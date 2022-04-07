انخفض التضخم الرسمي في فنزويلا إلى 1.4٪ في مارس، لكن العدادات المستقلة تقول أنه كان ما يقرب من عشرة أضعاف هذا المبلغ

FOTO ARCHIVO. Una mujer busca sus compras en un supermercado en Caracas el 28 de febrero de 2011. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

أفاد البنك المركزي الفنزويلي (BCV) الأربعاء أن الدولة الكاريبية سجلت تضخم بنسبة 1.4٪ في مارس، وهو أدنى رقم منذ أغسطس 2012، عندما كان متوسط الزيادة في الأسعار 1.1٪، والشهر السابع على التوالي مع تضخم شهري من رقم واحد.

وأشارت الهيئة المصدرة إلى أن التضخم التراكمي في الربع الأول من هذا العام بلغ 11.4٪، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي (مارس 2021-مارس 2022) 284.4٪.

تشير إحصاءات البنك المركزي إلى أن القطاعات التي نمت أكثر الشهر الماضي كانت التعليم، والتي تفاوتت بنسبة 12.2٪؛ والاتصالات، التي حققت زيادة بنسبة 11.1٪؛ والمعدات المنزلية، التي ارتفعت بنسبة 2.9٪.

ومن ناحية أخرى، تظهر المشروبات الكحولية والتبغ انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة.

بينما يجادل BCV بأن المؤشر الوطني لأسعار المستهلك (INPC) استمر في مارس «اتجاه التباطؤ»، فإن القياسات الأخرى التي أجرتها كيانات مستقلة تظهر، على العكس من ذلك، تسارعًا في التضخم.

Una venta de alimentos en una calle de Caracas (EFE/Rayner Peña R/Archivo) EFE

وفقا للمرصد المالي الفنزويلي (OVF)، سجلت البلاد الشهر الماضي تضخم 10.5٪، بزيادة قدرها 8.8 نقطة منذ كانت زيادة الأسعار في فبراير 1.7٪.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي والنائب السابق خوسيه غيرا، وهو عضو في OVF، يوم الأربعاء إن BCV «ليس لها مصداقية».

«رقم التضخم في مارس 2022 البالغ 1.4٪ أمر سخيف. يحتفظ المرصد المالي بسجلات لكل سعر لكل منتج في مؤشر الأسعار. لا تصدق هذا الرقم لمؤسسة أخفت البيانات وتنشر ما يناسبها»، كتب غيرا على حسابه على تويتر.

يلاحظ OVF كسبب رئيسي لتسارع الأسعار في مارس الإعلان والتطبيق اللاحق لضريبة جديدة على المعاملات المالية الكبيرة (IGTF)، والتي تفرض 3٪ على معاملات العملة نقدًا والتي «خلقت تأثيرًا لزيادة التوقعات على مستوى السعر».

فنزويلا، التي سجلت ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 130.060٪ في عام 2018، خرجت رسميًا من التضخم المفرط في ديسمبر الماضي، مسجلاً 12 شهرًا بمعدل أقل من 50٪.

(مع معلومات من EFE)

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