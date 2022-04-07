حددت الشرطة الوطنية واعتقلت 12 متورطا في هجوم على مبنى وسط مدينة ليما

و أفادت و حدة الخدمات الخاصة التابعة لل شرطة الوطنية أنها حددت الأشخاص الإثني عشر الذين ألقي القبض عليهم خلال تخريب مقر المحكمة العليا في ليما و هيئة المحلفين الوطنية لل انتخابات.

ومن المعروف أنه من بين العدد الإجمالي للمحتجزين، هناك 10 أشخاص بالغين واثنان مراهقان يبلغان من العمر 16 عاماً. تم العثور على أجزاء من معدات الكمبيوتر وغيرها من الأثاث المسروقة من محكمة العدل العليا في ليما, تم تخريب أبوابها ونوافذها بالحجارة.

حتى أن بعض المعتقلين شوهدوا في مقاطع الفيديو والصور التي التقطتها وسائل الإعلام والكاميرات التابعة لبلدية العاصمة ليما.

تم التعرف على الأشخاص الذين تم القبض عليهم ليلة الثلاثاء 5 أبريل على أنهم:

1. ميغيل بالديون بالاسيوس (39).

2. ماركوس بيجار ميزا (27)

3. بيتو سيرفانتس بالتازار (24).

4. لويس ديلجادو دياز (22).

6. سيباستيان يوفيرا لوبيز (25).

7. فريد لوبيز أميس (21).

9. كريستهوفر ريا جارسيا (19).

10. جوناثان فيغوريا كامبوس (16).

11. لويجي فيلالوبوس سانشيز (20).

12. مارتن زوريلا روندوي (28).

ويحتجز المحتجزون، بناء على أمر من مكتب المدعي العام، في شعبة الشؤون الاجتماعية التابعة لمديرية أمن الدولة. وهي تحقق فيما إذا كانت هناك أي صلة بين المعتقلين وأي منظمة سياسية.

كانوا سيتصرفون كفرقة

بعد مراجعة مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية لليوم، لا تستبعد الشرطة أن الهجمات قد تم ترتيبها وبعض تم الكشف عن مستوى التنسيق بين المهاجمين. ولهذه الأسباب، يمكن أن يؤدي تحقيق الشرطة إلى قضية جريمة منظمة.

رئيس القضاء، إلفيا باريوس، بعد تفتيش مباني المحكمة العليا في ليما، فعل لا تستبعد أن الهجوم تم التخطيط له.

واوضح للصحافة «وفقا لتقييم ما وجدناه، فمن المؤكد ان هذا قد تم تحديده مسبقا من قبل بعض الناس، وقد تم التخطيط له من قبل».

El diario La República tuvo acceso a imágenes de los sospechosos. | Foto: Composición (La República)

حصلت صحيفة La República على صور للعديد من المشتبه بهم، «لدينا، على سبيل المثال، مقاطع فيديو لوحظ فيها أن المخربين يجتمعون في مجموعات ويتم توزيع المسؤوليات، مما يؤكد وجود تنسيق»، وأوضحت مصادر الشرطة للصحيفة نفسها.

تم إطلاق تحقيق

وأعلن مكتب المدعي العام أن مكتب المدعي العام الحالي بدأ تحقيقاً أولياً ضد المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بمحكمة ليما العليا، وهيئة المحلفين الوطنية للانتخابات، ومقر مكتب المدعي العام، وغيرهم من المتضررين. المباني التجارية.

تلقت إدارة الأمن العام في بلدية ليما بالفعل طلبًا من مكتب المدعي العام لإرسال مقاطع الفيديو يوم الثلاثاء 5 أبريل. وهذه مواد أساسية ليس فقط لتحديد مرتكبي أعمال التخريب، ولكن أيضا لتحديد ما إذا كانوا قد تصرفوا بطريقة منسقة ومخططة.

في الوقت الحالي كانت هناك بعض المصادفات: المعتقلين بيتو سرفانتس ولويجي سانشيز ولويس ديلغادو وكريستوفر ريا لديهم منازل في سيركادو دي ليما. بالإضافة إلى ذلك، يقيم ميغيل بالديون وخوسيه لينان في سان خوان دي لوريغانشو.

«كما هو الحال في كثير من الأحيان، ينكر الجميع مشاركتهم في الاعتداءات، ولكن عندما يتم عرض مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، حيث تظهر في العمل الكامل، فإنها تظل صامتة. هذا هو سلوك هذه الأنواع من الأشخاص العنيفين. اولا ينكرون الحقائق, ثم ينتهي بهم الأمر بالاستسلام للأدلة, قالت مصادر الشرطة للصحيفة البيروفية.

«أكثرها تعقيدًا هي أولئك الذين لديهم معدات كمبيوتر سرقوها من المكاتب، مما يشير إلى أنهم لم يكونوا متظاهرين بل أشخاصًا ذهبوا إلى هناك للسرقة. ولهذا السبب، من بين جرائم أخرى، اتهموا بالسرقة المشددة».

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