سر El Tajín: ما الذي كان يمكن أن يسبب انهيار مدينة ما قبل الإسبان

كشف المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) ووزارة الثقافة أن أحد الأسباب المحتملة لاختفاء مدينة ما قبل الإسبان El Tajín يمكن أن يرتبط بظاهرة شمسية لمبنى نيتشوس، الذي يقع داخل المنطقة الأثرية الحالية. إنه نصب تذكاري أقيم بقصد مطالبة الآلهة «بالتوازن بين الطبيعة والإنسان في وقت الفيضانات والتغيرات في البيئة».

أصدرت المؤسسة الفرضية في بيان صدر في 7 أبريل 2022، والذي يحدد أيضًا أنه في حوالي القرن العاشر (عام 900) وصل «تغير المناخ المعروف باسم الفترة الدافئة في العصور الوسطى» إلى الموقع، مما تسبب في الخراب ليس فقط في منطقة أمريكا الوسطى، ولكن أيضًا في جزء من أوروبا المواقع القارية وغيرها من المواقع النائية.

واحدة من عواقب هذا الحدث كانت الزيادة في «درجة الحرارة»، والتي تسببت في الفيضانات التي أدت حتى إلى التخلي عن المراكز السكانية الكبيرة. هذه هي حالة المدينة المقدسة التي تعرف الآن باسم المنطقة الأثرية في El Tajín، في بابانتلا، فيراكروز».

Pirámide de los Nichos, una construcción clave para entender la historia de la Zona Arqueológica. (Foto: INAH)

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بفضل العمل الذي قام به متخصصون في المنطقة التي تعتبر من مواقع التراث العالمي. تألف البحث من الجمع بين «المعلومات المناخية القديمة والبيانات الأثرية التي تم جمعها في الموقع ونتائج أكثر من 11 عامًا من الدراسات التي أجريت مع LIDAR»، وهي أداة تقنية للكشف عن الأجسام وقياسها باستخدام نقاط الليزر.

من ناحية أخرى، تقول عالمة الآثار باتريشيا كاستيلو بينيا، الباحثة في مركز INAH Veracruz والمدير الأكاديمي للمنطقة الأثرية، أن «كيف تم منع مدينة مهمة جدًا في طقوس وحياة عصرها من العمل ووجهت سكانها إلى التخلي عن الطلبات آلهتها، الذين فعلوا من مبنيين أساسيين: لعبة الكرة الجنوبية ومبنى المنافذ».

بالإضافة إلى ذلك، أضاف أن كلا البناءين ليسا فقط «الأكثر ضخمة في المنطقة النووية بأكملها في إل تاجين، بل هما أيضًا الأحدث، الذي تم بناؤه بين 800 و 1100 م». وهذا يعني، وفقًا للأخصائي، أنه إذا أخذ المرء في الاعتبار أنه كان وسيلة اتصال مع «الإلهي، مع الشمس والماء والرياح، فيجب أن يكونوا قد أقاموا بحثًا عن توازن البيئة الطبيعية التي تعطلت».

El comunicado agrega los cambios de temperatura provocaron inundaciones que llevaron e incluso el abandono de grandes centros de población. (Foto: INAH)

كما سلط الباحث الضوء على أن مبنى نيتشوس تم تطويره بهدف تقدير الظواهر الشمسية التي تحدث خلال ربع العام، «الأحداث التي يمكن أن تتزامن أحيانًا، على سبيل المثال، مع الاعتدال والانقلابات، والتي توجد خلالها إضاءة تدريجية لل بناء. ما قبل الإسبان».

كما تم الكشف عن أن الدقة بحيث «يستمر هذا التأثير لمدة سبع دقائق، حيث تضيء الشمس المشرقة، المرتبطة بالإله Quetzalcoatl، كل من الأجسام السبعة لمبنى المنافذ من الأعلى إلى الأسفل، حتى تلمس الأرض وتتواصل مع الرجال».

وبفضل العمل المنجز من خلال LIDAR، كان من الممكن تحديد موقع «الوصول الأصلي إلى منطقة El Tajín النووية، التي كان أحدها على الواجهة الغربية لمبنى نيتشوس». من ناحية أخرى، يوضح البيان أن الخبراء تمكنوا من النظر في أنه «خلال ربع العام، حوالي 300 شخص، 150 في الساحة الشرقية و 150 في الغرب، حاصروا النصب التذكاري على أمل أن يشهدوا الإضاءة التدريجية من جبهته، أو تأثير التتويج الذي يحدث في الخلف، عندما تتظاهر الشمس بالاستقرار في الجزء العلوي من الطابق السفلي».

Captura de comunicado INAH.

Captura de comunicado INAH.

Captura de comunicado INAH.

يضاف إلى أن لعبة Pelota Sur أصبحت أيضًا حدثًا مهمًا، لأنه بصرف النظر عن «لعبة المنافسة»، في أوقات ما قبل الإسبان، كانت هناك لعبة كرة طقسية، حيث طلب المشاركون خدمة معينة، على سبيل المثال، أن الفيضانات يجب أن تتوقف، وفي المقابل كان عليهم تقديم شيء مقدس إلى الآلهة».

أخيرًا، استنتج أن El Tajín هو موقع أثري ذو أهمية كبيرة حيث «تم استكشاف جزء صغير فقط من 1,221 هكتار، لذلك لا تزال هناك إمكانية لإيجاد هياكل جديدة تخبرنا عن العلاقة الوثيقة التي كانت للمدينة القديمة مع الإنسان، الطبيعي. والإلهية».

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