اعترف رئيس وزراء الكرملين بأن العقوبات الدولية وضعت روسيا «في أصعب وضع منذ ثلاثة عقود»

El primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, pronuncia un discurso durante una sesión de la Duma, la Cámara baja del Parlamento, en Moscú, Rusia. 7 de abril, 2022. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS

اعترف رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين يوم الخميس بأن بلاده تواجه أصعب أوضاعها منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية التي عاقبت غزو أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير وأودى بحياة الآلاف من المدنيين، وكثير منهم ذبح من قبل القوات الروسية.

تقوم الدول الغربية بشكل تدريجي بتوسيع سلسلة من التدابير الاقتصادية المفروضة في محاولة لإجبار روسيا على إنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها.

تصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة»، كما تقول، لا تهدف إلى احتلال الأراضي، بل تدمير القدرات العسكرية لجارتها والقبض على أولئك الذين تعتبرهم قوميين خطرين.

Las sanciones occidentales ya han aislado a Rusia de la red financiera mundial y han dejado a varios de sus principales bancos sin acceso al sistema internacional de mensajería bancaria SWIFT, mientras que algunos comerciantes han empezado a rechazar cargamentos de petróleo ruso, intensificando la presión sobre las finanzas de Moscú. REUTERS/Maxim Shemetov REUTERS

وقال ميشوستين امام مجلس الدوما او مجلس النواب في البرلمان «بدون شك يمكن وصف الوضع الراهن بانه الاصعب منذ ثلاثة عقود بالنسبة لروسيا». «لم يتم استخدام مثل هذه العقوبات حتى في أحلك أوقات الحرب الباردة».

لقد عزلت العقوبات الغربية روسيا بالفعل عن الشبكة المالية العالمية وتركت العديد من بنوكها الكبرى دون الوصول إلى نظام الرسائل المصرفية الدولية SWIFT, بينما بدأ بعض التجار في رفض شحنات النفط الروسي, تكثيف الضغط على مالية موسكو.

قبل العقوبات الأخيرة، توقعت روسيا فائضًا في الميزانية يبلغ 1.3 تريليون روبل (17 مليار دولار) هذا العام، أي ما يعادل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يوم الخميس، قال ميشوستين إن روسيا ستنفق كل ما تكسبه هذا العام على مساعدات الدولة.

El gobierno ha prometido hasta ahora más de 1 billón de rublos en ayudas anticrisis a las empresas, en pagos sociales y a las familias con hijos, de los cuales 250.000 millones se destinarán a ayudas estatales para los ferrocarriles rusos. REUTERS/Kacper Pempel REUTERS

وتعهدت الحكومة حتى الآن بأكثر من تريليون روبل في شكل مساعدات لمكافحة الأزمات للشركات والمدفوعات الاجتماعية والأسر التي لديها أطفال، منها 250 مليار سوف تذهب لمساعدة الدولة للسكك الحديدية الروسية.

أدخلت روسيا ضوابط على رأس المال انتقامًا للعقوبات، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المستثمرين الأجانب بيع أصولهم، الصناعية والمالية على حد سواء، إذا قرروا الانسحاب من البلاد.

«إذا اضطروا إلى المغادرة، يجب أن يستمر الإنتاج في العمل، لأنه يوفر فرص عمل. يعمل مواطنونا هناك»، قال ميشوستين. اقترح الكرملين أنه يمكن تأميم أصول المستثمرين الغربيين الذين يقررون المغادرة.

”Nuestro sistema financiero, la savia de toda la economía, ha resistido”, dijo Mishustin. “El mercado de valores y el rublo se están estabilizando. Dudo que cualquier otro país hubiera resistido esto. Nosotros sí”. EFE/EPA/ALEXANDER ASTAFYEV / GOVERNMENTAL PRESS SERVICE / SPUTNIK EFE

نظرًا لأن بعض الشركات المغادرة تقوم بتحويل أسهمها إلى الشركات الروسية، قال ميشوستين، فإن الوضع يوفر مجالًا لفرص عمل جديدة.

وقال ميشوستين: «لقد قاوم نظامنا المالي، شريان الحياة للاقتصاد بأكمله». «سوق الأسهم والروبل تستقر. أشك في أن أي بلد آخر كان سيقاوم هذا. نحن نفعل ذلك».

(مع معلومات من رويترز)

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