الإطفاء في المدينة.

«تم استدعاء رجال الإطفاء برائحة المواد الكيميائية في صالة الألعاب الرياضية في ساحة كابوت، في كناري وارف. وقال رجال الاطفاء في بيان نشر على موقعهم على الانترنت ان خليط من المواد الكيميائية تسبب في مستويات عالية من الدخان والبخار في المبنى».

@LondonFire

@LondonFire

وقال قائد المحطة ديف هيل: «اجتاحت الفرق المبنى ووجدت مستويات عالية. لقد قمنا بتهوية المكان ونراقب مستويات الدخان».

وذكر هيل، الذى وصل بسرعة الى مكان الحادث، اخلاء حوالى 900 شخص «كإجراء احترازى».

@LondonFire

تم استدعاء اللواء في 09:08 محليًا ويستمر الحادث. توجد شاحنتان إطفاء - من محطتي ميلوول وبوبلار - ووحدتي إنقاذ - من بيثنال غرين ويوستون - في الموقع.

أخبار قيد التطوير