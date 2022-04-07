مع 90 كيلوغراما من المتفجرات في حمولة جزرة، ألقي القبض على ثلاثة إكوادوريين في نارينيو

وأكدت السلطات احتجاز ثلاثة مواطنين إكوادوريين تم القبض عليهم وهم يحملون حمولة كبيرة من المتفجرات في مقاطعة نارينيو.

هؤلاء هم غييرمو ديفيد أوباندو وجيرمان راؤول جوالافيسي وميغيل بيروجاتشي، ثلاثة إكوادوريين اعتقلوا في 31 مارس عندما كانوا ينقلون 90 كيلوغراما من المتفجرات مموهة في حمولة من الجزر والبصل كانوا ينقلونها على طول طرق نارينيو.

ووفقا لمكتب المدعي العام، كان من المقرر تسليم 200 قضيب بنتوليت، يزن كل منها 450 جراما، إلى أعضاء المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.

وبقبوله طلب مكتب المدعي العام، حرم القاضي الجنائي غير الشرعي في غواتشوكال، نارينيو، من حريته المواطنين الإكوادوريين الثلاثة الذين أصدر ضدهم تدابير أمنية في السجن.

ووجهت إلى أوباندو وغوالافيسي وبيروغانشي تهمة ارتكاب جرائم ارتكاب جرائم صنع الأسلحة النارية أو الذخيرة للاستخدام الخاص أو الاتجار بها وحملها، والتي تقيدها القوات المسلحة أو المتفجرات المشددة.

يجب أن نتذكر أن القبض على الرجال الثلاثة من الجنسية الإكوادورية اعتقلوا على بعد كيلومتر 3 من الطريق Ipiales-Guachucal، في ذروة قرية Ipialpud في هذه البلدية.

بين الجزر والبصل أخفوا المواد المتفجرة.

ووفقا للتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام، كان الرجال الثلاثة يسافرون في سيارة شيفروليه مع لوحات BZU 103، حيث تم نقل أربع قطع من الجزر والبصل الكبير.

مروراً بنقطة تفتيش نفذها أفراد من شرطة الطريق السريع نارينيو، أعطاهم أحد الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي علامة التوقف، التي امتثلوا لها دون وضع أي نوع من المعارضة.

وشرعت السلطات في تفتيش السيارة وفحصت في هذه المهمة الحمل الذي يحمله الرجال الثلاثة داخل السيارة. في تلك اللحظة أدرك رجال الشرطة أن مموهة بين الجزر وحزم البصل الكبيرة الرأس كانت قضبان من البنتوليت المتفجر عالي الطاقة.

ووفقا للسلطات، فإن كل قطعة من القضبان التي عثر عليها تحتوي على 450 غراما على الأقل من المواد المتفجرة المناسبة للتفجير، أي ما مجموعه 90 كيلوغراما من المتفجرات.

وأكد مكتب المدعي العام أنه وفقا للتحقيقات، سيتم تسليم تهمة المتفجرات إلى المنشقين عن مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية المنقرضة الذين يعملون في توماكو ونارينيو ومناطق أخرى من الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الوقت قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار/مايو من هذا العام، تم تسجيل العديد من الهجمات الإرهابية واضطرابات النظام العام في مناطق مختلفة من البلاد.

ولم تحدد السلطات حتى الآن ما إذا كانت المتفجرات التي عثر عليها في حمولة الجزر ستستخدم في أي هجوم إرهابي في إطار الانتخابات في كولومبيا.

يجب أن نتذكر أن عاصمة البلاد في حالة تأهب للهجمات الإرهابية المحتملة مثل تلك التي وقعت قبل أيام قليلة في سيوداد بوليفار، حيث تم تنشيط متفجرات بالقرب من IAC التابعة للشرطة الوطنية. هذا ترك اثنين من القاصرين القتلى.

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