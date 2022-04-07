طلب وزير الخارجية الأوكراني من الناتو الأسلحة الثقيلة لمنع المزيد من المذابح مثل بوكا

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، يوم الخميس أنه في اجتماعاته مع حلفاء حلف شمال الأطلسي في بروكسل لديه ثلاثة بنود على جدول الأعمال: «الأسلحة والأسلحة والأسلحة».

وقال لدى وصوله الى مقر التحالف الاطلسي «ان جدول اعمالي بسيط جدا، وهناك ثلاث قضايا فقط: الاسلحة والاسلحة والاسلحة».

وأكد كوليبا أنه «في الأسابيع الأخيرة، أظهر الجيش الأوكراني والأمة الأوكرانية بأكملها أننا نعرف كيف نقاتل، ونعرف كيف نفوز، ولكن بدون الإمداد المستدام والكافي بالأسلحة التي طلبتها أوكرانيا، سترافق هذه الانتصارات تضحيات هائلة».

وقال رئيس الدبلوماسية الأوكرانية، في جولة في أوروبا، إن «أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا الآن هي تزويدها بكل ما هو ضروري لاحتواء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وهزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا، حتى لا تتصاعد الحرب أكثر من ذلك».

“Armas, armas y armas”, el pedido del canciller de Ucrania a la OTAN REUTERS

على وجه الخصوص، قال إن أوكرانيا تحتاج، على وجه الخصوص، الطائرات والصواريخ المضادة للسفن والعربات المدرعة الشخصية وأنظمة الدفاع الجوي الثقيلة.

وقال «اعتقد ان المعاملة التى تقدمها اوكرانيا عادلة: انكم تعطوننا السلاح ونضحى بحياتنا والحرب موجودة فى اوكرانيا».

واعتبر كوليبا أنه لا ينبغي التمييز بين الأسلحة الدفاعية والهجومية «لأن أي سلاح يستخدمه الجيش الأوكراني على أراضي أوكرانيا ضد معتدي أجنبي هو سلاح دفاعي بحكم تعريفه».

«لذا فإن هذا التمييز بين الهجوم والدفاعي لا معنى له عندما يتعلق الأمر بالوضع في بلدي. تلك البلدان التي تقول إننا سنزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بإعطائها أسلحة هجومية، منافقة. انه ببساطة اسلوب غير عادل وغير مبرر».

وحول المانيا اعترف بانه اتخذ «خطوة ثورية بتغيير موقفها من عدم توفير الاسلحة على الاطلاق الى السماح بامدادات معينة وتزويد اوكرانيا على وجه الخصوص باسلحة مضادة للدبابات».

واضاف «بيد انه من الواضح ان المانيا تستطيع ان تفعل المزيد نظرا لاحتياطياتها وقدرتها، ونحن نعمل مع الحكومة الالمانية لتزويدنا باسلحة اضافية».

Kuleba consideró que no deben hacerse diferencias entre las armas defensivas y ofensivas REUTERS

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا، قال إنه تم اتخاذ خطوة إلى الأمام وأنه قبل أسبوع واحد فقط كانت التدابير التقييدية المقترحة أضعف بكثير.

ومع ذلك، أصر على فرض حظر كامل على الغاز والنفط الروس، وطرد جميع البنوك الروسية من نظام سويفت الدولي، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن والسلع الروسية مع أقل عدد ممكن من الاستثناءات على أساس أسس إنسانية.

وقال «بصراحة، آمل ألا نواجه وضعا مرة أخرى لتكثيف ضغط العقوبات نحتاج فيه إلى الكشف عن فظائع مثل بوشا وأن تثير إعجاب الشركاء الآخرين وتؤثر عليهم لدرجة أنهم يشعرون ويقولون إنهم سيقومون بفرض عقوبات جديدة».

ودعا الاوكرانيين الى عدم دفع «حياتهم وصحتهم ومعاناتهم» مقابل فرض عقوبات جديدة على روسيا.

تقدم دول حلف شمال الأطلسي الأسلحة لأوكرانيا، لكن التحالف يسعى أيضًا إلى التصرف بحكمة لعدم الدخول في حرب شاملة ضد روسيا.

(مع معلومات من EFE)

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