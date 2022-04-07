أعلن المسجل أنه سيغير هيئات المحلفين التصويت على أكثر من 5000 جدول

هذا الخميس، 7 أبريل، تم الإعلان عن أن السجل الوطني للأحوال المدنية سيغير هيئات المحلفين التصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعقد في مايو من هذا العام.

قبل أقل من شهرين من انتخابات انتخاب الرئيس المقبل ونائب رئيس كولومبيا، أعلن مكتب المسجل أن هيئات المحلفين التي لا تقل عن 5109 جداول في جميع أنحاء البلاد سيتم تغييرها، حيث تم تسجيل أخطاء بشرية أو مخالفات محتملة في الانتهاء من E-14 نماذج.

وفقًا للكيان، يتم ذلك من أجل توفير راحة البال والضمانات للمواطنين الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في 29 مايو في جميع أنحاء الأراضي الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المخالفات التي تم الإبلاغ عنها في آذار/مارس، خلال انتخابات الكونغرس، هي بالفعل في أيدي مكتب المدعي العام ومكتب المدعي العام.

وأفاد المسجل أنه بالإضافة إلى تغيير هيئات المحلفين، فإنه سيضمن توزيع أعضاء هيئة المحلفين على كل جدول بطريقة غير متجانسة مع انتماءات سياسية مختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعطى الأولوية للمرشحين لحملات الرئاسة والأحزاب السياسية ومسؤولي القطاع العام وموظفي الشركات الخاصة ومعلمي المؤسسات التعليمية الذين أقسموا على التصويت في الانتخابات السابقة.

وقال مسجل الوضع المدني الوطني: «سنقوم بسحب جديد وسنضمن عدم وجود طاولة متجانسة في البلاد، وسنقوم بتغيير قطاعات التطبيق، وإعطاء الأولوية للحملات الانتخابية والأحزاب السياسية التي سيكون لديها جميع الضمانات لتشكيل هيئات المحلفين التصويت». ألكسندر فيغا.

وفقًا للمعلومات التي قدمها الكيان في 7 أبريل، سيكون هناك أكثر من 700،000 هيئة محلفين مختارة، ووفقًا لأحكام التقويم الانتخابي لهذه الانتخابات، من 29 مارس إلى 29 أبريل، يتم تقديم رسم هيئات المحلفين التصويت.

تذكر ترتيب المرشحين على البطاقة الانتخابية

في الصف الأمامي يتم وضعها: المركز الأول هو رودولفو هيرنانديز، من عصبة حكام مكافحة الفساد، مع صيغة نائب الرئيس، مارلين كاستيلو. في المركز الثاني هو كولومبيا Justa y Libres مع المرشح الرئاسي جون ميلتون رودريغيز وصيغته ساندرا دي لاس لاخاس توريس. في المركز الثالث كان المرشح لرئاسة الفريق لكولومبيا، فيديريكو غوتيريز، مع صيغة نائب الرئيس رودريغو لارا.

سيرأس الصف الثاني من البطاقة ائتلاف سنترو إسبيرانزا مع سيرجيو فاجاردو ولويس جيلبرتو موريلو. ثم يتبع الخلاص الوطني مع المرشح الرئاسي إنريكي غوميز مارتينيز وصيغته كارلوس كوارتاس وأخيرا في ذلك الصف الثاني هو الميثاق التاريخي مع مرشحه للرئاسة، غوستافو بترو ومرشح نائب الرئيس فرانسيا ماركيز.

في الصف الثالث والأخير من البطاقة، يوجد الحاكم السابق لأنتيوكيا ولويس بيريز وسيفيرينو موسكيرا عن كولومبيا بينسا أون غراندي؛ يليه إنغريد بيتانكورت وخوسيه لويس إسبارزا، من قبل حزب الأوكسجين الأخضر؛ والأخير هو التصويت على بياض.

استمر في القراءة:



