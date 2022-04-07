قصة عمدة أنتيوكيا الذي يريد أن يسلب لقب والده حتى لا يلغي انتخابه

شهدت بلدية تارازا في مقاطعة أنتيوكيا وضعًا خاصًا فيما يتعلق بقادتها المحليين. بدأ كل شيء عندما ميغيل غوميز غارسيا، عمدة نفس البلدية في الفترات 2001-2003، 2008-2011 وأشار أيضا من قبل «كوكو» فانوي شبه العسكرية من الاتحاد الأفريقي في الاتحاد الأفريقي للحصول على دعم كبير من القوات شبه العسكرية في ولايته الأولى. توفي بسبب كوفيد في سبتمبر 2020 في فترة ولايته الثالثة كعمدة.

بسبب هذا الوضع، تم إجراء انتخابات غير نمطية ضد هيكتور جيرالدو وداوينسون غوميز تامايو، ابن العمدة الميت. تركت التدريبات الانتخابية غوميز تامايو كفائز في 25 يوليو 2021.

ومع ذلك، بعد هذه الحالة، قدم استئنافا قانونيا إلى المحكمة الإدارية في أنتيوكيا جيرالدو، مشيرا إلى أن المرشح الفائز كان لديه إعاقة كما هو مبين في القانون 136 لعام 1994، الذي ينص على أن علاقات الزواج أو القرابة مع المسؤولين الذين مارسوا السلطة خلال الاثني عشر شهرا الماضية هي: معاق، في هذه الحالة ليتم تعيينه كعمدة.

من جانبه، كان رد غوميز تامايو هو أن والده، غير على قيد الحياة، لا يمثل مواطنًا في شرط الشرعية لأنه ليس «على هذه الطائرة»، جادل بأنه أنكرته المحكمة.

الآن حل غوميز تامايو هو إزالة لقب والده للقضاء على الإعاقة والوقوف مرة أخرى للانتخابات غير النمطية الثانية التي ستعقد في بلدية تارازا في 5 يونيو. جوميز تامايو أو تامايو، جادل بأن ميغيل غوميز لم يكن والده في الدم، حتى لو قام بدور الأب ولكن مع الشخص الوحيد الذي لديه صلة دم هو مع والدته لذلك يخطط ليكون داوينسون-تامايو.

تامايو، عندما كان عمدة قبل عجزه، واجه الملاحقة القضائية لتحقيق ربطه بالإفراج المزعوم عن السجناء من السجن مقابل المال بين الحراس وبعض المسؤولين، ولكن أعطيت له الحرية في وقت لاحق، حول هذا ذكر محامي الدفاع عن رئيس البلدية آنذاك: «القاضي أنه لا يوجد دليل مادي يشير إلى أن السيد داوينسون غوميز تامايو قد ارتكب جريمة الحفل لارتكاب جريمة أو استدلال معقول على التأليف. استعاد حريته الكاملة، دون أي قيود ويمكنه الاستمرار في حياته المهنية والعمل والشخصية كما فعل».

على مزيد من المعلومات المشتركة: انتخابات غير نمطية في أوراو، أنتيوكيا، أجريت بشكل طبيعي: مكتب المسجل.

يوم الأحد 3 أبريل، في بلدية أوراو، أنتيوكيا، تم إجراء يوم من الانتخابات غير النمطية من الساعة 8:00 صباحًا. حدد المواطنون للمرة الثالثة، منذ عام 2019، الذي سيكون الرئيس المحلي الجديد.

وقام السجل الوطني للأحوال المدنية بترتيب تسعة مراكز اقتراع، وأربعة في مقعد البلدية، والخمسة الأخرى في البلديات، و 55 مركز اقتراع لإجراء يوم الانتخابات هذا. وأشار الكيان أيضا إلى أن ما مجموعه 805 24 مواطنين، منهم 240 12 امرأة و 12565 من الرجال، قد أذن لهم بممارسة حقهم في التصويت في هذه الانتخابات غير النمطية.

وفي هذه المناسبة، كان هناك خمسة مرشحين يلتمسون انتخاب رؤساء بلديات للبلدية: سيباستيان دورانغو، من المركز الديمقراطي؛ وأوسفالدو سيبولفيدا، من حزب المحافظين؛ وسيرجيو أوغستو كاردونا من هيومانا كولومبيا؛ وخايمي إدواردو أوريغو من سلطات السكان الأصليين في كولومبيا؛ وألفارو سالازار هيريرا من تحالف التحالف الكبير من قبل وحدة Urrao.

من خلال شبكاته الاجتماعية، علق مكتب المسجل على أن استطلاعات الرأي فتحت في الساعة 8:00 صباحًا مع الوضع الطبيعي التام وبموجب بروتوكولات صارمة للسلامة البيولوجية لتجنب انتشار covid-19.

وأوضح دييغو سيبولفيدا، مندوب مقاطعة أنتيوكيا: «في الساعة الرابعة بعد الظهر، أغلقت الانتخابات في بلدية أوراو، وكانت نتيجة إيجابية للغاية». وقد فعل الرجال والنساء المؤهلون للتصويت ذلك في هدوء تام بمرافقة قوات الأمن والهيئات الإشرافية ومراقبة بعثة مراقبة الانتخابات».

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