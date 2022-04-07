«The Bubble»، كوميديا عن جنون التصوير في أوقات الوباء

«The Bubble» هو هجاء لصناعة السينما أثناء الوباء، ولا سيما امتيازات شباك التذاكر التي لا تعرف متى تتوقف. (نيتفليكس)

كانت هناك عدة محاولات لتصوير الوباء في الأفلام. البعض أفضل، والبعض الآخر غير معروف، العديد من الأعذار فقط للتصوير بموارد قليلة ولا تموت من الملل. لكن The Bubble (The Bubble) ربما تكون أول كوميديا ذات ميزانية عالية ونجوم مشهورين يقتربون بشكل نقدي من الجنون الذي مر به بسبب الوباء. ليس هذا فقط: في الوقت نفسه، وقال انه يجعل هجاء عن عالم السينما، وخاصة امتيازات شباك التذاكر التي لا تعرف متى تتوقف.

في هذه الحالة، Cliff Beasts هي سلسلة الأفلام التي تم اختراعها لـ The Bubble. ملحمة ناجحة سيتم تصوير الجزء السادس منها، وهذا هو السبب في أن الممثلين يجتمدون في قصر في الريف الإنجليزي ليتمكنوا من التصوير داخل فقاعة في خضم جائحة.

بين جنون الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا وشخصيات الممثلين، أصبح التصوير أكثر تعقيدًا. المخرج, الذي اعتاد أن يكون مخرجًا مستقلاً, يتعرض لضغوط من المنتج والمديرين التنفيذيين في الاستوديو, بينما يتم التصوير بالكامل بشاشات خضراء في الخلفية, في ملاحظة نقدية حمضية حول كيفية صنع السينما الحالية.

المخرج وكاتب السيناريو والمنتج هو جود أباتو، وهو بطل تقريبا للكوميديا الأمريكية في العقود الأخيرة: أخرج أفلام مثل العذراء في 40، حامل قليلا، مضحك الناس، ملك جزيرة ستاتن وأنتجت هابي جيلمور، رجل الكابل، أفضل حفلات الزفاف الخاصة بي، أنكورمان، السيدات في الحرب وغيرها الكثير. لا يوجد ممثل كوميدي معاصر من الدرجة الأولى لم يشارك في فيلم أنتجه أو أخرجه أو كتبه أباتو.

إنها شهرة المخرج التي سمحت له بجمع مثل هذا الممثلين المهمين و - دون توقع الأسماء - للحصول على العديد من النقش المفاجئ من قبل الشخصيات الشهيرة. كارين جيلان، إيريس أباتو، بيتر باسكال، ليزلي مان، فريد أرميسن، ديفيد دوشوفني، كيجان مايكل كي و كيت ماكينون هي بعض الشخصيات الرئيسية. الجهات الفاعلة المهزومة، مدمني المخدرات، المشاكل الزوجية أو الأسرار التي لا توصف. قصص مألوفة، ينظر إليها في العديد من الهجاء، على الرغم من أن Apatow هنا يحقق لحظات من الشراسة غير العادية. لا يزال عليك أن تتذكر أن الفيلم يحب الناس السخرية من أنفسهم. كل شخص لديه لحظته، لكن باسكال، في دوره كممثل وهمي، هو الذي يحقق شيئًا يتجاوز السخرية.

يذكرنا الفيلم أيضًا بـ A Movie War (Tropic Thunder، 2008) من إخراج بن ستيلر، مع ستيلر وروبرت داوني جونيور وجاك بلاك وتوم كروز. في المقارنة، من الواضح أنه ليس على هذا المستوى.

يبدو Apatow مع بعض عدم الثقة في عالم السينما الذي تم تصويره مع الكثير من الشاشة الخضراء في الخلفية وأكثر من ذلك من المخرجين الذين يطلقون على أنفسهم مستقلين ويتخلون عن جميع مبادئهم لفعل أي شيء. ولكن بشكل غير متوقع حيث تحقق أفضل نتائجها هو عندما تظهر جنون أوقات الوباء، عندما تستعرض العديد من المواقف السخيفة والإساءات الاستبدادية التي عانى منها الناس. هذا الهذيان هو ما يوازن The Bubble، وهو ليس أصليًا جدًا من النواحي الأخرى والذي يضيع في النكات السيئة للغاية قبل أن يقول ما يريد.

مقارنة ببقية فيلموغرافيا جود أباتو، فإن هذا الفيلم المتاح على Netflix هو ارتداد، حتى مع لحظاته الجيدة العديدة. ولكن عندما ينسى الكثيرون ما شهدته البشرية في العامين الماضيين, قد تذكرنا The Bubble ببعض الأشياء المضحكة هنا ولكنها لم تكن في الواقع.

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