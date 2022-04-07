«يتم إعطاؤهم الارتجال»: جبران راميريز رييس سحق شاينباوم لحدث حول إصلاح الكهرباء

في وقت غير مناسب، دعا العديد من المسؤولين ذوي الصلة بالتحول الرابع (Q4) المواطنين للمشاركة في تجمع في 6 أبريل في النصب التذكاري ثورة لدعم إصلاح الكهرباء التي روج لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

من بين الأشخاص الذين روجوا لهذا الاجتماع كانت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم باردو، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب مشاركتها الملصق على شبكاتها الاجتماعية، بالإضافة إلى حث السكان على الحضور.

بعد الحدث، تم تقديم العديد من الردود من قبل شخصيات مختلفة، بما في ذلك أعضاء حركة التجديد الوطني (مورينا)، الذين تحدثوا ضد القرارات التي اتخذتها Q4.

كانت هذه هي حالة المحلل السياسي جبران راميريز رييس، الذي لم يضيع أي وقت وهرع ضد رئيس العاصمة لمشاركتها في هذا التجمع. وبالإضافة إلى ذلك، أشار أيضا إلى أن ألفونسو راميريز كويلار قرر الدعوة إلى هذا الاجتماع نفسه، ولكن بغرض الحديث عن إلغاء الولاية.

«راميريز كويلار يدعو إلى التعبئة من أجل الاستدعاء وكلوديا شينباوم لشركة الكهرباء. ما هم الأفضل في بلا شك هو الارتجال وصرخة «الرئيس»، كتب زميل أكاديمي في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM).

Los personajes se manifestaron en redes sociales (Foto: Twitter)

شخص آخر أظهر عدم رضاها هو الصحفي أزوسينا وريستي. من خلال حسابه على تويتر شارك العديد من الصور ومقاطع الفيديو. في واحدة من هذه المواد، يمكن رؤية اثنين من botargas، أحدهما من قبل رئيس العاصمة والآخر لوبيز أوبرادور يرقص على إيقاع الطبول.

وكان خواكين لوبيز - دوريغا، الذي عرض شريط فيديو يظهر شاحنات مزعومة «تم سحبها» التي حضرت النصب التذكاري للثورة. وكتب «انه مقال لمشاورة يوم الاحد».

وصف خورخي بيري، الصحفي الإذاعي، «غير سارة» الخطاب الذي ألقاه س. منح هاينباوم باردو، دون خوف من عواقب كلماته، شكك في عمل مديري INE وأكد أنهم «ليس لديهم أخلاقية السلطة»؛ كما أشار إلى أنه، من خلال أفعالهم، «يكرهون مشاركة الشعب» بحيث يُزعم أن الصناديق ستوضع في أماكن مخفية ولم تعط سوى القليل من الدعاية للاستشارة.

«كم هو غير سار أن ترى شخصًا تعتبره ذكيًا، لإلقاء خطاب كراهية، ولكن قبل كل شيء، الخضوع لشخص أقل ذكاءً. التعصب المقنع من @Claudiashein، الذي فقد بالفعل أي بقايا من الديمقراطي»، (هكذا)، وكتب.

(Foto: Twitter)

خلال الحدث، أخذت كلوديا شاينباوم الكلمة وأكدت أنها كانت في الحدث على حد سواء مسؤولة ومواطنة، لأنها انتخبت لتمثيل الإرادة الشعبية. «أنا هنا كمواطن، ولكن أيضًا كرئيس للحكومة. لقد انتخبت لرئاسة حكومة من شأنها أن تنهي الفساد والهدر من قبل الحكام».

تم انتقاد هذه الكلمات من قبل العالم السياسي دينيس دريسر، الذي أشار إلى مخالفات رئيس العاصمة، مثل انتهاك الحظر الانتخابي لأعمال التبشير.

كتب الكاتب أيضًا: «أنا هنا كمواطن، ولكن أيضًا كرئيس للحكومة، منتهكًا الدستور، وأتجاهل الحظر الانتخابي، وأقوم بالتبشير السياسي الذي يمنعه القانون، لأنه مثل الرئيس الذي أكمله، فإن الشرعية لا تهمني، ولن أهتم إذا كنت رئيسًا».

وقبل نهاية الحدث، كرر دعمه للإصلاح الانتخابي المحتمل الذي سيقترحه الرئيس، الأمر الذي سيتطلب التصويت على أعضاء المجلس في الانتخابات الانتخابية. وبمجرد أن اختتمت الرئيسة حدثها، غنت يوجينيا ليون النشيد الوطني المكسيكي.

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