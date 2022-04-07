لماذا صوت ريوس فرحات، أحد الوزراء المفضلين لدى AMLO، ضد قانون صناعة الكهرباء

في يوم الخميس 7 أبريل، تبين أن محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) أيدت، مع الحد الأدنى من التعبيرات المطلوبة، دستورية قانون صناعة الكهرباء (LIE)، الذي تم تعديله في عام 2021 بحيث يفضل إرسال الطاقة الفيدرالية لجنة الكهرباء (CFE).

وكانت الأصوات التي أُعرب عنها في الدائرة العليا للمحكمة لتأييد مشروع القانون هي الحد الأدنى المطلوب للاعتراف به على أنه صالح بموجب الدستور السياسي للولايات المكسيكية المتحدة (CPEUM). وهذا يعني أنه من بين 11 وزيرا، أربعة صوتوا لصالح وسبعة ضد، تجدر الإشارة إلى أن أرتورو زالديفار، رئيس وزراء المجلس الأعلى، كان واحدا من أولئك الذين أيدوا دستورية هذا القانون.

وفي موجز التصويت يمكن ملاحظة أن الوزراء زالديفار ليلو دي لاريا ولوريتا أورتيس ألف و ياسمين إسكيفيل موسا و ألفريدو غوتيريز أورتيس مينا يؤيدون; ول ويس ماريا أغيلار موراليس, و خورخي ماريو باردو ريبوليدو, و ألبرتو بيريز دايان, و خافيير لاينز بوتيسيك, نورما بينيا هيرنانديز، خوان صوّت ضد لويس غونزاليس ألكانتارا كارانكا وآنا مارغريتا ريوس فرجات.

لأسباب بيئية، صوت الوزير ريوس فرحات ضد قانون صناعة الكهرباء فيديو: تويتر/ @XochitlGalvez

على الجانب الآخر من الطيف، يسلط الضوء على أنه من بين الوزراء الذين صوتوا ضد الوزير ريوس فرحات، أحد الوزراء المقربين من الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) وما يسمى 4T، لأنه في بداية ولاية ست سنوات، كان لها منصب رئيسي في الحكومة الاتحادية، وبفضل التصديق على مورينا، تمكنت من الوصول إلى الغرفة الأولى للمحكمة العليا.

بدأ قربها من لوبيز أوبرادور في عام 2017، عندما دعاها رئيس حزب الكرز آنذاك للمشاركة في مؤتمر «Plan de Nación». في وقت لاحق، في عام 2018، كانت جزءًا من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب من خلال قيادة العمل المطلوب في عملية التسليم/الاستقبال لدائرة إدارة الضرائب (SAT)، بحيث تكون مسؤولة عن الوحدة اعتبارًا من 5 ديسمبر من ذلك العام.

بعد مرور بعض الوقت، مع إطلاق مكان في مجلس وزراء SCJN، شاركت وفازت في الساحة، بحيث في 5 ديسمبر 2019، مجلس الشيوخ في الجمهورية، مع غالبية حركة التجديد الوطنية (مورينا) وحلفائها (حزب العمال، الأخضر حزب عالم البيئة في المكسيك وحفلة اللقاء الاجتماعي)، صدق الوزير في المحكمة.

حتى الرئيس لوبيز أوبرادور رحب بوصول ريوس فرحات إلى SCJN. «حتى يوم أمس سمعت عن قرار مجلس الشيوخ، أرحب به. وقال AMLO خلال مؤتمره الصباحي بابتسامة على فمه «إن المقترحات الثلاثة هم مواطنون جيدون جدا ومهنيون ومحامون جيدون جدا الثلاثة».

Margarita Ríos Farjat se opuso a que se reconociera la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

والآن، مع حجة بيئية، أوضحت وزيرة المحكمة أنها، في تعزيز الحق في بيئة صحية، أوضحت أن تعزيز CFE لا يمكن أن يحظى بامتياز أمام صحة الإنسان.

وقال إنه مع هذه النقطة، يتم فرض امتياز قد يميل إلى امتياز CFE، لكنه يفعل ذلك من خلال «ترك الطاقة النظيفة اللازمة لاستدامة وصحة الجميع في المركز الثاني الدائم».

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