أعطى توليو غوميز خوان كارلوس أوسوريو عصا مرة أخرى: «خرجت مفتوحة على ساقيه»

بعد خلافات متعددة مع التوجيهات والجماهير، غادر خوان كارلوس أوسوريو الاتجاه الفني لأمريكا دي كالي الأسبوع الماضي. كان المدرب ريسارالدا في القيادة في 49 مباراة، ومع ذلك، لم يتمكن من تحقيق النتائج المتوقعة في فريق «سكارليت»، تاركًا أداءً بنسبة 38٪ فقط.

كان أحد الجوانب التي تم انتقاد أوسوريو من أجلها هو التناوب المستمر، وهي استراتيجية تميزت به طوال حياته المهنية، لكن ذلك في أمريكا جلب له العديد من الصداع. وفقًا لتعليقات المعجبين، قاده هذا النهج إلى ترك اللاعبين الرئيسيين على مقاعد البدلاء لمحاولة استخدام كشوف رواتبه بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى كان على «La Mecha» التعامل معها وهي الإصابات، حيث أنه خلال الفصل الدراسي، لم تتمكن من الاعتماد على قائمتها الكاملة.

بعد مغادرته المؤسسة، تحدث أوسوريو مع وسائل الإعلام «رياضة بدون تابوجو» وأعرب عن حزنه لأنه لا يمكن أن يكون له مشروع ناجح. ومع ذلك، أكد أنه «هادئ»، لأنه سعى للعمل بأفضل طريقة: «ليس لدي ما أشتكي منه، أنا مسؤول عن كل ما حدث. اليوم أستطيع أن أقول إنني هادئ للجميع: عائلتي، شعبي، النادي، المشروع الرياضي ولنفسي. الحياة هكذا».

في الأشهر الأخيرة، كانت العلاقة بين أكبر مساهم في أمريكا والمدرب الكولومبي عدة احتكاكات. في 19 مارس، على سبيل المثال، بعد الهزيمة 1-0 أمام Independiente Medellín، أطلق توليو انتقادات لاذعة ضد أوسوريو من خلال حسابه على تويتر: «العامل السيئ يلوم الأداة، لأن المتوسط لا يقبل أخطائهم ويلوم الآخرين على عدم قدرتهم!!» .

ومع ذلك، تحدث القائد «سكارليت» مرة أخرى عن إدارة الخبير الاستراتيجي «كافيتيرو» بعد أن تغلب الفريق على Millionarios 3-2 بحلول التاريخ الرابع عشر من دوري BetPlay. وفقًا لتوليو، في مقابلة مع برنامج «El Alargue» التابع لراديو كاراكول، فإن قضية الإصابات حقيقة واقعة، وقد قلل هذا من إمكانيات المؤسسة.

«لدي كشوف رواتب جيد جدًا، ما يحدث هو أننا أصبحنا اللاعبين أو على مقاعد البدلاء. لقد رأيتم كيف تغلبنا على ميلوناريوس، بالملاءة المالية، فزنا دون ستة أو ثمانية مبتدئين، لأن هذا الفصل الدراسي حافظنا على ما بين ستة وثمانية لاعبين في القسم الطبي»، قال في المقام الأول.

في وقت لاحق، أشار إلى أن الفوز جاء لأن الفريق ذهب إلى استراتيجية أكثر دفاعية، وهو أمر، على ما يبدو، لم يكن دعوى خوان كارلوس أوسوريو القوية: «نحن مع خط من ثلاثة، كانت جميع الأهداف تقريبا متساوية، في هجوم مضاد يمسكون حارس المرمى وحده ولا يطلقون النار عليه، لذلك قلت لبومبيليو: «من فضلك، دفاع واحد من أربعة، لا تذهب لوضع خط من ثلاثة يضربنا.» عندما يقفز المرء في الملعب يدخل بالفعل بنقطة، يخرج المرء للبحث عن النقطتين، لكنه ترك أوسوريو مفتوحًا على ساقيه».

هذا الأربعاء، قامت أمريكا دي كالي بعودة ألكسندر غيمارايس رسميًا من خلال شبكاتها الاجتماعية. يتذكر المدرب البرازيلي جيدًا في «الشياطين الحمر»، حيث كان بطلاً لبطولة النهاية لعام 2019.

«لقد وقع المعلم بالفعل ومن المتوقع أن يقود أول دورة تدريبية له يوم الجمعة في مكان كاسكاجال الرياضي»، أعلن «إسكارلاتا» فريق بعد ظهر يوم 6 أبريل.

ستكون مهمة المدرب هي تحقيق أقصى استفادة من التواريخ الستة التالية لدوري BetPlay من أجل التأهل إلى جولات نصف النهائي على أرضه. في معاينة اليوم التالي، تحتل أمريكا المرتبة 12 مع 18 نقطة، ثلاثة أقل من أتلتيكو بوكارامانغا، الذي يحتل المركز الأخير في المراحل النهائية من البطولة.

Alexandre Guimaraes retornó a la dirección técnica de América. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez REUTERS

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