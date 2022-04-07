«المحكمة العليا لا تهتم بالسلام»: ضحايا الاسم المستعار Otoniel

أصدرت منظمة الضحايا «سوموس جينيسيس»، التي تجمع الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية وشبه العسكرية في منطقة أورابا وأتراتو شوكانو السفلى، رسالة مؤرخة 7 أبريل 2022، لم توافق فيها على قرار المحكمة العليا بالإعراب عن تسليم دايرو أنطونيو أوسوغا، الاسم المستعار Otoniel، الرئيس السابق لعشيرة الخليج.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة، نفت غرفة النقض الجنائي التابعة للمحكمة العليا الطعن في الدفاع عن الاسم المستعار Otoniel لعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وصدقت المحكمة العليا على القاضي دييغو أوجينيو كوريدور لمواصلة العملية، التي هي الآن في مرحلة الحجج الختامية لإصدار مفهوم بشأن هذه المسألة.

وذكرت منظمة الضحايا في رسالتها أن هناك مناسبات عديدة حاولت فيها وقف المحاكمة ضد القائد شبه العسكري. الهدف من المجموعة هو أن يقوم Otoniel بإصلاح الضحايا في كولومبيا والمساهمة في الحقيقة وليس تكرار النزاع المسلح.

وقالوا: «لقد جئنا لأن كتاباتنا تبدو غير كافية، لنرى ما إذا كانت كلماتنا منطقية للعديد من القوانين والمعاهدات والإجراءات، وما يسمونه الفقه، والتي تبدو وكأنها جدران صلبة تعيق الحقيقة والعدالة، من أجل حياتنا وأراضينا».

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للاحتفال بيوم الضحايا في 9 أبريل، سافر أعضاء منظمة «Somos Genesis» من أورابا إلى بوغوتا، الذين يقولون إنهم عندما وصلوا إلى عاصمة الجمهورية، وجدوا أخبار المحكمة العليا. «لم نتعلم دروس الماضي. الحقيقة الحقيقية والإجرائية مخفية عن الضحايا وعن المجتمع الكولومبي. وهناك عدد قليل يستفيد من الحقيقة في الولايات المتحدة، وهي الاتجار بالمخدرات فقط، وتسليم الأموال والطرق. وهنا، ما زلنا نترك أكاذيب تجعل كل شيء أسوأ».

في فقرات أخرى من البيان، يشير الضحايا إلى أن دور الولاية القضائية الخاصة للسلام سيكون ضروريًا لمنع تسليم زعيم عشيرة الخليج. «يجب على JEP ألا تستأنف أمام محكمة العدل العليا، بل يجب أن تشترط وتطلب تعليق تسليم Otoniel حتى تتحقق العدالة هنا. لا انتقام من Otoniel, ولا مع الجيش, ولا الشرطة, ولا رجال الأعمال, ولا السياسيين أو ربما جهاز العدالة الذين يشاركون في العملية.

هذا القرار من المحكمة العليا سيوجه ضربة جديدة للسلام، كما يقولون من المنظمة. «أعلم أنه مع الحقيقة يمكننا السفر كدولة نحو السلام. اليوم يتم تمزيق الحقيقة والسلام».

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وهناك شكوى أخرى قدمت في بيانها العام وهي الاستبعاد المستمر وإعادة الإيذاء في إطار العمليات القضائية، التي تتجه نحو الإفلات من العقاب. «النساء ضحايا العنف الجنسي لا يهم. مفقودنا والقتل لا يهم. أطفالنا والشباب المجندين لا يهم. نزوحنا أو حبسنا لا يهم. تدمير غاباتنا ومياهنا وحيواناتنا لا يهم. وكولومبيا لا تهم، والسلام لا يهم».

وأخيرا، فإن الوثيقة التي وقعتها 46 منظمة من الفلاحين والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والنساء تترك سلسلة من الأسئلة: لماذا لم يتم توضيح ها أو الحكم عليها هنا في كولومبيا؟ كم عدد otoniels تبدأ في الظهور من اليوم؟ وخلصوا إلى أن «السلام حقائق يجب أن تعرفها البلاد، ويجب أن تعرف أسماء بعض رجال الأعمال والقطاعات العسكرية وقطاعات الشرطة والقطاعات السياسية، الذين يتنكرون في أراضينا في صورة عشيرة الخليج».

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