«Paissana»، العلامة التجارية التي سيتم بموجبها تسويق منتجات الضحايا والمقاتلين السابقين والفلاحين

في يوم الأربعاء، 6 أبريل، أطلقت حكومة كولومبيا والقطاع الخاص «Paissana»، العلامة التجارية التي بموجبها المنتجات التي ينتجها ضحايا الصراع المسلح، والمقاتلون السابقون لعصابات القوات المسلحة الثورية الكولومبية المسرحة، والمجتمعات المحلية في البلديات الأكثر تضررا من العنف ستكون تسويقها.

تم إطلاق نظام التسويق المستدام هذا في بلدية بويبلو بيلو، سيزار، التي ترأسها الرئيس، إيفان دوكي، المستشار الرئاسي لتحقيق الاستقرار والتوحيد، إميليو أرشيلا، وممثلي القطاع الخاص والسكان المستفيدين، الذين و أبرزت هذه الجهود كمساهمة في توطيد السلام في الأراضي الوطنية.

«Paissana هي علامة تجارية قطرية، تنتمي إلى كل كولومبيا، وتبني بحيث يمكننا العثور عليها في جميع المتاجر الكبيرة ونعرف أنه عندما نشتري، فإننا ندعم منتجًا صغيرًا في الريف، والبلديات التي يتم فيها تنفيذ برامج التنمية ذات التركيز الإقليمي (PDET)، الضحايا وأعيد إلى منصبه»، قال الرئيس خلال الحدث.

كما أشار إلى أنه حتى الآن سيتم تسويق 61 منتجًا من مناطق مختلفة من البلاد تحت العلامة التجارية التي تصادق عليها على أنها 2,100٪ عضوية، وقانونية 100٪، وكولومبية 100٪ وذات جودة عالية «، مما يدل على أعمال التخطيط والتعبير والتنفيذ الصارمة التي تم تنفيذها لأكثر من ثلاثة. سنوات, بهدف تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء السكان, التي تلتزم بالسلام.

من بين المنتجات التي يمكن شراؤها في المتاجر الكبيرة في البلاد مقهى دي دابيبا، أنتيوكيا، واحدة من أكثر البلديات تضررا من العنف، والتي حصلت منذ أكثر من عام على مركز الربح، والتي من خلالها «تحسين جودة الحبوب وظروف عمل عائلات القهوة و تحسين تسويق المنتج ووصوله إلى الأسواق».

«هذه هي العلامة التجارية للجميع. وهي مسجلة للدولة الكولومبية. أحلم أن هذه المنتجات، بدءًا من القهوة والكاكاو الأصلي التي تحظى باعتراف عالمي، موجودة في أسواق التصدير. على أفضل الشبكات في العالم. عندما تنظر إلى الوراء بعد بضع سنوات من الآن سوف تفهم قوة هذا. قال رئيس Grupo Éxito، كارلوس ماريو جيرالدو، إن الاتحاد حول مفهوم توليد العلامة التجارية، ولكن قبل كل شيء العلامات التجارية الاجتماعية».

وتشمل المنتجات الأخرى التي سيتم تقديمها Chengue Honey، من مونتيس دي ماريا، ومنتجات رابطة حقائب الظهر ومقهى Asoendica، في Valledupar (Cesar)، التي تسعى إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في بناء المصالحة وبناء السلام في الإقليم الذي سعى إلى الطرق منذ توقيع الاتفاقية.

قال كبير مستشاري الرئاسة: «Paissana هي علامة تجارية شاملة سيتمكن الكولومبيون والخارج من تمييز منتجات ضحايا الاسترداد، وأولئك الذين يستبدلون بشكل طوعي للمحاصيل وفي عملية إعادة الإدماج، وجميع القادمين من بلدياتنا (PDET)». . إميليو أرشيلا.

«يسعى هذا المشروع إلى الاستفادة من الموارد المالية والأنواع من مصادر مختلفة. وخلال الفترة 2020 و 2021، تم تمويل 656 تحالفاً، استفاد منها 24,769 أسرة، باستثمار دعم من الوزارة قدره 121,728 مليون دولار. وخلصت الحكومة الوطنية إلى أن هذا الرقم يمثل 30% من القيمة الإجمالية للمشاريع التي بلغت 386,075 مليون دولار».

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