لماذا لا نكون قادرين على الاستمتاع بmezcal بدون خفافيش؟

الخفافيش هي جزء من تلقيح الحيوانات مثل النحل والنحل الطنان والفراشات، والتي بدورها جزء أساسي من توازن النظام البيئي وإنتاج الغذاء، وإذا اختفت فإنها ستعرض البشر للخطر. لكن هذه الرفض أكثر لأن هناك تحيزات غالبًا غير صحيحة. ما هو معروف هو أنه بدونها لا يمكن أن يستمر mezcal في الوجود، لأن خفافيش magueyero هي ملقحات حصرية. من magueyes من أين هذا المشروب مأخوذ من.

ميزكال هو مشروب مقطر مكسيكي حقًا، تعتبر أواكساكا العاصمة العالمية للميزكال؛ لكن الحقيقة هي أن دول مثل دورانجو وغواناخواتو وسان لويس بوتوسي وتاماوليباس وزاكاتيكاس لديها إنتاج مهم من هذا المشروب.

في المكسيك، هناك 138 نوعًا من الخفافيش، Leptonycteris nivalis و Leptonycteris yerbabuenae هي الملقحات الرئيسية للصبار. وفقًا لـ UNAM، فإن تلقيح هذه الأغاف مهدد لأسباب بشرية مثل تدمير الموائل، مما يتسبب في تهديد الأنواع بالانقراض.

En la franja fronteriza norte, desde Sonora hasta Tamaulipas existen de 20 a 40 millones de murciélagos que devoran 10 toneladas de insectos por noche. (Foto: UNAM).

أدى الطلب العالمي على mezcal إلى تعريض وجود النباتات والحيوانات المستوطنة في المكسيك للخطر؛ لهذا، يذكر المتخصص في شبكات التفاعل البيولوجي ألفونسو فالينتي أنه إذا انقرضت الأغاف، فإنها ستنهي الخفافيش وبالتالي العديد من الأنواع الأخرى.

العلاقة الرئيسية بين هذا الحيوان الليلي والأغاف هي أن زهور هذا النبات تفتح فقط في الليل، لذلك يتمكن الخفافيش من التغذية على رحيق الزهرة، وبالتالي تلقيحها. كما أنها تفريق البذور وحبوب اللقاح مما يسمح للمحصول بالانتشار والاستمرار في الازدهار. بالإضافة إلى هذه الوظيفة، فهم متحكمون في الآفات وانتقال الأمراض، لأنهم في ليلة واحدة من الصيد يأكلون ما يصل إلى 3 آلاف حشرة.

يذكر رودريجو ميديلين، الباحث في معهد UNAM للبيئة وأحد المدافعين الرئيسيين عن الخفافيش، أن الخفافيش يجب أن تكون جزءًا من هويتنا المكسيكية لأنها أساسية في استنساخ نبات التكيلا والميزكال. بالإضافة إلى حقيقة أن هذه الثدييات الطائرة هي واحدة من أكثر الأنواع فائدة ولكن في نفس الوقت أكثر الأنواع التي يساء فهمها ومهاجمتها.

Devoran las plagas de insectos que atacan a los cultivos de maíz, algodón, arroz, chile, jitomate y frijol.(Foto: Getty Images) Paul Starosta | Getty Images

كما أنها تفريق بذور الفواكه مثل السابوتالصغيرة، سابوتس الأسود والأبيض، نانش، الكابولينات، التين، الجوافاس، من بين أشياء أخرى كثيرة.

تقول ميديلين إن الناس لديهم خوف لا أساس له من الخفافيش، فهم يربطونهم بالشر والظلام والمرض وداء الكلب. خاصة مع الوباء الذي ضرب العالم، اعتقد الناس أنهم كانوا ينشرون المرض، لذلك يذكر أن «هذا الفيروس يسمى SARSC-CoV-2 حصري للبشر، ولا يأتي من الخفافيش».

كما يعلق على أن أحد أقوى التهديدات هو التخريب ضدهم، والناس يحرقونهم، ويقتلهم، ويبعدونهم، ويعطيهم السم، ولكن كل ما يفعلونه هو التأثير على التنوع البيولوجي وبالتالي أنفسهم.

Son de los polinizadores importantes del planeta. (Foto: Sectur).

إذا كنت ترغب في الاستمرار في الاستمتاع بmezcal أو Tequila أو pulque، فمن الضروري الحفاظ على العلاقة البيئية التي تربطها الخفافيش مع الصبار. إعلام المجتمع لماذا تلقيح الحيوانات مثل الخفافيش والطيور الطنانة والنحل والنحل الطنان والدبابير والفراشات والخنافس؛ هي مهمة جدا لتوازن الكوكب وقبل كل شيء غذاء البشر.

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