تقول يلين إن الدولار الرقمي سيستغرق سنوات من التطوير

(بلومبرغ) قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الدولار الرقمي سيستغرق سنوات لتطويره إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدمًا في واحد، مما يؤكد على نهج متعمد من قبل صناع السياسات أثناء تطوير خططهم التنظيمية لمعالجة الانتشار السريع للأصول الرقمية.

يجري المنظمون الأمريكيون الآن مراجعة لمدة ستة أشهر بهدف تقديم توصيات حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك نسخة رقمية من العملة السيادية الأمريكية. تم إطلاق المبادرة من خلال أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن.

وقالت يلين في تصريحات أعدت لحدث الخميس في واشنطن «لا أعرف ما هي الاستنتاجات التي سنتوصل إليها بعد، ولكن يجب أن نكون واضحين أن إصدار CBDC من المرجح أن يمثل تحديًا كبيرًا للتصميم والهندسة يتطلب سنوات من التطوير وليس شهورًا». تُعرف العملات الرقمية للبنوك المركزية باسم CBDC، في حالة الولايات المتحدة، الدولار الرقمي.

في خطابها، وصفت يلين مجموعة من المبادئ العامة التي، في رأيها، يجب أن توجه إنشاء إطار جديد لتنظيم الأصول الرقمية، والسعي إلى تعزيز الابتكار وحماية المستهلكين والمستثمرين والاستقرار المالي.

وقالت

يلين: «يجب تصميم أطرنا التنظيمية لدعم الابتكار المسؤول مع إدارة المخاطر، وخاصة تلك التي يمكن أن تعطل النظام المالي والاقتصاد».

«التكنولوجيا محايدة»

وشدد على أنه بينما يسعى المنظمون لمواكبة الابتكار، يجب أن تكون القواعد التي يضعونها «محايدة من الناحية التكنولوجية».

وقال «ان هذه العملية يجب ان تسترشد بالمخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة للاسر والشركات وليس بالتكنولوجيا الاساسية».

وقال انه يتعين على مصدري الاصول الرقمية ومقدمي الخدمات فى هذه الصناعة حماية المستهلكين والمستثمرين من الاحتيال والمعلومات المضللة، وضمان الحفظ السليم للاصول وتقديم معلومات ضريبية كافية.

ويأتي الخطاب بعد أمر تنفيذي صدر في مارس يأمر العديد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الخزانة، بإيلاء المزيد من الاهتمام للدراسة والتنظيم المرتقب للأصول الرقمية، والتي قد تشمل عددًا من العملات المشفرة، مثل البيتكوين والعملات المشفرة المستقرة ذات القيمة الثابتة والرقمية الأموال الصادرة عن البنوك المركزية.

وأضافت يلين أن صانعي السياسات يجب أن يكونوا مستعدين للتغييرات المحتملة في هيكل الأسواق المالية، مشيرة إلى التغييرات المحتملة التي تحركها تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع.

وقال: «في حين أن هذا يمكن أن يجعل الأسواق أقل عرضة للإفلاس من أي شركة معينة، فمن الضروري ضمان الحفاظ على الرؤية في التراكمات المحتملة للمخاطر النظامية والاستمرار في امتلاك أدوات فعالة للسيطرة على التجاوزات حيثما تنشأ».

ملاحظة أصلية:

يلين تقول إن الدولار الرقمي سيستغرق سنوات من التطوير المزيد من

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