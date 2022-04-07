ردود فعل السياسيين على مثال Aníbal Torres على أدولف هتلر

خلال دورة مجلس الوزراء اللامركزي، استخدم رئيس الوزراء أنيبال توريس كمثال جيد على إدارة الإبادة الجماعية النازية أدولف هتلر في بناء الطرق السريعة في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

«في إحدى المناسبات يزور أدولف هتلر شمال إيطاليا ويظهر له موسوليني طريقًا سريعًا مبنيًا من ميلانو. رأى هتلر ذلك، ذهب إلى بلاده وملأها بالطرق السريعة والمطارات وجعلها أول قوة اقتصادية في العالم».

في مواجهة هذا، تحدثت شخصيات سياسية مختلفة عن انزعاجها من هذه الرسالة.

أليكس فلوريس - عضو الكونغرس في بيرو الحرة لأياكوتشو

«من العار الذي يستشهد به رئيس الوزراء أنيبال توريس كمثال على الفاشية والإبادة الجماعية مثل هتلر، نفهم الآن من أين تأتي التدابير الخاطئة مثل حظر التجول الفاشل. ومن الواضح أنه بدون التماسك الأيديولوجي و البرنامجي و التغييرات لن تكون ممكنة»

إدوارد مالقا - عضو الكونغرس غير المجمّع (حزب الأرجواني)

«لقد استمعت في رعب إلى رئيس الوزراء أنيبال توريس في هوانكايو، وربط علنا هتلر وموسوليني، وكلاهما من مجرمي الحرب هذا أمر غير مقبول! ما خطبك يا رئيس الوزراء؟ هل نسيت القصة؟ ألم تذهب إلى جامعة سان ماركوس الوطنية؟ يبدو أن العجز الأخلاقي معدي».

كارلوس أندرسون - عضو الكونغرس غير المجمّع (قبل بوديموس بيرو)

«سمعت أنيبال توريس يثني على هتلر ولفتة المفترضة لإنشاء بنية تحتية للطرق في ألمانيا. يؤسفني أن أقول إن السيد توريس لا يعرف التاريخ، ناهيك عن التاريخ الاقتصادي. تحيزه تقوده إلى تجاهل أعمال الإبادة الجماعية لأعظم قاتل في التاريخ».

لوشو دوران - رئيس حزب مورادو

«بالفعل @anibaltorresv ضرب الحضيض. ويستشهد بأدولف هتلر كمعيار للقيادة لتحقيق تنمية الأمة. نحن، الذين يؤمنون #LibertadYProgreso للجميع، نخبرك أن حقوق الإنسان ليس لها تكلفة فرصة. ول ايته في منصبه لا يمكن الدفاع عنها»

روسيو سيلفا سابيستيبان - واجهة عريضة

«يستشهد رئيس الوزراء بأدولف هتلر كمثال على التنمية والجهد. وأنا أفهم الآن من أين يأتي إلهامه الاستبدادي... وهذا هو السبب في أنه يريد تقليل إمكانية سجن المجرمين إلى 14 عاما وإذا كان الخروج من ميثاق سان خوسيه ضد حقوق الإنسان».

ريتشارد أكونيا - عضو الكونغرس السابق للتحالف من أجل التقدم

«غير مقبول وغير إنساني، أنيبال توريس يضع مثالاً لأعظم إبادة جماعية للبشرية، أدولفو هتلر. لا عجب أنهم ليسوا قلقين بشأن الحكم بأيديهم المليئة بالدم. يجب أن يذهب رئيس الوزراء الآن!»





ماذا قال أنيبل توريس؟

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس الوزراء شخصية أدولف هتلر في تصريحاته. يذكر أنه في مارس، رئيس مجلس الوزراء، في معارضة حكم المحكمة الدستورية (TC) لصالح تحرير ألبرتو فوجيموري، مقارنة الرئيس السابق مع الديكتاتور أدولف هتلر.

«يجب أن نعترف بأعماله الصالحة، لكنني أعطيهم كمثال: في ألمانيا لم يكن أدولف هتلر هو الذي جعله قوة عالمية؟ كان هو، لكنه أدين، ليس فقط من قبل الألمان، ولكن من قبل العالم كله، للجرائم العظيمة التي ارتكبها. ولا يحكم على احد - قضائيا - على اعماله الجيدة، ويحكم عليه بسبب الافعال الشريرة».

بيان غير دقيق

بعد سماع هذه البيانات، لم تكن ردود فعل الخبراء والتحليل مفقودة. انتقد الفيلسوف والمضيف الإذاعي فرناندو كارفالو نسخة أنيبال توريس وأوضح أنها ليست دقيقة. وأشار إلى أن كونراد أديناور، الذي كان في ذلك الوقت عمدة كولونيا (1917-1933)، اقترح بناء العديد من الطرق السريعة.





استمر في القراءة