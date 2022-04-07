عكس الرئيس المنتخب لكوريا الجنوبية وسيحافظ على وزارة المساواة بين الجنسين

FILE PHOTO: South Korea's president-elect Yoon Suk-yeol shows a bird's eye view of his planned relocation of the presidential office during a news conference, at his transition team office, in Seoul, South Korea, March 20, 2022.Jung Yeon-je/Pool via REUTERS/File Photo

تراجع فريق الرئيس المنتخب لكوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الخميس عن وعده بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين, مبادرة انتقدت بشدة من قبل الجماعات النسوية.

خلال الحملة الانتخابية في مارس, دعت يون إلى القضاء على هذه الوزارة وجادلت بأن النساء الكوريات الجنوبيات لا يعانين من «التمييز المنهجي بين الجنسين» على الرغم من الأدلة على عدم المساواة القائمة في الأجور, المشاركة العمالية أو التمثيل في الشركات والنخبة السياسية في البلاد.

ولكن يوم الخميس، أكد انتقال فريق القوى أنهم سيحتفظون بالمحفظة في الوقت الحالي. وقال اهن تشول-سو رئيس هذه اللجنة للصحافة «لقد تقرر ان يكون تشكيل الحكومة على اساس النظام الحالى للحكومة».

وأوضح آهن أن هذه الهيئة ستعلن عن رئيس محفظة المساواة بين الجنسين إلى جانب الأعضاء الآخرين في الحكومة.

وقال عضو اخر فى فريقه تشو كيونغ هو ان الوعد «مازال ساريا» ولكنه تأخر بسبب وجود «اراء مختلفة» حول كيفية اعادة تنظيم الحكومة.

وقد حذر الخبراء من أن إلغاء الوزارة سيكون صعباً لأنه يتطلب مراجعة التشريعات في البرلمان، الذي يسيطر عليه حالياً الليبراليون.

Yoon Suk-yeol durante su campaña presidencial REUTERS

بعد الانتخابات، التي فاز بها هامش قصير، وعد يون بأنه سيفي بوعده وأنه إذا لم يفعل ذلك، لكان «كذب» على أتباعه.

حشد موقف يون الناخبات ضدها، حيث انضمت أكثر من 10 آلاف شابة إلى الحزب الديمقراطي اليساري في السلطة حتى الآن.

وقالت ليندا هاسونوما، عالمة السياسة في جامعة تمبل، لوكالة فرانس برس ان الرئيس المنتخب «لا يزال قادرا على التحريض على قاعدته والحد من جدول اعمال المساواة بين الجنسين» و «تأجيج الانقسامات والمخاوف والمعلومات المضللة حول مساواة المرأة».

انتخب يون سوك يول رئيسا لكوريا الجنوبية، بعد أن اعترف منافسه الحاكم، الليبرالي لي جاي ميونغ، بهزيمته.

بعد فرز 98٪ من الأصوات، يون، من حزب السلطة الشعبية (PPP)، «فاز 48.59٪ من الأصوات، مقارنة مع 47.79٪ لي»، من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) للرئيس الحالي مون جاي إن، قال يونهاب.

فصلت استطلاعات الرأي الأولى المنشورة في كوريا الجنوبية بين المفضلين بمقدار نصف نقطة في الانتخابات الرئاسية.

قدم المذيع العام KBS والمذيعين الخاصين MBC و SBS 48.4٪ دعمًا لـ Yoon مقارنة بـ 47.8٪ لي.

وذكرت اللجنة الانتخابية الوطنية ان اعادة فرز الاصوات بدأت فى حوالى الساعة 20.10 بالتوقيت المحلى (بتوقيت جرينتش)، وتستمر حتى الساعات الاولى.

واستغل لى البالغ من العمر 57 عاما الحاكم السابق لمقاطعة جيونججى خبرته فى الادارة العامة للقيام بحملة تحت شعار رئيس براغماتي سيحل قضايا الشئون الاقتصادية والخارجية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2015، كان لي يشتبه في تورطه في قضية فساد في بناء المباني في سيول عندما كان عمدة سيول.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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