مع الصراخ والوقاحة: هكذا وبخ «تشابيتو» سانشيز في غرفة خلع الملابس في شيفاس

يستمر Chivas بأداء غير مقنع; على الرغم من التغييرات الداخلية التي أجراها المجلس لتحسين نتائج نادي غوادالاخارا, حتى يوم المباراة 12 من Liga MX وضعوا في المركز الثالث عشر مع 13 نقاط, والتي ستكون منطقة خارج المباراة الفاصلة للدوري.

لقد وصل الانزعاج والسخط بالفعل إلى اللاعبين وكان الشخص الذي تولى دور القائد للمطالبة بأداء أفضل من لاعبي كرة القدم هو خيسوس تشابيتو سانشيز. هذا الأربعاء، 6 أبريل، تم بث مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية تم فيه تسجيل «وراء الكواليس» لما يعيش في غرفة خلع الملابس tapatio.

يتوافق التسجيل مع بوابة ChivasTV، حيث تم التقاط اللحظة عندما انفجر خيسوس سانشيز ضد زملائه في الفريق للحصول على النتائج التي حصلوا عليها خلال إصدار tapatio الكلاسيكي في التاريخ الحادي عشر للبطولة.

يجب أن نتذكر أنها كانت المباراة الأخيرة التي لعبها شيفاس منذ أن أعاد جدولة مباراته ضد مونتيري. تظهر الصور أن كلا من طاقم التدريب ولاعبي كرة القدم اهتموا بخطاب خيسوس سانشيز الحارق.

لم يقيس اليمين المتطرف كلماته لأنه استخدم وقاحة وحجم صوت كبير للإشارة إلى أقرانه. كان انزعاجه واضحًا لأنه في تلك المباراة تمكنت فرقة أطلس من إنقاذ التعادل وعلى الرغم من جهود تلاميذ مارسيلو ميشيل ليانو فشلوا في القيام بذلك.

أول شيء أشار إليه هو أنه سئم بالفعل من «شكاوى» الفريق لأنه أظهر أن هناك زملاء في الفريق ليسوا مرتاحين على الإطلاق في النادي ويختلقون الأعذار لعدم تقديم أفضل ما لديهم في الملعب، كما قال إل تشابيتو:

كما تحدث عن وزن القميص الأحمر والأبيض وقال إن كلا من النادي والمشجعين يعنيان الكثير درع وإرث نادي غوادالاخارا؛ ولهذا السبب يتمتع بقيمة كبيرة وكرر رسالته لزملائه في الفريق حتى يعطوا المزيد في الملعب عندما يرتدون الزي الرسمي.

على الرغم من أنه ادعى لأول مرة لزملائه في الفريق، إلا أنه أدرج الخطاب وشعر أنه لم يلعب بالالتزام الواجب أيضًا.





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