هذه هي الطريقة التي لعب بها توليما ضد أتلتيكو مينيرو في أول ظهور لها في كأس ليبرتادوريس 2022

الليلة الماضية، عرضت ديبورتيس توليما لأول مرة في هذه النسخة الجديدة من كأس ليبرتادوريس، فعلت ذلك كمحلي وضد فريق قوي مثل أتلتيكو مينيرو. كان التحدي هو الحفاظ على القوس في الأصفار، لكنه لم يتحقق. لم يحدد الفريق، بخلاف حقيقة أن لديهم العديد من الخيارات للتسجيل، وانخفضت لعبتهم بسبب الأداء الجيد للبرازيليين. جعل هدفين ضد ظهور أحلامهم مستحيلاً والآن سيتعين عليهم تصحيح المسار ضد الفريقين الآخرين اللذين يشكلان المجموعة D: أميريكا دي مينيرو و Independiente del Valle.

كانت هزيمة الأمس تأكيدًا للوقت السيئ الذي تمر به كرة القدم الكولومبية على المستوى الدولي. أبعد من حقيقة أن هناك أسماء تبرز من الخارج، فإن الحقيقة هي أن الأشياء الداخلية سيئة. كانت تلك التي قادها هيرنان توريس في مستوى منخفض للغاية، على الرغم من أنهم تمكنوا في بعض الأحيان من غزو المنطقة المقابلة وإحداث بعض الضرر. لم يكن هناك اتصال، وإلهام أقل بكثير، والقول منطقي في هذا الاجتماع: من لا يفعل ذلك، يراهم يفعلون.

كان توليما أداء مقبول خلال الدقائق الأولى، سعيا إلى توليد انتقالات سريعة بين الدفاع والهجوم، اقتربوا من التسجيل، في 35 دقيقة، ولكن بشكل لا يصدق، غاب مايكل رانجيل عن الخيار. خطأ يسبب آلام البطن. ثم جاء مظاهرة قوة البرازيليين. آلة كاملة. فتحوا التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مع ما كان نهايته الوحيدة في 45 دقيقة. كان Tolimans باردًا بعد اختيار رانجل الخاطئ وسيكون من الصعب عليهم الرد.

الدفاع الفضفاض والضغط العالي المنسق بشكل سيئ. كان الهدف الأول للبرازيليين هو عمل سافارينو، الذي تواصل مع ناتشو فرنانديز للتسلل إلى الفضاء بين المدافعين عن توليما وتمكنوا ببساطة من التسجيل. إلهاء خطير من البيجاوس الذين أرادوا الهجوم المضاد، ترك خطوطهم مكشوفة للغاية. في الشوط الثاني، فقدت العلامات تمامًا وهذه هي الطريقة التي ساعد بها دييغو غودين تشي تشي على تسجيل الهدف النهائي، بحافة داخلية، دون ضغط أي خصم.

ظل هيرنان توريس ثابتًا في فكرة الضرب المضاد وكان الفريق مقيدًا، حيث تمكن أتلتيكو مينيرو من توقع نواياهم والتصدي للاستراتيجية. كان DT عنيدًا في عدم الرغبة في البحث عن تغيير في نموذج اللعبة، مع العلم أنهم يخسرون. تم حمل Tolimans بعيدًا عن اليأس وانتهى بهم الأمر بلعب أي شيء. مع فوز البرازيليين، أصبح الفريق بقيادة أنطونيو محمد أول فريق من ذلك البلد يسجل توليما لكوبا ليبرتادوريس في ملعب مانويل موريلو تورو. وطأت ستة فرق برازيلية قدمها توليما ولم يتمكن أي منها من التسجيل: غريميو (2007)، وكورنثيانز (2011)، وكروزيرو (2011)، وأتلتيكو باراناينسي (2019)، وإنترناسيونال (2020).

إنها المباراة الأولى التي خسرها ديبورتيس توليما على أرضه، لكوبا ليبرتادوريس، بعد خمس مباريات دون القيام بذلك، أضافت فوزين وثلاثة تعادلات. آخر منافس هزم عليهم في إيباغي كان Independiente Santa Fe، للبطولة القارية، في مباراة انتهت 1-2 لصالح البوجوتانيين. كان ذلك في 9 أبريل 2013. بعد هذه المباراة، سيستضيف الفريق أغيلاس دوراداس في مسقط رأسه، للمشاركة في البطولة المحلية، وسيسافر الأسبوع المقبل إلى الإكوادور لمواجهة إندبندنينتي ديل فالي، الذي ظهر لأول مرة بفوزه على أمريكا مينيرو، في البرازيل.





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