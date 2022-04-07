اعترف رئيس وزراء الكرملين بأن العقوبات الدولية وضعت روسيا «في أصعب وضع منذ ثلاثة عقود»

اعترف رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين يوم الخميس بأن بلاده تواجه أصعب أوضاعها منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية التي عاقبت غزو أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير وأودى بحياة الآلاف من المدنيين، وكثير منهم ذبح من قبل القوات الروسية.
تقوم الدول الغربية بشكل تدريجي بتوسيع سلسلة من التدابير الاقتصادية المفروضة في محاولة لإجبار روسيا على إنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها.
تصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة»، كما تقول، لا تهدف إلى احتلال الأراضي، بل تدمير القدرات العسكرية لجارتها والقبض على أولئك الذين تعتبرهم قوميين خطرين.
وقال ميشوستين امام مجلس الدوما او مجلس النواب في البرلمان «بدون شك يمكن وصف الوضع الراهن بانه الاصعب منذ ثلاثة عقود بالنسبة لروسيا». «لم يتم استخدام مثل هذه العقوبات حتى في أحلك أوقات الحرب الباردة».
لقد عزلت العقوبات الغربية روسيا بالفعل عن الشبكة المالية العالمية وتركت العديد من بنوكها الكبرى دون الوصول إلى نظام الرسائل المصرفية الدولية SWIFT, بينما بدأ بعض التجار في رفض شحنات النفط الروسي, تكثيف الضغط على مالية موسكو.
قبل العقوبات الأخيرة، توقعت روسيا فائضًا في الميزانية يبلغ 1.3 تريليون روبل (17 مليار دولار) هذا العام، أي ما يعادل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يوم الخميس، قال ميشوستين إن روسيا ستنفق كل ما تكسبه هذا العام على مساعدات الدولة.
وتعهدت الحكومة حتى الآن بأكثر من تريليون روبل في شكل مساعدات لمكافحة الأزمات للشركات والمدفوعات الاجتماعية والأسر التي لديها أطفال، منها 250 مليار سوف تذهب لمساعدة الدولة للسكك الحديدية الروسية.
أدخلت روسيا ضوابط على رأس المال انتقامًا للعقوبات، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المستثمرين الأجانب بيع أصولهم، الصناعية والمالية على حد سواء، إذا قرروا الانسحاب من البلاد.
«إذا اضطروا إلى المغادرة، يجب أن يستمر الإنتاج في العمل، لأنه يوفر فرص عمل. يعمل مواطنونا هناك»، قال ميشوستين. اقترح الكرملين أنه يمكن تأميم أصول المستثمرين الغربيين الذين يقررون المغادرة.
نظرًا لأن بعض الشركات المغادرة تقوم بتحويل أسهمها إلى الشركات الروسية، قال ميشوستين، فإن الوضع يوفر مجالًا لفرص عمل جديدة.
وقال ميشوستين: «لقد قاوم نظامنا المالي، شريان الحياة للاقتصاد بأكمله». «سوق الأسهم والروبل تستقر. أشك في أن أي بلد آخر كان سيقاوم هذا. نحن نفعل ذلك».
(مع معلومات من رويترز)
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