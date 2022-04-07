كان هذا هو طلب خوسيه رامون لوبيز بلتران إلى إيلون ماسك: «يجب أن يكون الفضاء الكبير لحرية التعبير»

أرسل خوسيه رامون لوبيز بلتران، ابن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، رسالة إلى رجل الأعمال الجنوب أفريقي إيلون ماسك يطلب منه «إنهاء كل الحرب القذرة» التي يتم إنشاؤها على تويتر، وهي شبكة اجتماعية تعرض فيها لانتقادات شديدة.

جاءت تصريحات لوبيز بلتران بعد أن أصبح ماسك أكبر مساهم في الشبكة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، قال الابن الأول للرئيس التنفيذي إن المنصة يجب أن تكون «منطقة كبيرة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم».

«الآن بعد أن أصبح لدى @elonmusk 9.4٪ من أسهم @Twitter، نأمل الانتباه واتخاذ القرارات الصحيحة وإنهاء كل حرب قذرة تحدث يوميًا. يجب أن تكون هذه الشبكة الاجتماعية مساحة كبيرة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم. من أجل خير الإنسانية»، كتب لوبيز بلتران من حسابه الشخصي.

La petición del hijo de AMLO al empresario sudafricano (Foto: Twitter)

بالنظر إلى ذلك، لم يضيع مستخدمو الإنترنت رسالته للتشكيك في مصدر دخله ومقداره: «من الأفضل إخبارنا بما تعمل عليه», «من أين تحصل على المال لحياة غنية؟ «, «إذا كنت لا تحب الطريقة التي تعمل بها هذه الشبكة الاجتماعية, لا تستخدمها, القواعد واضحة «, «اطلب منه منزلًا», كانت بعض الإشارات التي تلقاها.

تجدر الإشارة إلى أن ابن Tabasqueño كان هدفا لانتقادات لاذعة من كتلة المعارضة والصحفيين والأكاديميين ومستخدمي تلك المنصة في أكثر من مناسبة. كان أحد الأسباب الرئيسية أنه تم الإعلان عن أنه يعيش في مسكن في تكساس، الولايات المتحدة يملكه مسؤول تنفيذي سابق لشركة بيكر هيوز، وهي شركة لديها عقود بمليون دولار مع بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) منذ بداية فترة ولاية والده. تم نشر هذه المعلومات من قبل منظمة المكسيكيين ضد الفساد والإفلات من العقاب (MCCI) و LatinUS.

كما تعرض خوسيه رامون لانتقادات بسبب منشوراته التي يروج فيها لاستشارة إلغاء الانتداب، وهي ممارسة ديمقراطية سيقرر بها المكسيكيون، في 10 أبريل، ما إذا كان والده يواصل ولايته حتى عام 2024 أو تمت إزالته في منتصف فترة ولايته التي استمرت ست سنوات.

López Beltrán ha sido duramente criticado por la "Casa Gris" (Foto: MCCI)

ومع ذلك، في 8 مارس، في إطار اليوم العالمي للمرأة، نشرت لوبيز بلتران تدوينة طلبت فيها «ألا نتوقف عن القتال» من أجل ضمانات المرأة. أدى ذلك إلى سلسلة من الانتقادات من مستخدمي تويتر، ليس فقط منه، ولكن أيضًا ضد الإجراءات التي اتخذها لوبيز أوبرادو في تلك المناسبة قبل التعبئة.

الحرية والمساواة والأخوة والعدالة والتبرئة والتمكين والحب. دعونا لا نتوقف عن القتال. #DiaInternacionalDeLaMujer»، كتب في ذلك الوقت.

El CEO de Twitter confirmó la noticia (Foto: Twitter)

كان ذلك في 5 أبريل عندما تم الإعلان عن أن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla سيكون جزءًا من مجلس إدارة الشبكة الاجتماعية، وفقًا لوثيقة راجعتها The Verge تم إرسالها إلى لجنة الأوراق المالية الأمريكية. في وقت لاحق، أكد باراج أغراوال، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الأخبار.

قبل يوم واحد، في 4 أبريل، أعلن ماسك أنه أخذ 9.2٪ من أسهم الشبكة الاجتماعية، مما تسبب في ارتفاعها بشكل كبير في البورصة. كما أشار على حسابه على تويتر إلى أنه سيعمل مع باراغ أغراوال لإجراء «تحسينات كبيرة على تويتر في الأشهر المقبلة».

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