اتهمت أوكرانيا روسيا بإخراج الموتى من الشوارع لإخفاء الأدلة على جرائم الحرب

A woman stands amid the destruction caused by the war in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Tuesday, April 5, 2022. Ukraine's president planned to address the U.N.'s most powerful body on Tuesday after even more grisly evidence emerged of civilian massacres in areas that Russian forces recently withdrew from. (AP Photo/Rodrigo Abd)

اتهم الرئيس الاوكرانى فولودومير زيلينسكى روسيا اليوم الخميس «بابعاد القتلى من الشوارع والاقبية فى الاراضى المحتلة» لاخفاء ادلة «على جرائم حرب» يرتكبها جيشه فى اوكرانيا.

وفى رسالته صباح اليوم قال زيلينسكى ان لديه «معلومات تفيد بان الجيش الروسى غير تكتيكاته ويحاول اخراج القتلى من الشوارع والاقبية فى الاراضى المحتلة. قتل الأوكرانيون. هذه مجرد محاولة لإخفاء الأدلة وليس أكثر من ذلك».

لكن «المسؤولية لا يمكن التهرب منها. نحن نعرف بالفعل الآلاف من الأشخاص المفقودين. وقال زيلينسكي الذي وعد «باكتشاف ظروف معظم مواطنينا المفقودين»، «نحن نعرف بالفعل الآلاف من الأشخاص الذين يمكن ترحيلهم إلى روسيا أو قتلهم».

يعتقد الرئيس الأوكراني أنه، مما شوهد في بوتشا، «يبدو أن الموقف تجاه الدولة الروسية الحديثة يتغير أخيرًا في العالم» وأن الموقف تجاه روسيا الآن بسيط: «إما أن تدعم البحث عن السلام أو تدعم المذابح غير المبررة».

El presidente, Volodimir Zelensky, dijo tener reporte de miles de personas desaparecidas, asesinadas o que podrían ser deportadas a territorio ruso AFP

كما دعا المواطنين الروس إلى مواجهة «الآلية القمعية الروسية»، لأن ذلك سيكون دائمًا أفضل من «المساواة مع النازيين لبقية حياتك».

بعد يوم قرر فيه الحلفاء الغربيون زيادة عقوباتهم ضد روسيا ومصالحها في العالم، قال الرئيس الأوكراني إنه على الرغم من «مذهلة»، إلا أن هذه العقوبات «ليست كافية» وأنها ستستمر في الإصرار على فرض حصار كامل للنظام المصرفي الروسي و رفض النفط من ذلك البلد.

وقال زيلينسكي «اذا لم تكن هناك حزمة مؤلمة حقا من العقوبات ضد روسيا»، فان روسيا ستعتبرها تصريحا لمهاجمة دونباس، مناطق شرق اوكرانيا التي اعترفت موسكو باستقلالها والتي تريد روسيا الان تركيز هجومها عليها.

كما دعا زيلنسكي يوم الأربعاء إلى فرض عقوبات أوسع و «مؤلمة حقًا» على روسيا في مواجهة الحزم الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

«أعلنت الدول الغربية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. يتم حظر الاستثمارات الجديدة، ويتم تطبيق قيود ضد العديد من البنوك في روسيا، وتضاف العقوبات الشخصية، بالإضافة إلى قيود أخرى. هذه الحزمة تبدو مذهلة. وقال زيلينسكي في خطابه، وفقا لبيان على الموقع الرسمى للرئاسة «لكن هذا لا يكفي».

وهكذا، أكد من جديد أن أوكرانيا ستواصل «الإصرار على فرض حصار كامل على النظام المصرفي الروسي»، مما يعوق حركتها في التمويل الدولي، فضلا عن شراء النفط الصلب في العالم الديمقراطي الغربي.

«سيتم فرض الحظر على إمدادات النفط الروسية على أي حال. سيتم العثور على التنسيق. والسؤال الوحيد هو كم عدد الرجال والنساء الأوكرانيين الذين سيكون لديهم الوقت لقتل الجيش الروسي، حتى تتمكن أنت، بعض السياسيين - ونحن نعرفك - من اتخاذ القليل من التصميم في مكان ما».

(مع معلومات من EFE)

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