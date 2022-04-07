فيديو: فيسنتي فرنانديز جونيور يزور كارتاخينا ويغني مع بائع متجول

فيسنتي فرنانديز جونيور. فاجأ متابعيه على الشبكات الاجتماعية من خلال نشر بعض الصور من خلال مشاركته في InstaStories مع أصدقائه وشريكته ماريانا غونزاليس باديلا في المدينة المسورة السحرية بمناسبة عيد ميلاد سيدة الأعمال.

«عند وصولها إلى بورا بورا، انظر كم هو لطيف»، تسمع سيدة الأعمال المكسيكية تقول في قصصها. في الخلفية، يقول له شخص آخر «هذه هي كولومبيا».

في القصص التي شاركها ابن Chente، هو بجانب إحدى بنات ماريانا غونزاليس، سيدة الأعمال والمؤثرة التي اشتهرت في عام 2019 عندما بدأت علاقتها مع فيسنتي فرنانديز جونيور، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

«فتاة عيد ميلاد 25 سنة من...» ، يصيح ماريانا غونزاليس، في وقت لاحق ابنة المؤثر تشير مازحا إلى أنهم ليسوا 25 ولكن 29 عاما، مشيرا إلى أردافها.

لحظة أخرى شاركها فيسنتي فرنانديز جونيور من خلال «InstaStories» الخاصة به كانت تستمتع بنفسه في حانة تقع في وسط المدينة، بالإضافة إلى وجهة نظر أنها تطل على برج الساعة في المدينة المسورة.

في وقت لاحق, نشروا بعض الصور للمكان الذي كانوا يقيمون فيه, يقع في مجمع Bora Bora Beach Club, أحد الشواطئ الخاصة في جزر روزاريو الشهيرة, حيث أبرزوا دائمًا جودة الأشخاص الذين التقوا بهم وجمال غروب الشمس الكولومبي.

قد تكون مهتمًا: أدانت محكمة العدل العليا رئيس الجامعة المستقلة في منطقة البحر الكاريبي, سيلفيا جيت

هذا هو المحتوى الكامل لفيسنتي فرنانديز جونيور. :

مشى ابن فيسنتي فرنانديز في شوارع المدينة المسورة مع شريكه

خلال جولته في شوارع كارتاخينا، أتيحت الفرصة لابن فيسنتي فرنانديز لتذكر والده الراحل عندما التقى بأحد أتباعه وطلب منه أن يغني في جوقة أغنية «Acá entre nos» وفي نهاية الأداء أخبره الرجل أن «إل شارو دي هوينتيتان» لم يمت وأن انه لا يزال في قلوب جميع معجبيه.

«لم يمت فيسنتي فرنانديز وسيستمر في العيش إلى الأبد في قلوبنا، لدي مجموعة كاملة من 30 فيلمًا لفيسنتي فرنانديز، كل منهم لدي، كانوا جميعًا جيدين والوحيد الذي لم يعجبني كان» واحد ونصف ضد العالم «، والباقي كان جيدًا»، قال أتباع «Chente '.

ومن الجدير بالذكر أن فيسنتي فرنانديز طوال حياته المهنية كفنان سجل أكثر من مائة ألبوم، وحوالي 20 فيلما خلال العصر الذهبي للسينما المكسيكية وحصل على العديد من الجوائز بما في ذلك ثلاث جوائز الأنجلو جرامي، وثمانية جوائز جرامي اللاتينية، و 14 جائزة لو نويسترو وهو حامل نجم على ممشى المشاهير في هوليوود.

من MGM Grand Garden Arena في لاس فيغاس، نيفادا، تجري النسخة 64 من Grammys، حيث تم منح المغني المكسيكي فيسنتي فرنانديز بعد وفاته لأحدث مواد التسجيل التي صدرت في عام 2020.

منحت الأكاديمية الوطنية لفنون التسجيل والعلوم الألبوم «A mis 80′s»، باعتباره «أفضل ألبوم إقليمي مكسيكي». تحتوي مادة التسجيل هذه على 13 أغنية من تأليفه تشمل La Barca، Ya No Insistas Corazón، أقسم أنني لن أعود أبدًا أو A Mi Nieto.

خلال الحفل الذي يقام بالفعل، خارج البث التلفزيوني المعتاد، تم منح إرث Mexican Idol في أحدث إنتاج موسيقي له لعام 2020: «تهانينا للفائز بجائزة أفضل ألبوم موسيقي إقليمي مكسيكي «A Mis 80"،» كتب على تويتر

استمر في القراءة: