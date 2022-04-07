يينا كالديرون، لا تطاق: استدعاها الجيران إلى اجتماع بسبب «السلوك السيئ» داخل منزلهم

في telenovela الكولومبية «Vecinos»، يفوز أوسكار ليل، سائق سيارة أجرة يعيش في حي شهير، (يلعبه روبنسون دياز) باليانصيب ويقرر شراء شقة جديدة في قطاع حصري، وهناك تصبح الأطراف ثابتة إلى حد لا يحملها السكان الآخرون سلوكهم والذهاب إلى تدابير غريبة لرميه من المبنى، لأن الصخب كان لا يطاق بالنسبة للكثيرين.

حسنًا، يحدث شيء مشابه مع يينا كالديرون، التي يشبه سلوكها في شقتها الجديدة الواقعة في ميديلين سلوك أوسكار ليل. قبل أشهر، كانت المؤثرة قد تفاخرت بالممتلكات الجديدة على شبكاتها الاجتماعية، مما يشير إلى أنها على شرفتها ستقوم بتركيب مجموعة دي جي لممارسة ومواصلة التقدم في دورها كسفيرة غواراشا.

وقد أصبحت هذه «الممارسات» أطرافا أصبحت بالفعل مزعجة لجيرانهم، إلى حد تنفيذ تدابير لتحسين سلوكها. لهذا السبب، أعلنت سيدة الأعمال نفسها في ملفها الشخصي على Instagram أن جزءًا من مجتمع الوحدة السكنية التي تعيش فيها قد سئم بالفعل من فراسها، وهذا هو السبب في استدعائها إلى اجتماع استثنائي للمالكين المشاركين.

من خلال شريط فيديو، قرأت كالديرون رسالة قدمها جيرانها تم تسليمها إليها مؤخرًا. وتنص الرسالة على أن لجنة التعايش التابعة للمجموعة التي تقيم فيها اتخذت إجراءات ضدها.

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«وفقًا للعديد من الشكاوى التي تلقيناها، فإن لجنة التعايش التابعة للمجموعة، تحقيقًا للوظائف الموكلة إليها في لوائح المجموعة، تعقدها إلى اجتماع يوم الثلاثاء 19 - أبريل - الساعة 12 ظهرًا من أجل نشر الشكاوى المقدمة من rumbas المتعددة»، البيان حالات الوحدة. وأثناء قراءتها للتاريخ الذي نقلت عنه، قالت يينا إنها لا تستطيع الحضور، لأنها ستسافر إلى كوبا.

كما وجهت اللوم إلى دعوة المجتمع المحلي، بحجة أنها تعيش هناك لفترة قصيرة جدا وأن عدد الرومبا التي يتم إجراؤها لا يتناسب مع النداء الموجه إلى الاهتمام.

«أعني، لقد كنت في هذه المجموعة لمدة أربعة أشهر، لقد كان لدي حفلان، واحد في الليل (...) ما مدى عرفني جيرانك من قبل؟» ، وقال المؤثر الذي مازحا مع شقيقتها قبل بضعة أيام عن حفل زفاف أندريا فالديري وفيليبي ساروما.

في وقت لاحق، سأل متابعيه على Instagram عن رأيهم في الأمر، مؤكدًا أنه لم يكن لديه سوى طرفين في الوقت الذي كان يعيش فيه في تلك الشقة. وبالمناسبة، أعلنت أنها ستتخذ أيضا تدابير تتعلق بإقامتها في المبنى.

«أنا أفهم أنه في المباني، من الواضح، عليك أن تعيش في الحياة وأن الجيران يمكن أن يشتكي، لكنني أقسم أنني كان لدي طرفين (...) لا، أنا ذاهب إلى منزل، لم يكن هنا»، هتف يينا.

تم تكرار هذه القصص من خلال العديد من الحسابات الترفيهية مثل «Info show Colombia»، واستجاب مئات المستخدمين بسرعة، متسائلين عن تصرفات منشئ المحتوى.

ردود فعل مثل «يا لها من نعمة أنه يذهب!» ؛ «من الأفضل شراء منزل إذا كنت لا تعرف كيف تحترم»؛ «إنها تنفقه في القيام بالحفلات وحفلات الشواء ووفقًا لها لم يكن هناك سوى اثنين. نعم، بالطبع «؛ «دعهم يخرجون من هناك حتى لا يكون bochinchera ولا يتم إنشاء آخر كوكا كولا» و «دعها تفعل مثل فالديري الذي بنى -منزل- خارج المدينة» أبرز في المنشور.

وأخيرا، لم تعلق يينا كالديرون على الموضوع مرة أخرى، ومن المتوقع أن تعلن ما إذا كانت ستذهب إلى الاجتماع المنعقد أم لا.

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