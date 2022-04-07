رفضت المعارضة الفنزويلية تهديدات تشافيسمو بسجن خوان غوايدو

El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla hoy durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R

رفضت المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو يوم الخميس «الهجوم الجديد» للنظام على الرئيس المؤقت والجماعة المرافقة له, الذي كان المراقب العام للدولة الكاريبية, الفيس أموروسو, أنها ستندد بالسرقة المزعومة لل موارد من البرلمان في الفترة التي كانت فيها كتلة أنتيتشافيستا المسؤول (2016-2021) وحتى هدد بسجن زعيم المعارضة.

«بيان السيد الفيس أموروسو، الذي وافقت عليه وزارة الخزانة الأمريكية لإقراضه نفسه للاحتيال من قبل الجمعية التأسيسية الوطنية غير الشرعية، هو جزء من النمط المنهجي للاضطهاد السياسي ضد قيادة المعارضة في فنزويلا»، وقال قطاع المعارضة في بيان.

في تقديم تقريره السنوي للإدارة إلى الهيئة التشريعية يوم الأربعاء، قال أموروسو أن «مجلس الإدارة السابق» الذي كان في الجمعية الوطنية (AN، البرلمان) برئاسة Guaidó «سرق حتى الكابلات، قاموا بتفكيك هذه الجمعية الوطنية بأكملها».

وقال «سنذهب الى مكتب النائب العام فى الاسابيع القادمة لبذل كل ما فى وسعنا حتى يكون هؤلاء السادة وراء القضبان مرة واحدة وإلى الأبد».

هذا البيان، تواصل مجموعة antichavista، «يدل على عدم وجود سيادة القانون واستقلال القضاء والضمانات في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في فنزويلا».

Una sesión de la Asamblea Nacional (Archivo)

وأشار إلى أن هذا «الهجوم الجديد من قبل الديكتاتورية» يأتي في سياق الزيارة الأخيرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC), كريم خان, إلى فنزويلا, حيث أعلن عن تنصيب مكتب لمواصلة التحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية في البلد.

«هذه هي الطريقة التي تتصرف بها الديكتاتورية في فنزويلا: فهي تحاكي، من ناحية، تجديدًا داخل محكمة العدل العليا يسعى إلى التهرب من العدالة ومنع التسلسل القيادي من التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، ومن ناحية أخرى، فإن نفس التسلسل القيادي هذا يضطهد ويضايق و و ترهيب ممثلي المعارضة الديمقراطية من قناة الدولة».

نبه المعارضون الوكالات والمجتمع الدولي إلى أنه إذا «حدث شيء ما» في الأيام القليلة القادمة لغوايدو أو أحد قادة المعارضة، «سيكون ذلك تحت مسؤولية الديكتاتور نيكولاس مادورو».

في 7 يناير، أنشأ برلمان الأغلبية في تشافيستا لجنة خاصة للتحقيق، في غضون شهر، في «الجرائم» المزعومة التي ارتكبها المعارضون بقيادة الهيئة التشريعية على مدى السنوات الخمس الماضية.

في 4 مارس، كررت الرابطة مطالبتها بأن تمارس العدالة «إجراءات قوية» ضد غوايدو، الذي اتهموه بـ «جرائم ضد الجمهورية»، بين عامي 2016 و 2021، عندما كان نائبًا.

(مع معلومات من EFE)

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