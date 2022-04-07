إلغاء الانتداب: سُرقت 5000 بطاقة اقتراع في سان لويس بوتوسي

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

في وقت مبكر من يوم الأربعاء، شهد سرقة ثلاث طرود مع أوراق اقتراع مخصصة لاستشارة إلغاء الانتداب التي ستعقد في 10 أبريل المقبل.

تم الإبلاغ عن ذلك من قبل المعهد الوطني للانتخابات (INE) في بيان. وقعت هذه السرقة في مستودعات المقاطعة 01 من ماتيهوالا، في سان لويس بوتوسي. احتوت الحزم على حوالي 5 آلاف 2 بطاقة اقتراع، والتي ستسعى إلى التجديد.

تم تسجيل الطرود التي تم التقاطها مع الصفحات التالية المقابلة للمربعات التالية، وفقًا للمعايير الأمنية التي اتخذتها المؤسسة الانتخابية:

- ٥٥٨ - أوراق ق١ ١٣٦,٠٠٣ ال ١٣٧,٨٢٢

- ٥٦٦- أوراق ج١ ١٤٢,٤٧٥ ال ١٤٤,٠٥٣

- ٥٨٠- أوراق ق١ ١٥٦,٣٢١ ال ١٥٧,٩٢٣

وأبلغ مسؤولو هيئة مستقلة المكاتب المركزية للدائرة من أجل طلب استبدال هذه المكاتب لاستخدامها في بلدية مكسكويتيك من أجل ضمان مشاركة مواطني تلك الترسيم.

وشددوا أيضا على أن الحزم الأخرى توزع على بقية الكيان في عهدة موظفي الأمن العام للدولة.

Tanto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han sido catalogados como opositores de la revocación de mandato (Foto: INE)

فيما يتعلق بالمشاورة الشعبية، نشأت عدة اشتباكات بين مديري INE ومسؤولي الحكومة التي نصبت نفسها باسم التحول الرابع (Q4)، بما في ذلك الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادو (AMLO) نفسه، بسبب مزاعم التخريب المزعوم أن المعهد يحاول إجراء المشاورة, لأنه أشار إلى عدم و جود بطاقات اقتراع و صناديق, فضلا عن موقع الوحدات النمطية لل تصويت.

وفقا لمدير INE سيرو موراياما، الذي كان نشطا على شبكاته الاجتماعية التي تدافع عن المعهد، سيتم وضع حوالي 57،000 مربع في أماكن منتظمة.

«أماكن يسهل الوصول إليها ومعروفة في المستعمرات، هذه المرة نشرنا تطبيق» حدد موقع صندوقك« منذ 26 مارس، بذلنا جهدًا إعطاء المواطنين المعلومات أين ستجد صندوقك»، بحجة أن المعهد كان موضوع العديد من الانتقادات وعدم الأهلية التي لا أساس لها من الصحة.

وبالمثل، خلال الحدث لصالح إصلاح الكهرباء الذي تم تنظيمه لجمع أنصار الرئيس في النصب التذكاري للثورة بعد ظهر الأربعاء، جعلوا يتحدثون ليس فقط لصالح الإصلاح، ولكن أيضا ضد INE.

Las boletas fueron robadas en el estado de San Luis Potosí (REUTERS / José Luis González) REUTERS

افتتح الحدث بتدخل المخرج Epigmenio Ibarra، الذي وضع نفسه كواحد من أكثر المدافعين المتحمسين عن Q4، وصفت المستشارين لورينزو كوردوفا وسيرو موراياما كخونة للديمقراطية المكسيكية لمعارضتهم استشارة إلغاء الانتداب.

لذلك أشار إلى أن التغيير يجب أن يحدث من خلال صندوق الاقتراع، «أن يرتفع مرة أخرى، ولكن ليس بالأسلحة، لم يعد ضروريا، ولكن مع العقل»

أيضا في الأيام الأخيرة، أعلن أعضاء مجلس الشيوخ من مقاعد الحزب Movimiento Rogeneración Nacional (مورينا) إنشاء الجبهة الوطنية يسعى التواصل الشعبي، الذي جادلوا به، إلى إعطاء معلومات حقيقية للمواطنين وتعزيز الإنجازات المختلفة لرئاسة لوبيز أوبرادور.

كما يهدف إلى «إبلاغ المواطنين بصدق» بإلغاء الانتداب، حيث ذكروا أن أعضاء مجلس المعهد الوطني للتحرير الوطني حافظوا على تحالف مع الأحزاب اليمينية لتخريب عملية التشاور من خلال عملية سياسية وإعلامية من خلال السماح لأحزاب المعارضة بنشر مواقع ضد إلغاء ولكن ليس من الترويج لها.

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