رافائيل لوبيز Aliaga يصادف المسافة مع خورخي مونتويا بعد تعبيرات مهينة حول تلال ليما

ينتقد رافائيل لوبيز علياغا تصريحات خورخي مونتويا. فيديو: RPP

و نأى زعيم Renovación Popular, رافائيل لوبيز ألياغا, بنفسه عما قاله المتحدث باسم مقعده في كونغرس الجمهورية, خورخي مونتويا, الذي قال في 5 أبريل أنه كان لديه معلومات أنهم كانوا يخططون «للنزول من التلال» لنهب ليما, في فيما يتعلق بحظر التجول الذي فرضته حكومة بيدرو كاستيلو.

«الإجراء صعب للغاية وجذري للغاية وكان ذلك لأن المعلومات المتاحة، ما لم تصل إلى أذني، هي أنهم اليوم كانوا يخططون لنهب ليما، النزول من التلال لنهب المدينة، ليس فقط هنا ولكن في أجزاء مختلفة من البلاد، ولكن العاصمة هي مكان رمزي ويجب حمايتها»، علق المشرع لوسائل الإعلام من خارج القصر التشريعي.

في هذا الصدد، أوضح لوبيز أليجا أن هذا كان رأي مونتويا نفسه وليس رأي الحزب السماوي. وقال أيضا إنه استجوب الأدميرال بشأن التقارير الاستخباراتية المزعومة التي تلقاها، ومع ذلك، فإن إجاباته لم تقنعه.

«لم يكن هناك اجتماع مقاعد البدلاء، كان هذا رأي شخصي للسيد خورخي مونتويا. لقد تحدثت معه بالفعل وسألته عن تقرير الاستخبارات، فأجاب علي بشكل غامض للغاية».

وتابع «لو كان هناك اشخاص يقومون بأعمال شغب ونهب، لكانت شرطة الاستخبارات تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم تعلن فيه انها القت القبض على ثلاث او اربع مجموعات كانت ستثير ضجة مذهلة».

على الشلل الاجتماعي في 5 أبريل، انتقد المرشح الرئاسي السابق السلطة التنفيذية لمعارضتها للدستور من خلال انتهاك حرية الحركة و الحق في العمل بدون مصدر رزق حقيقي.

وقال «ان وضع يوم على نزوة كاستيلو وجميع شعبه، وهو يوم من الشلل لعشرة ملايين شخص بدون دعم فنى او قانونى، هو مخالفة لدستور بيرو، والعبور الحر، والحق فى العمل، وحرية التنقل».

«لم يكن هناك القبض على تقرير الاستخبارات المزعوم. هذا هو السبب في أنني أسأل كل من الأدميرال مونتويا وكاستيلو عن التفسيرات، أطلب منهم كحفلة تجديد شعبية. ولا ارى اى عمل استخبارى يتحقق فى القبض على الجماعات العنيفة المزعومة».

وأخيرا، اعتذر عن تصريحات عضو الكونغرس. «أعتذر لشعب ليما عن تلك العبارة غير العادلة حول التلال التي تنزل. في التلال يعيش الناس الأكثر كريمة، لائقة، أصعب العاملين، الذين يحصلون على أقصى استفادة من العرض، أولئك الذين يعانون أكثر في بلدنا. لدينا عمل اجتماعي مكثف للغاية».

يتم نطق خورخي مونتويا

بعد تلقي آلاف الانتقادات لإشارته بطريقة مهينة إلى قطاع من سكان ليما، استخدم خورخي مونتويا شبكاته الاجتماعية ليطلب من أتباعه «ألا ينجرفوا ببعض سوء التفسير في تصريحاتي، أنا في صفك وأنا مدين لك بذلك».

وتنتهي رسالته : «سيكون من غير الحكمة شرح البعد الحقيقي لاستراتيجيتي لمحاربة الشيوعية». بعد نشره, تلقت المزيد من الهجمات من قبل المستخدمين على Twitter لعدم قيامهم بتشويه بياناتهم وتبرير أنفسهم فقط بتفسير خاطئ.

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