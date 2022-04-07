نبهت باتريشيا أرمنداريز PAN للإصلاح الكهربائي: «دعونا لا نضيع الوقت بالشتائم والجنون»

يقترب النقاش حول إصلاح الكهرباء في مجلس النواب، وعضو حركة التجديد الوطنية (مورينا)، باتريشيا أرمنداريز، أصدر تنبيهًا لحزب العمل الوطني (PAN) قبل بدء الحوار حول هذا التعديل التشريعي المحتمل.

من خلال شبكاتها الاجتماعية، طلب العضو السابق في برنامج Shark Tank من المشرعين الأزرق والأبيض عدم إضاعة الوقت مع «الإهانات والحماقات»، لأنه، كما قالت، الجميع مستعدون للتوصل إلى اتفاق في مجلس النواب.

«النقاش حول إصلاح الكهرباء في غرفة @Mx_Diputados يقترب. أريد أن أقدم دعوة إلى tod @s أننا لا نضيع الوقت مع الشتائم والجنون. لدينا وظيفة، ونحن جميعا على استعداد لمناقشتها، وبكفاءة»، كتبت سيدة الأعمال.

وفي وقت لاحق، أكد أن بنك العمل الوطني يتكون من «مواطنين جديرين» لا يستحقون إعطاء صورة لمجرد الجدال مع «الإهانات والاتهامات» في هذه الهيئة التشريعية.

قال مورينستا: «إن تدخلات @AccionNacional حيث يتم تمثيل الجناح اليميني المكسيكي من قبل مواطنين جديرين مستعدين ولا يستحقون إعطاء صورة مجرد الجدال مع الإهانات والاتهامات من قبل المكسيك بواسطة #unacamaradigna».

Patricia Armendáriz utilizó sus redes sociales para mandar la alerta al PAN (Foto: Twitter)

هرع مستخدمو هذه الشبكة الاجتماعية على الفور ضد مشرع حزب الكرز وأشاروا إلى أن إصلاح الكهرباء الذي روج له الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) يشكل خطرًا على البلاد، وحتى السلطات الدولية ذكرت ذلك.

على وجه التحديد، شاركوا البيان الذي طالب به وزير الولايات المتحدة من تاتيانا كلوثييه، رئيسة وزارة الاقتصاد، للنقاط المحتملة التي ستفشل المكسيك في الامتثال لـ TMEC إذا كان هذا التغيير في قطاع الطاقة نفذت.

كما أكد المسؤول الأمريكي أن الاستثمارات التي تصل إلى 10 مليارات دولار ستكون في خطر. تقول الرسالة التي وقعتها كاثرين تاي: «في المقام الأول في مرافق الطاقة المتجددة، أكثر من أي وقت مضى معرضون للخطر».

وتجدر الإشارة إلى أنه في 4 أبريل الماضي فقط، حكمت لجنة البيئة والموارد الطبيعية التابعة لمجلس النواب لصالح مبادرة إصلاح الكهرباء، مشيرة إلى أنها اقتراح صديق للبيئة.

La secretaria del Trabajo de EEUU alertó sobre los males que le causaría a América del Norte la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

خلال هذا الحوار، انقسم الرأي تمامًا لأنه على الرغم من حقيقة أنه تم التوصل إلى غالبية الأصوات ليتم اعتبارها رأيًا عامًا للجنة بأكملها، إلا أن التصويت كان 17 صوتًا مؤيدًا و 14 صوتًا ضد. تم إجراء الأصوات الأولى من قبل سياسيي مورينا وحلفائه، وأحزاب العمل (PT) وعالم البيئة الخضراء في المكسيك (PVEM). في حين أن الثانية من كتلة المعارضة: PRI، PAN، PRD، MC.

في نفس اليوم، أعلن أعضاء الحزب الثوري المؤسسي، حزب العمل الوطني، حزب الثورة الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفي، أنهم سيقدمون اقتراحًا مضادًا للإصلاح الكهربائي، قائلين إن مشروع AMLO «مدمر ورجعي وملوث».

من بين 12 نقطة اقترحتها كتلة المعارضة، أعلن مورينا أنها تزامنت مع ست نقاط فقط، على الرغم من أنه أشار يوم الثلاثاء، أبريل 5، أن النقاط الواردة في الإصلاح المضاد يمكن تحليلها و التفكير فيها في الرأي الذي سبق تعميمه.

ومن بين هذه المبادئ التوجيهية زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في القانون الدستوري، وأن استخدامها وتوريدها وأسعارها المعقولة هي شرط مسبق للمواطنين للتمتع بالحق في الماء والأمن والغذاء والصحة.

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