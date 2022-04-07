حريق في الهشيم في باركي إيسلا سالامانكا (ماغدالينا) يهدد جودة الهواء في بارانكويلا

وصل عمود كبير من الدخان ينشأ في قطاع «Las Playitas»، يقع في المنطقة المحمية من الطريق المؤدي إلى باركي دي لا إيسلا سالامانكا في مقاطعة ماغدالينا، إلى العاصمة الأطلسية في الساعات الأخيرة.

حريق الغابات له عامل مشدد وهو تضاريس هذه الحديقة الطبيعية، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة محاطة بأشجار المانغروف ومتصلة بالقنوات، وهي حقيقة دخل من خلالها رجال الإطفاء بمضخات ومناجل لتشق طريقهم عبر الغطاء النباتي.

وبالنسبة لمارغريتا فيلاسكيز، قائد ادارة اطفاء سيتيونويفو، اكد ان اجراءات مكافحة الحرائق ستبدأ يوم الخميس حيث ان افراد الاغاثة فى طريقهم لتحديد حجم الحريق وكذا وضع خطة العمل نظرا للظروف الطبوغرافية للمنطقة. لم يستبعد Velasquez استخدام الدعم الجوي لاحتواء النيران.

وفيما يتعلق بعمود الدخان الذي وصل إلى بارانكويلا، أفاد القائد أن «الحريق مرتفع للغاية، وأن ألوية الحديقة وخمس وحدات من فرقة الإطفاء لدينا تتجه إلى هناك لمعرفة كيف هي المنطقة وما إذا كان من الضروري البدء في الهجوم من يوم الأربعاء».

المتنزهات الوطنية: جاهزة لعيد الفصح

Vista de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/ Camilo García/Archivo

وتجدر الإشارة إلى أن حديقة جزيرة سالا مانكا هي واحدة من الوجهات التي يقدرها الكولومبيون والسياح لاحتفالات الأسبوع الرئيسي الذي سيبدأ في نهاية هذا الأسبوع. في الوقت الحالي، لم تعلق السلطات على افتتاح الحديقة بعد هذا الحادث البيئي.

بالنسبة لمدير المتنزهات الطبيعية الوطنية في كولومبيا، أورلاندو مولانو بيريز، يجب أن يكون وصول أطول جسر لقضاء العطلات في العام هو المكان المثالي للمستخدمين للاستمتاع بهذه المساحات مع احترام تنوعها البيولوجي.

فيما يتعلق بحملة «استخدام واحد، العديد من الأضرار»، أبرزت الحدائق الطبيعية الوطنية في كولومبيا الأضرار التي تلحق بالبلاستيك للأنواع التي تعيش في الحدائق، وفي هذه الحالة تتأثر الحيوانات البحرية بشكل رئيسي، لأنه مع وجود حاويات وأدوات مائدة وسجائر وعناصر أخرى مصنوعة من البلاستيك، في نهاية المطاف تتأثر بشدة.

فيما يتعلق بهذه المشكلة، أفاد أورلاندو مولانو أن الكيان محدث في تنفيذ هذا التفويض لتحقيق الحفاظ على هذه الملاذات: «نحن نعمل على ضمان عدم حمل أي كولومبيين بلاستيكيًا يستخدم مرة واحدة إلى مناطقنا المحمية، أدعوهم إلى ترك الاستخدام مرة واحدة زجاجات وجلب الزجاجات الصغيرة الخاصة بك، ولكن، قبل كل شيء، أدعوك لمواصلة حماية تراثنا الطبيعي والثقافي في كولومبيا».

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